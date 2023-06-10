27 комментариев

В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». В составах обеих команд есть аргентинцы, побеждавшие на ЧМ-2022 в Катаре – Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Кто-то из них точно станет 22-м футболистом, бравшим ЛЧ и ЧМ или Евро за один сезон.

А назовете остальных?

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