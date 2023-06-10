27 комментариев

21 футболист выигрывал ЛЧ и ЧМ/Евро в одном сезоне. Вспомните всех?
В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». В составах обеих команд есть аргентинцы, побеждавшие на ЧМ-2022 в Катаре – Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Кто-то из них точно станет 22-м футболистом, бравшим ЛЧ и ЧМ или Евро за один сезон.
А назовете остальных?
Телеграм-канал со спортивными тестами.
с 1998 не угадал только карамбе и эмерсона, всё кто раньше - хз)
Где Вим Кифт?
Если уж вы включили в задания футболистов ПСВ и сборной Нидерландов, как победителей КЕЧ-1988 г. и ЧЕ-1988 г., то почему у вас отсутствует в качестве правильных ответов Вим Кифт.
Он провел весь матч в финале КЕЧ и реализовал послематчевый пенальти.
Сыграл 3 матча и забил гол в ворота сборной Ирландии, выведший сборную Нидерландов в 1/2 финала на ЧЕ.