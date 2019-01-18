Евгений Кафельников стал амбассадором БК Тенниси

Ждите мощные прогнозы от легенды.

В среду вечером олимпийский чемпион и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников выложил видео в своем инстаграме. В описании первый российский победитель турнира «Большого шлема» рассказал, что Юрий Дудь порекомендовал ему БК Тенниси, и его привлекли эксклюзивные линии: например, возможность долгосрочных ставок на Australian Open-2019, которых нет в других БК. А поскольку подписчики постоянно просят у Евгения прогнозы на разные матчи и турниры, он решил записать короткий ролик для всех, кому это интересно.

Мы всегда держим руку на пульсе и внимательно следим за тем, что о нас пишут в соцсетях. Поэтому пост легенды российского тенниса вызвал бурное и немного восторженное обсуждение под конец рабочего дня. В итоге мы решили, что нам очень нужен человек, который знает профессиональный теннис лучше, чем менеджеры – стенку за монитором их рабочего компьютера. Ближе к ночи мы вышли на связь с Евгением и предложили сотрудничество. Он тоже понял, что это волшебный вариант – олимпиийский чемпион, БК Тенниси, ставки на теннис – и почти сразу согласился и подписал контракт.

Так что теперь у нас будет очень много мощных прогнозов на все основные теннисные турниры – начиная, конечно же, с Australian Open, который сейчас идет в Мельбурне. Но теннисом дело не ограничится, ведь Евгений – наверное, главный фанат московского «Спартака» в России, да и еще и обладатель острого и провокационного взгляда на все события, окружающие любимый клуб. Естественно, эти темы мы тоже будем с ним обсуждать, так что ждите огненные линии по «Спартаку» – спортивные и не очень.

А пока встречайте – наш новый амбассадор, победитель шести турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса и какое-то время лучший теннисист планеты Евгений Кафельников.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко