Проверяем вашу готовность к плей-офф.

В среду стартует первый раунд Кубка Гагарина – и в этом году его ждут больше обычного, ведь регулярный чемпионат получился совершенно улетным: наконец-то дикая плотность в таблицах, борьба за плей-офф до последнего и команды, проповедующие атакующий хоккей.

Это было действительно круто – и пока битва в четвертьфиналах конференций не началась, давайте проверим, как хорошо вы запомнили события регулярки-2022/23 и вообще как внимательно следили за ней. 15 простых вопросов на вашу память. Поехали!

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