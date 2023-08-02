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Самая странная серия пенальти: закончили после первого удара. В чем прикол?

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«Внезапная смерть».

В выходные самой странной серией пенальти вам наверняка показалось то, что происходило у ЦСКА с «Ахматом» – но есть и конкуренты. Эпизод, который вы могли упустить, случился в товарищеском матче «Севильи» с «Кристал Пэлас», сыгранном в Детройте.

На 3:58 в ролике начинается послематчевая серия 11-метровых, но на 4:20 севильцы уже поднимают этот дружеский трофей. 

И нет, дело не в том, что «Севилье» автоматически отдают все финалы, где хоть что-то разыгрывается. Дело в крайне необычных правилах этой серии.

Приглашаем посмотреть концовку ролика, а потом разобраться в деталях.

Как все было:

⚽’ – Иван Ракитич пробил первым и забил.

❌’ – защитник Йоаким Андерсен зарядил в перекладину.

И все.

Вот так выглядит полная статистика серии пенальти.

«Внезапная смерть», – пафосно преподнесли находку соцсети «Пэлас».

По сути, все пенальти в обычной серии после традиционных пяти ударов именно такие. Но кажется, что никто еще не запускал серию сразу с этого момента.

В целом на предсезонных турнирах, конечно, экспериментируют с пенальти. Но чаще всего – для лишней тренировки и просто легкого развлечения зрителей – из необычного серии 11-метровых устраивают после матча вне зависимости от результата. Даже если кто-то выиграл в основное время.

Например, недавно «Арсенал» и «Юнайтед» после победы манчестерцев 2:0 пробили серию – но полноценную. Ее «МЮ» тоже выиграл – 5:3.

Джулия Робертс рада.

Ближайший случай, когда «Севилье» может понадобиться серия пенальти – матч за Суперкубок УЕФА. Играть против «Ман Сити» в Пирее – уже 16 августа.

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?

Исповедь Иско: его игнорили в «Реале», босс хватал за горло в «Севилье», все пошло не так еще после ЧМ в России

 

Фото: instagram.com/sevillafc

7 комментариев

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Кабан Иванов
Я, увидев словосочетание "внезапная смерть", сначала подумал об одноимённом фильме 95 года с Ван Даммом в главной роли, а соответственно и про хоккей
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Abylay Zhexembay
так-то правило внезапной смерти -- устоявшийся спортивный термин, ничего пафосного в нем нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_мгновенной_смерти
+9
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+9
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zukarello
Они как опытные гроссмейстеры : увидели на несколько ходов вперёд , встали из- за стола и пожали друг другу руки)
+3
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Мурад Гамзаев
Скорострелы получается)
+2
-2
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Orehovski Milanist
У меня первым делом вспомнилась *внезапная смерть* из игры worms ))))
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Эль Иберико
Кубок на "ушастого" похож )
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filbratuha@yandex.ru
«Манчестерцы»- так правильно писать?
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