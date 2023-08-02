«Тоттенхэм» укатал «Ньюкасл». Сон дважды накрутил Триппьера – и сделал результат
4:1 между проблемными командами.
«Тоттенхэм» переиграл и уничтожил «Ньюкасл».
У обеих команд полно проблем с составом, но именно лондонцы воспользовались моментом и прервали кризисную полосу.
Результат сделало противостояние Сона и Триппьера. Один разорвал, другой провалился
Начало матча было равным – даже с небольшим перевесом «Ньюкасла». Но потом за дело взялся Сон Хын Мин, которого экстренно привели в порядок перед важной игрой. Эндж Постекоглу отправил его на левый фланг атаки, где соперником был Киран Триппьер.
В итоге кореец уже в первом тайме сделал два гола, оба раза накрутил именно защитника сборной Англии. Сначала выкатил на Дестини Удоджи, потом – на Ришарлисона.
У Триппьера начало декабря – хуже некуда. В прошлом туре он два раза на ровном месте потерял мяч – и «Эвертон» забил два гола. В этом попал под дриблинг Сона. Киран кажется уставшим: из 1890 возможных минут в АПЛ и ЛЧ он отыграл 1845. Заменили его лишь дважды. Зато Триппьер получил пятую желтую и пропустит следующий тур – там приедет озверевший «Фулхэм».
Во втором тайме Ришарлисон оформил первый дубль за «Тоттенхэм» в АПЛ – получил заброс за спину защитникам и пробил мимо Мартина Дубравки.
А потом Сон сам ворвался в штрафную и вынудил того же Дубравку фолить. Сам кореец реализовал пенальти. И стал лишь восьмым игроком в истории АПЛ, кто семь сезонов подряд забивает 10 и больше мячей.
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«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» вместе впали в депрессию. У команды Эдди Хау были чувствительные поражения от «Борнмута» в начале ноября и «Эвертона» в прошлом туре. У лондонцев – и вовсе серия из пяти матчей без побед (единственная ничья – с «Сити»).
Одна из главных причин таких результатов – схожие проблемы с составом. Эпидемия травм лидеров, дисквалификации, накопившаяся усталость других игроков (например, того же Триппьера). Прямо сейчас у «Тоттенхэма» восемь травмированных, у «Ньюкасла» – столько же, к тому же дисквалифицирован до конца сезона Сандро Тонали.
Трудности «Ньюкасла» предсказывали перед сезоном: команде с не самой большой обоймой пришлось играть в еврокубках. В середине недели последний тур группового этапа ЛЧ против «Милана». Возможно, команде Эдди Хау будет даже лучше остаться без евровесны – в этом графике «Ньюкасл» пока не справляется.
А вот «Тоттенхэм», кажется, выбирается из кризиса. Все проблемы кажутся решаемыми, когда у тебя есть Сон.
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- Дата проведения
- 10 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 26 Удоджи, 2:0 – 38 Ришарлисон, 3:0 – 60 Ришарлисон, 4:0 – 85, пенальти Сон Хын Мин, 4:1 – 90 Жоэлинтон.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Биссума (Хиль, 86), Кулусевски, Сарр (Хейбьерг, 73), Сон Хын Мин (Донли, 90), Джонсон (Скипп, 86), Ришарлисон (Ло Чельсо, 73).
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер (Крафт, 86), Шер, Ласселс, Ливраменто (Холл, 74), Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон (Лонгстафф, 64), Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 74), Исак (Уилсон, 64).
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield