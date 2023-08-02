«Тоттенхэм» укатал «Ньюкасл». Сон дважды накрутил Триппьера – и сделал результат

4:1 между проблемными командами.

«Тоттенхэм» переиграл и уничтожил «Ньюкасл».

У обеих команд полно проблем с составом, но именно лондонцы воспользовались моментом и прервали кризисную полосу.

Результат сделало противостояние Сона и Триппьера. Один разорвал, другой провалился

Начало матча было равным – даже с небольшим перевесом «Ньюкасла». Но потом за дело взялся Сон Хын Мин, которого экстренно привели в порядок перед важной игрой. Эндж Постекоглу отправил его на левый фланг атаки, где соперником был Киран Триппьер.

В итоге кореец уже в первом тайме сделал два гола, оба раза накрутил именно защитника сборной Англии. Сначала выкатил на Дестини Удоджи, потом – на Ришарлисона.

У Триппьера начало декабря – хуже некуда. В прошлом туре он два раза на ровном месте потерял мяч – и «Эвертон» забил два гола. В этом попал под дриблинг Сона. Киран кажется уставшим: из 1890 возможных минут в АПЛ и ЛЧ он отыграл 1845. Заменили его лишь дважды. Зато Триппьер получил пятую желтую и пропустит следующий тур – там приедет озверевший «Фулхэм».

Во втором тайме Ришарлисон оформил первый дубль за «Тоттенхэм» в АПЛ – получил заброс за спину защитникам и пробил мимо Мартина Дубравки.

А потом Сон сам ворвался в штрафную и вынудил того же Дубравку фолить. Сам кореец реализовал пенальти. И стал лишь восьмым игроком в истории АПЛ, кто семь сезонов подряд забивает 10 и больше мячей.

«Ньюкасл» хватило только на то, чтобы отыграть один. У них второе крупное поражение подряд.

«Ньюкасл» не выдержал темп. А в среду еще последний тур ЛЧ

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» вместе впали в депрессию. У команды Эдди Хау были чувствительные поражения от «Борнмута» в начале ноября и «Эвертона» в прошлом туре. У лондонцев – и вовсе серия из пяти матчей без побед (единственная ничья – с «Сити»).

Одна из главных причин таких результатов – схожие проблемы с составом. Эпидемия травм лидеров, дисквалификации, накопившаяся усталость других игроков (например, того же Триппьера). Прямо сейчас у «Тоттенхэма» восемь травмированных, у «Ньюкасла» – столько же, к тому же дисквалифицирован до конца сезона Сандро Тонали.

Трудности «Ньюкасла» предсказывали перед сезоном: команде с не самой большой обоймой пришлось играть в еврокубках. В середине недели последний тур группового этапа ЛЧ против «Милана». Возможно, команде Эдди Хау будет даже лучше остаться без евровесны – в этом графике «Ньюкасл» пока не справляется.

А вот «Тоттенхэм», кажется, выбирается из кризиса. Все проблемы кажутся решаемыми, когда у тебя есть Сон.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield