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«Тоттенхэм» укатал «Ньюкасл». Сон дважды накрутил Триппьера – и сделал результат

Тоттенхэм Тоттенхэм
Киран Триппьер Киран Триппьер
Ньюкасл Ньюкасл
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ришарлисон Ришарлисон
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Футбол Футбол

4:1 между проблемными командами.

«Тоттенхэм» переиграл и уничтожил «Ньюкасл».

У обеих команд полно проблем с составом, но именно лондонцы воспользовались моментом и прервали кризисную полосу.

Результат сделало противостояние Сона и Триппьера. Один разорвал, другой провалился

Начало матча было равным – даже с небольшим перевесом «Ньюкасла». Но потом за дело взялся Сон Хын Мин, которого экстренно привели в порядок перед важной игрой. Эндж Постекоглу отправил его на левый фланг атаки, где соперником был Киран Триппьер.

В итоге кореец уже в первом тайме сделал два гола, оба раза накрутил именно защитника сборной Англии. Сначала выкатил на Дестини Удоджи, потом – на Ришарлисона.

У Триппьера начало декабря – хуже некуда. В прошлом туре он два раза на ровном месте потерял мяч – и «Эвертон» забил два гола. В этом попал под дриблинг Сона. Киран кажется уставшим: из 1890 возможных минут в АПЛ и ЛЧ он отыграл 1845. Заменили его лишь дважды. Зато Триппьер получил пятую желтую и пропустит следующий тур – там приедет озверевший «Фулхэм».

Во втором тайме Ришарлисон оформил первый дубль за «Тоттенхэм» в АПЛ – получил заброс за спину защитникам и пробил мимо Мартина Дубравки. 

А потом Сон сам ворвался в штрафную и вынудил того же Дубравку фолить. Сам кореец реализовал пенальти. И стал лишь восьмым игроком в истории АПЛ, кто семь сезонов подряд забивает 10 и больше мячей.

«Ньюкасл» хватило только на то, чтобы отыграть один. У них второе крупное поражение подряд.

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«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» вместе впали в депрессию. У команды Эдди Хау были чувствительные поражения от «Борнмута» в начале ноября и «Эвертона» в прошлом туре. У лондонцев – и вовсе серия из пяти матчей без побед (единственная ничья – с «Сити»).

Одна из главных причин таких результатов – схожие проблемы с составом. Эпидемия травм лидеров, дисквалификации, накопившаяся усталость других игроков (например, того же Триппьера). Прямо сейчас у «Тоттенхэма» восемь травмированных, у «Ньюкасла» – столько же, к тому же дисквалифицирован до конца сезона Сандро Тонали.

Трудности «Ньюкасла» предсказывали перед сезоном: команде с не самой большой обоймой пришлось играть в еврокубках. В середине недели последний тур группового этапа ЛЧ против «Милана». Возможно, команде Эдди Хау будет даже лучше остаться без евровесны – в этом графике «Ньюкасл» пока не справляется.

А вот «Тоттенхэм», кажется, выбирается из кризиса. Все проблемы кажутся решаемыми, когда у тебя есть Сон.

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Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
10 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Удоджи, 2:0 – 38 Ришарлисон, 3:0 – 60 Ришарлисон, 4:0 – 85, пенальти Сон Хын Мин, 4:1 – 90 Жоэлинтон.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Биссума (Хиль, 86), Кулусевски, Сарр (Хейбьерг, 73), Сон Хын Мин (Донли, 90), Джонсон (Скипп, 86), Ришарлисон (Ло Чельсо, 73).
НьюкаслДубравка, Триппьер (Крафт, 86), Шер, Ласселс, Ливраменто (Холл, 74), Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон (Лонгстафф, 64), Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 74), Исак (Уилсон, 64).
Предупреждения:
Ласселс (59), Жоэлинтон (69), Ромеро (80), Триппьер (83).

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

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