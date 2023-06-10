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21 футболист выигрывал ЛЧ и ЧМ/Евро в одном сезоне. Вспомните всех?

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В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». В составах обеих команд есть аргентинцы, побеждавшие на ЧМ-2022 в Катаре – Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Кто-то из них точно станет 22-м футболистом, бравшим ЛЧ и ЧМ или Евро за один сезон. 

А назовете остальных? 

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Вспомните всех, кто брал индивидуальные награды на ЧМ – за последние 40 лет

27 комментариев

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savacska
А почему в списке нет Хедиры, который в 2014 взял ЛЧ и ЧМ?
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ArtemEgs
Ответ savacska
А почему в списке нет Хедиры, который в 2014 взял ЛЧ и ЧМ?
Видимо, из-за того, что не сыграл в финале ЧМ
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savacska
Ответ ArtemEgs
Видимо, из-за того, что не сыграл в финале ЧМ
Хм, действительно. Но это какой-то странный критерий с учётом того, что он на ЧМ играл, просто не вышел в финале. А в статье перечисляются именно победители ЛЧ и ЧМ. :)
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ArtemEgs
Ответ ArtemEgs
Видимо, из-за того, что не сыграл в финале ЧМ
По этой же причине, наверно, здесь нет и Эмерсона, выигравшего ЛЧ с Челси и Евро с Италией в 2021 (как и Жоржиньо), но не сыгравшего в финале ЛЧ
+1
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Иволгин
Шварценбек и голландцы с ПСВ кроме Кумана - это тяжело, почти нереально. Остальные берутся за пару минут
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ ArtemEgs
По этой же причине, наверно, здесь нет и Эмерсона, выигравшего ЛЧ с Челси и Евро с Италией в 2021 (как и Жоржиньо), но не сыгравшего в финале ЛЧ
Я также вбил Эмерсона и он есть)))
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ savacska
А почему в списке нет Хедиры, который в 2014 взял ЛЧ и ЧМ?
Я записал и он у меня есть
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Альф Третий
Ответ savacska
Хм, действительно. Но это какой-то странный критерий с учётом того, что он на ЧМ играл, просто не вышел в финале. А в статье перечисляются именно победители ЛЧ и ЧМ. :)
Да, критерий действительно странный, но он является частью статистики. Конечно, игрок может быть чемпионом своей страны, иметь лучшие статистические показатели, но если не победил в интересующих нас турнирах, то он не входит в этот список. Жаль, что ЧМ-2022 не получился для Аргентины, но, кто знает, может быть следующий год принесет им успех. А кто, по твоему мнению, может стать другими игроками, входящими в этот список?
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Tun
Ответ t0ni12
15/19. Не взял 3/4 игроков ПСВ (всех, кроме Кумана) и Шварценбека.
мало кто их взял
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Алексей Гусев
Ответ Квадрапул
Лаутаро*
ахахахаах, это дерево? Он на поле то появится вообще?)
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Квадрапул
Ответ Алексей Гусев
фейспалм, забыл Кумана...18/19, точно полный список? А 20м станет Альварес
Лаутаро*
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tRIFF
8/21

с 1998 не угадал только карамбе и эмерсона, всё кто раньше - хз)
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Алексей Гусев
фейспалм, забыл Кумана...18/19, точно полный список? А 20м станет Альварес
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Third World Cup
18/21, не ответил ван Арле, Ваненбурга и Эмерсона. Камнем преткновения у многих стал Шварценбек, но по-моему, его-то как раз назвать было легко, тот гол в финале Кубка Чемпионов-1974 был незабываем, эпизод из золотого фонда великих футбольных моментов, на уровне гола Серхио Рамоса в финале-2014.
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mixa90
Всегда забываю везде Ули Хенесса
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Aleksei1975
Автор теста обращаюсь к вам. Вы невежа!!!
Где Вим Кифт?
Если уж вы включили в задания футболистов ПСВ и сборной Нидерландов, как победителей КЕЧ-1988 г. и ЧЕ-1988 г., то почему у вас отсутствует в качестве правильных ответов Вим Кифт.
Он провел весь матч в финале КЕЧ и реализовал послематчевый пенальти.
Сыграл 3 матча и забил гол в ворота сборной Ирландии, выведший сборную Нидерландов в 1/2 финала на ЧЕ.
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Gal98
Странный подход. А причём тут Евро? Считайте только Кубок Мира и ЛЧ/Либертадорес. Или тогда уже Либертадорес и Кубок Америки.
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Achilles 21
из немцев хенесса забыл, а двух голландцев кроме ван брекелена и кумана не знал
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ko_sm_onavt
15 из 21! 4 немца, Эмерсон и Ваненбург
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Элмар
15/20. оказывается, еще Куман
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Egorushka56
14/19. Из оставшихся мог вспомнить только Кумана, но Шварценбек - это прям загадка для всех))
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