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Головин и Миранчук забили в один день! Смотрите, как изящно оба попали в дальний угол

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Саша добил аутсайдера, у Алексея победный с «Миланом».

Воскресенье – хороший день для российских легионеров в Европе. Забили и Александр Головин, и Алексей Миранчук. Принесли победы своим клубам!

Головин красиво положил в девятку. Теперь тренер ждет, что Саша поставит такие голы на поток

Александр Головин на матч против «Анжера» остался на скамейке: скорее всего, дело в ротации – в четверг Александр отыграл 90 минут против «Ференцвароша» в Лиге Европы. Россиянин в этом сезоне – ключевой игрок «Монако», но в воскресенье на его позиции вышел Такуми Минамино, известный по «Ливерпулю».

У японца пока не идет во Франции. Например, издание Quotodien Du Sport назвало его переход главным летним трансферным провалом Лиги 1. Вот и против «Анжера» он не впечатлил. Да и в принципе у команды из княжества были проблемы в первом тайме.

«Монако» открыл счет только на 54-й минуте (забил Бреэль Эмболо), сразу после этого Минамино заменили на Головина – Александр вышел добивать худшую команду Лиги 1. И справился! На 70-й полузащитник получил пас от Кевина Фолланда перед штрафной и влепил в дальнюю девятку. Красиво!

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Дело не только в голе: Головин вообще сыграл эффективнее главного конкурента. У него было меньше тайма, а в итоге больше пасов, чем у Минамино, больше моментов, выиграл больше единоборств (три, в составе «Монако» больше только у опорника Фофана – пять). Мощно!

Головин получил похвалу и от Филиппа Клемана. Тренер верит, что Александр способен на большее:

«Я рад за него! У него было много подобных шансов за последние недели, где ему нужно было бить. Мы с ним это обсудили, я показал ему моменты. Надеюсь, он сейчас начнет забивать больше подобных мячей – качества и опыт для этого у него есть».

У Головина до чемпионата мира будет еще три матча, чтобы оправдать ожидания: впереди решающая игра Лиги Европы против «Црвены Звезды», а еще «Тулуза» и «Марсель» в Лиге 1.

«Монако» идет шестым, до третьего места – три очка. У Головина теперь 2+2 в 12 матчах чемпионата.

Миранчук забил «Милану» с паса Влашича. У Алексея пятый матч в старте подряд!

Алексей Миранчук вышел в старте на матч против чемпиона Италии, «Милана», и уже в первом тайме его «Торино» забило дважды.

Первый гол получился на 36-й минуте, когда Коффи Джиджи замкнул подачу со штрафного (Миранчук передумал подавать и пошел бороться в штрафную), а буквально в следующей атаке Никола Влашич пяткой скинул на Алексея – тот вошел в штрафную и закатил в дальний.

Очень изящный гол – защита чемпиона Италии ничего не смогла сделать.

Для Миранчука это второй гол в сезоне Серии А – первый был в стартовом туре. Но тогда Алексей получил травму и пропустил из-за нее шесть матчей. Теперь вернулся и постепенно набирает форму: игра против «Милана» для него пятая подряд в старте.

В прошлом туре у россиянина был ассист на первый гол, он помог «Торино» выиграть (2:1). И все же железного места в основе у Миранчука пока нет – по крайней мере, по словам главного тренера Ивана Юрича.

«Посмотрим, кто сыграет в атаке против «Милана», – рассуждал он на пресс-конференции. – Влашич точно выйдет – он умеет все, все делает хорошо, уникальный футболист. Его место не обсуждается. А вот кто будет с ним в паре – Миранчук или Радоньич? Алексей может дать те же качества, что и в матче против «Удинезе», он связывает полузащиту и атаку, в то время как Радоньич лучше ускоряется».

В итоге тренер «Торино» поверил в Миранчука – и не зря!

Торино – Милан 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Джиджи, 2:0 – 37 Миранчук, 2:1 – 67 Жуниор Мессиас.
ТориноМилинкович-Савич, Синго, Джиджи, Схюрс (Зима, 76), Буонджорно (Родригес, 73), Лазаро, Миранчук (Адопо, 85), Влашич, Лукич, Риччи (Линетти, 85), Пеллегри (Карамо, 73).
МиланТэтэрушану, Калулу (Дест, 46), Томори, Габбия, Эрнандес, Браим Диас (де Кетеларе, 46), Побега, Тонали (Беннасер, 70), Ориги, Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жуниор Мессиас (Жиру, 78).
Предупреждения:
Схюрс (24), Буонджорно (30), Калулу (34), Юрич (68), Пеллегри (71), Побега (77), Линетти (87), Лукич (90).
Удаление:
Юрич (70).

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

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