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Назовете всех, кого номинировали на «Золотой мяч» минимум из трех клубов?

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С 1995-го 36 футболистов номинировали на «Золотой мяч» как минимум из трех разных клубов по ходу карьеры. Назовете всех?

За точку отсчета мы взяли именно 1995-й, потому что это первый год, когда награду могли получить неевропейские футболисты. Учитывались в том числе игроки, которые меняли клуб по ходу года. Такие помечены звездочкой.

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Сможете определить все города, которые были представлены в финале ЛЧ/КЕЧ двумя клубами?

25 комментариев

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Кокич
Некоторые из списка в год номинации меняли клуб.
Как, например, Шевченко и Каннаваро в 2006-м.
Поэтому список такой большой, а мог бы быть и меньше.
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Кулёс
Златко это мощь)
С таким подбором клубов и в номинантах)
хотя тогда Валенсия была как Ливер сейчас, но все же
+3
0
+3
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idemidov
У Хвостика лучший результат 23-е место? Он обладатель ЗМ 1993 :-)
+3
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+2
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Станнис Баратеон
26/36 в последний момент стал перебирать чемпионов мира 1998 и это было хорошим решением. Мог бы назвать и больше, но про Андерсона, Заховича и Накату никогда не слышал
+1
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Anton Dunai
36/36, но один раз немного считерил: искал, что такое "Сенан Беллмаре". Когда оказалось, что японский клуб, сразу стало ясно)
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Ricardo Quaresma
Ответ idemidov
У Хвостика лучший результат 23-е место? Он обладатель ЗМ 1993 :-)
Учитывается с 1995 года
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manhuntrock
28/36.
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fake_comeback
Хспди какой позор , Зеедорфа забыл...
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Михаил Наместников
27/36. Из тех, кого не назвал (Форлан, Вьери, Ривалдо, Захович, Кану, Сонни Андерсон, Тюрам, Давидс, Наката) смог бы вспомнить только Форлана (перебирал в Интере-2010 Снейдера, Жулио Сезара, Милито, Камбьяссо, Дзанетти, Станковича, а про Форлана забыл)
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Алексей Гусев
ну заховича и не назвал бы, Кану, озила, Пиппо, Дешама, Андерсона, бартеза и Виейра не успел
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Алексей Гусев
Баджо Фиорентина?? Ладно счас начну.
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Только Кану не смог вспомнить)
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Dmitry10
27/36. Нормально) Не угадал в основном тех, кого не застал и у кого лучший результат за пределами топ-10. Спасибо за тест. Было интересно повспоминать футболистов за столько лет, и не банально получилось - задумка интересная.
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Ricardo Quaresma
34/36 не угадал Заховича и Блана
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Элмар
30/36 Прикольно было раскручивать
Спасибо!
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ZMaestro
24/36 . Остальных бы и не написал никогда
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Дмитрий Шеховцов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
14/36. Чисто по клубам угадывал, ну и тех, кто выигрывал)
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antond
27/36
Ривалдо, Виейра, Давидс, Бартез, Инзаги - обидно
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Beckit
31 из 36, кроме словенца остальных можно было брать
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Мисс Вселенная
Левандовски
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HI MARS
30/36.Куртуа не заметил,это косяк.А за Блана,Накату,Кану,Заховича,Андерсона не стыдно
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Mike Dmit
20/36 слабовато,конечно
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Каба
30/36. Чуть времени ещё, может взял бы 32, но не больше
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Коробкин
22
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Евгений Вырныгаев
30/36
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