Знаете ли вы в лицо игроков сборной России? Тест о ее новых героях

Готовятся к Кубку Первого канала.

В этом году хоккейную сборную России отстранили от участия во всех международных матчах (в том числе и Евротура), но отказываться от традиционного домашнего турнира – Кубка Первого канала – в ФХР не стали. Соперниками команды станут сборные Казахстана и Беларуси – матчи с ними пройдут в субботу и воскресенье.

В этом году мы уже проверяли, как хорошо вы знаете игроков сборной – перед Олимпиадой, но сейчас задача посложнее – Жамнов собирал состав «с прицелом на будущее». Но и знакомые вам герои тоже есть! Итак, поехали.

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Фото: vk.com/fhr