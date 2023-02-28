14 комментариев

Тренер «Фиорентины» похвалил капитана.

«Фиорентина» победила впервые за 4 тура Серии А, в гостях разобрав «Верону» со счетом 3:0. Поставила точку очень дискуссионным голом – Кристиано Бираги идеально положил со штрафного со своей половины поля.

На 89-й минуте капитан «Фиорентины» своеобразно сориентировался: пока игрок «Вероны» помогал подняться на ноги полузащитнику «Фиорентине» Роландо Мандрагоре, который заработал фол на своей половине поля, Бираги просто взял и запульнул за шиворот вратарю Лоренцо Монтипо. Да, сделал это при счете 2:0.

Все было так быстро, что в ТВ-трансляции гол даже не показали в прямой трансляции, крутя повтор эпизода с нарушением «Вероны».

Футболисты «Вероны» набросились на судью с требованием отменить гол – указывали, что все отвлеклись на лежавшего на земле Мандрагору. Болельщики тоже были недовольны. На арбитр не собирался показывать желтую карточку и не просил соблюдать дистанцию, а игрок, на котором фолили, не просил врача. Поводов отменять не было.

В это время Бираги праздновал гол. Он показывал на небо – как оказалось, посвятил мяч Давиде Астори, который умер 5 лет назад, 4 марта 2018 года.

После финального свистка судье пришлось защищать Бираги от игроков «Вероны» – они хотели высказать капитану «Фиорентины» все, что думают о его трюке.

После матча появилась статистика. Бираги попал в ворота с расстояния 57,91 метра. Это самый дальний гол в Серии А за 10 лет. Любопытно, что тогда с 61,5 метров положил другой защитник «Фиорентины» Факундо Ронкалья.

Несмотря на недовольство соперников, тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно расхвалил Бираги: «Он все сделал отлично. Такие ситуации случаются не так уж часто. Он заслуживает похвалу и за озарение, и за исполнение – попасть с такого расстояния не так-то просто. Кристиан – наш капитан, это был отличный гол, поэтому мы имели полное право отпраздновать его».

Вполне себе заявка на гол сезона, но приза за Fair Play Бираги уже явно не получит.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini