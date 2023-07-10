25 комментариев

Назовете всех, кого номинировали на «Золотой мяч» минимум из трех клубов?
С 1995-го 36 футболистов номинировали на «Золотой мяч» как минимум из трех разных клубов по ходу карьеры. Назовете всех?
За точку отсчета мы взяли именно 1995-й, потому что это первый год, когда награду могли получить неевропейские футболисты. Учитывались в том числе игроки, которые меняли клуб по ходу года. Такие помечены звездочкой.
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Если тест не прогружается, перейдите по ссылке.
Как, например, Шевченко и Каннаваро в 2006-м.
Поэтому список такой большой, а мог бы быть и меньше.
С таким подбором клубов и в номинантах)
хотя тогда Валенсия была как Ливер сейчас, но все же
Спасибо!
Ривалдо, Виейра, Давидс, Бартез, Инзаги - обидно