Головин и Миранчук забили в один день! Смотрите, как изящно оба попали в дальний угол
Саша добил аутсайдера, у Алексея победный с «Миланом».
Воскресенье – хороший день для российских легионеров в Европе. Забили и Александр Головин, и Алексей Миранчук. Принесли победы своим клубам!
Головин красиво положил в девятку. Теперь тренер ждет, что Саша поставит такие голы на поток
Александр Головин на матч против «Анжера» остался на скамейке: скорее всего, дело в ротации – в четверг Александр отыграл 90 минут против «Ференцвароша» в Лиге Европы. Россиянин в этом сезоне – ключевой игрок «Монако», но в воскресенье на его позиции вышел Такуми Минамино, известный по «Ливерпулю».
У японца пока не идет во Франции. Например, издание Quotodien Du Sport назвало его переход главным летним трансферным провалом Лиги 1. Вот и против «Анжера» он не впечатлил. Да и в принципе у команды из княжества были проблемы в первом тайме.
«Монако» открыл счет только на 54-й минуте (забил Бреэль Эмболо), сразу после этого Минамино заменили на Головина – Александр вышел добивать худшую команду Лиги 1. И справился! На 70-й полузащитник получил пас от Кевина Фолланда перед штрафной и влепил в дальнюю девятку. Красиво!
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Дело не только в голе: Головин вообще сыграл эффективнее главного конкурента. У него было меньше тайма, а в итоге больше пасов, чем у Минамино, больше моментов, выиграл больше единоборств (три, в составе «Монако» больше только у опорника Фофана – пять). Мощно!
Головин получил похвалу и от Филиппа Клемана. Тренер верит, что Александр способен на большее:
«Я рад за него! У него было много подобных шансов за последние недели, где ему нужно было бить. Мы с ним это обсудили, я показал ему моменты. Надеюсь, он сейчас начнет забивать больше подобных мячей – качества и опыт для этого у него есть».
У Головина до чемпионата мира будет еще три матча, чтобы оправдать ожидания: впереди решающая игра Лиги Европы против «Црвены Звезды», а еще «Тулуза» и «Марсель» в Лиге 1.
«Монако» идет шестым, до третьего места – три очка. У Головина теперь 2+2 в 12 матчах чемпионата.
Миранчук забил «Милану» с паса Влашича. У Алексея пятый матч в старте подряд!
Алексей Миранчук вышел в старте на матч против чемпиона Италии, «Милана», и уже в первом тайме его «Торино» забило дважды.
Первый гол получился на 36-й минуте, когда Коффи Джиджи замкнул подачу со штрафного (Миранчук передумал подавать и пошел бороться в штрафную), а буквально в следующей атаке Никола Влашич пяткой скинул на Алексея – тот вошел в штрафную и закатил в дальний.
Очень изящный гол – защита чемпиона Италии ничего не смогла сделать.
Для Миранчука это второй гол в сезоне Серии А – первый был в стартовом туре. Но тогда Алексей получил травму и пропустил из-за нее шесть матчей. Теперь вернулся и постепенно набирает форму: игра против «Милана» для него пятая подряд в старте.
В прошлом туре у россиянина был ассист на первый гол, он помог «Торино» выиграть (2:1). И все же железного места в основе у Миранчука пока нет – по крайней мере, по словам главного тренера Ивана Юрича.
«Посмотрим, кто сыграет в атаке против «Милана», – рассуждал он на пресс-конференции. – Влашич точно выйдет – он умеет все, все делает хорошо, уникальный футболист. Его место не обсуждается. А вот кто будет с ним в паре – Миранчук или Радоньич? Алексей может дать те же качества, что и в матче против «Удинезе», он связывает полузащиту и атаку, в то время как Радоньич лучше ускоряется».
В итоге тренер «Торино» поверил в Миранчука – и не зря!
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
- 1:0 – 35 Джиджи, 2:0 – 37 Миранчук, 2:1 – 67 Жуниор Мессиас.
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго, Джиджи, Схюрс (Зима, 76), Буонджорно (Родригес, 73), Лазаро, Миранчук (Адопо, 85), Влашич, Лукич, Риччи (Линетти, 85), Пеллегри (Карамо, 73).
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Милан –
Тэтэрушану, Калулу (Дест, 46), Томори, Габбия, Эрнандес, Браим Диас (де Кетеларе, 46), Побега, Тонали (Беннасер, 70), Ориги, Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жуниор Мессиас (Жиру, 78).
- Предупреждения:
- Схюрс (24), Буонджорно (30), Калулу (34), Юрич (68), Пеллегри (71), Побега (77), Линетти (87), Лукич (90).
- Удаление:
- Юрич (70).
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino
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