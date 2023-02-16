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Вспомните всех MVP плей-офф КХЛ? Непростой хоккейный тест Sports.ru

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Проверяем вашу память.

Плей-офф КХЛ подходит к концу – в этом сезоне осталось не больше трех матчей (а может быть, вообще один). И совсем скоро мы узнаем не только чемпиона, но игрока, которого признали лучшим в Кубке Гагарина-2023. Вероятнее всего, им окажется Михаил Григоренко – первый бомбардир лиги этой весной, хотя у игроков «Ак Барса» еще есть шанс все изменить.

Кстати, хоккеисты казанского клуба трижды признавались MVP плей-офф, столько же титулов только у представителей «Магнитки». У игроков ЦСКА и «Динамо» – по два приза. А сможете ли вспомнить, кто именно становился лучшим в плей-офф КХЛ в каждый год? Давайте проверим.

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