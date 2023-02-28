14 комментариев

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Капитан «Фиорентины» забил со своей половины – соперник увидел нарушение фэйр-плей. Кто прав?

Кристиано Бираги Кристиано Бираги
Фиорентина Фиорентина
Винченцо Итальяно Винченцо Итальяно
серия А Италия серия А Италия
Факундо Ронкалья Факундо Ронкалья
Давиде Астори Давиде Астори
Футбол Футбол

Тренер «Фиорентины» похвалил капитана.

«Фиорентина» победила впервые за 4 тура Серии А, в гостях разобрав «Верону» со счетом 3:0. Поставила точку очень дискуссионным голом – Кристиано Бираги идеально положил со штрафного со своей половины поля.

На 89-й минуте капитан «Фиорентины» своеобразно сориентировался: пока игрок «Вероны» помогал подняться на ноги полузащитнику «Фиорентине» Роландо Мандрагоре, который заработал фол на своей половине поля, Бираги просто взял и запульнул за шиворот вратарю Лоренцо Монтипо. Да, сделал это при счете 2:0.

Все было так быстро, что в ТВ-трансляции гол даже не показали в прямой трансляции, крутя повтор эпизода с нарушением «Вероны».

Футболисты «Вероны» набросились на судью с требованием отменить гол – указывали, что все отвлеклись на лежавшего на земле Мандрагору. Болельщики тоже были недовольны. На арбитр не собирался показывать желтую карточку и не просил соблюдать дистанцию, а игрок, на котором фолили, не просил врача. Поводов отменять не было.

В это время Бираги праздновал гол. Он показывал на небо – как оказалось, посвятил мяч Давиде Астори, который умер 5 лет назад, 4 марта 2018 года.

После финального свистка судье пришлось защищать Бираги от игроков «Вероны» – они хотели высказать капитану «Фиорентины» все, что думают о его трюке.

После матча появилась статистика. Бираги попал в ворота с расстояния 57,91 метра. Это самый дальний гол в Серии А за 10 лет. Любопытно, что тогда с 61,5 метров положил другой защитник «Фиорентины» Факундо Ронкалья.

Несмотря на недовольство соперников, тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно расхвалил Бираги: «Он все сделал отлично. Такие ситуации случаются не так уж часто. Он заслуживает похвалу и за озарение, и за исполнение – попасть с такого расстояния не так-то просто. Кристиан – наш капитан, это был отличный гол, поэтому мы имели полное право отпраздновать его».

Вполне себе заявка на гол сезона, но приза за Fair Play Бираги уже явно не получит.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini

14 комментариев

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Digger86
Ответ SaniaL
Не могу с этим согласиться. Одна команда разыгрывает штрафной без свистка рэфа, чтобы воспользоваться замешательством соперника и организовать быструю атаку. Другая пытается ей помешать легальным способом, подойдя вплотную к мячу. Типа хотите разыграть штрафной, ну так разыгрывайте по свистку. Всё по правилам и вполне в духе игры. Атакующим дали способность (разыгрывать без свистка), а защищающиеся законтрили эту способность.
Если футболист откровенно мешает быстро разыгрывать штрафной, то судья должен показать жёлтую карточку за неспортивное поведение. Понятно, что все так делают, но, согласно правилам, так делать нельзя.
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SaniaL
Ответ Digger86
Это как раз и есть нарушение fair play)
Не могу с этим согласиться. Одна команда разыгрывает штрафной без свистка рэфа, чтобы воспользоваться замешательством соперника и организовать быструю атаку. Другая пытается ей помешать легальным способом, подойдя вплотную к мячу. Типа хотите разыграть штрафной, ну так разыгрывайте по свистку. Всё по правилам и вполне в духе игры. Атакующим дали способность (разыгрывать без свистка), а защищающиеся законтрили эту способность.
0
0
0
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Digger86
Ответ SaniaL
Что тут позорного? Наоборот, нормальная тема, чтобы помешать сопернику быстро ввести мяч в игру.
Это как раз и есть нарушение fair play)
+1
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Shamarin
Ответ Log in
Ничего неспортивного не вижу. Назначен штрафной, указания арбитра разыгрывать по свистку нет, одиннадцать игроков Вероны занимаются не пойми чем.
При Батистуте такого не было!
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Заяцволк
Ответ SaniaL
Что тут позорного? Наоборот, нормальная тема, чтобы помешать сопернику быстро ввести мяч в игру.
Да для них нормально конечно, но со стороны это как-то мерзко смотрится. С чего вдруг они впритык подбегают ? Ближе 9 метров не должны приближаться, когда бьющий уже установил мяч, пора бы уже здесь подкорректировать правила
+1
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Илья Ганин
Даже если бы что-то и было, забить гол со своей половины поля - мечта многих
+1
0
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SaniaL
Ответ Заяцволк
Молодец, всё правильно сделал. Обычно при штрафном игроки соперника сразу прилипают к бьющему, и не дают быстро разыграть, это настолько позорно выглядит с их стороны. А тут всё прекрасно, так и должны разыгрываться штрафные
Что тут позорного? Наоборот, нормальная тема, чтобы помешать сопернику быстро ввести мяч в игру.
+3
0
+3
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Goa Gudogai
Ерунду написал. Статья от нытика-школьника. Судья свисток успел дать показать, что можно разыгрывать
+1
0
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Дмитрий Осипов
тут некоторые в ЛЧ пропустили гол с углового, пока пялились не пойми куда и гетры поправляли.
+7
0
+7
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The_Royal
Нарушение fair play - это быстрый розыгрыш штрафного?
+1
0
+1
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Заяцволк
Молодец, всё правильно сделал. Обычно при штрафном игроки соперника сразу прилипают к бьющему, и не дают быстро разыграть, это настолько позорно выглядит с их стороны. А тут всё прекрасно, так и должны разыгрываться штрафные
+8
-3
+5
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akula_ka-50
Какой fair play... Я когда читал заголовок, подумал, что Фиорентина должна была отдать мяч сопернику, но такого ведь не было. Если судья не показал, что бить надо по свистку и тд, с какого перепугу ему нужно было ждать? Из-за того, что кто то кому то помогал встать? Так это в каждом втором эпизоде бывает, причём тут FAIR play
+15
-2
+13
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Simon Ivanov
Ответ Log in
Ничего неспортивного не вижу. Назначен штрафной, указания арбитра разыгрывать по свистку нет, одиннадцать игроков Вероны занимаются не пойми чем.
👍
+4
-1
+3
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Log in
Ничего неспортивного не вижу. Назначен штрафной, указания арбитра разыгрывать по свистку нет, одиннадцать игроков Вероны занимаются не пойми чем.
+34
0
+34
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