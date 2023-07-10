25 комментариев

С 1995-го 36 футболистов номинировали на «Золотой мяч» как минимум из трех разных клубов по ходу карьеры. Назовете всех?

За точку отсчета мы взяли именно 1995-й, потому что это первый год, когда награду могли получить неевропейские футболисты. Учитывались в том числе игроки, которые меняли клуб по ходу года. Такие помечены звездочкой.

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