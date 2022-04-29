«Айнтрахт» и «Лейпциг» выиграли первые полуфиналы Лиги Европы. Все идет к чисто немецкому финалу

Переиграли и уничтожили британцев.

Полуфиналы Лиги Европы получились достаточно спокойными на фоне решающих матчей Лиги чемпионов и даже Лиги Конференций. Но и тут хватало любопытных моментов.

«Айнтрахт» снова хорош в гостях – «Вест Хэму» забили уже на первой минуте

Например, «Айнтрахт» приехал в Лондон и забил уже на 49-й секунде. «Вест Хэм» вообще не сопротивлялся – просто посмотрите, как легко мяч доставили в атаку. Навес Борре и удар головой Ансгара Кнауффа – как на тренировке.

«Вест Хэм» сравнял после стандарта – Антонио затолкал мяч в ворота после скидки от Зума.

Во втором тайме «Айнтрахт» разбудил внутреннюю «Барселону» – потрясающую комбинацию завершил Даити Камада. Потом японец еще раз попал в штангу.

Приз неудачнику дня получает Джаррод Боуэн. Сначала англичанин попал в штангу, а уже в добавленное время пробил через себя в перекладину – лучший гол дня, который не был забит.

«Айнтрахт» увез из Лондона приятный счет 2:1. Франкфуртцы вообще самая гостевая команда этого розыгрыша: на групповом этапе на выезде побеждали чаще, чем дома (2 победы против одной на родной арене, остальные матчи вничью), а в плей-офф идут по графику ничья дома и победа в гостях.

Если такой темп сохранится, то ждем «Айнтрахт» в финале.

«Лейпциг» победил благодаря классному выстрелу Анхелиньо

В параллельном матче «РБ Лейпциг» долго не мог пробить «Рейнджерс». Даже великолепный Кристофер Нкунку не забивал из убойных положений – на 70-й минуте француз вышел один на один, обвел вратаря, но пробил выше ворот.

Ну вот как здесь можно промазать? Однозначно промах дня.

Зато гол пришел из неочевидного положения. Защитник Анхелиньо подкараулил вынос после углового и зарядил по классной траектории. Очень тяжелый удар даже для опытнейшего Алана Макгрегора.

«Лейпциг» спокойно удержал победный счет 1:0, но на выезде в Глазго будет жарко.

Есть повод для гордости и у Тедеско. Его команда победила уже в 16-м матче в 2022 году – ни один другой немецкий клуб таким похвастаться не может. Процент побед «Лейпцига» с начала года – 73%. В топ-5 лигах этот показатель выше только у «Ливерпуля».

Все идет к чисто немецкому финалу Лиги Европы – такого не было с 1980-го

Забавно, но немецкие клубы ни разу не выигрывали Лигу Европы. Даже Кубок УЕФА им не покорялся с сезона-1996/97, когда «Шальке» обыграл «Интер». Но тогда финал еще был в двухматчевом формате.

А немецкий финал в истории Кубка УЕФА был всего один – в 1980-м в главном матче сыграли «Айнтрахт» и гладбахская «Боруссия». Франкфуртская команда тогда была сильнее – 3:3 по итогам двух матчей, но у «Айнтрахта» было больше голов в гостях.

Сейчас франкфуртцы вполне могут повторить ту историю.

Фото: East News/IMAGO/Kevin Voigt; REUTERS/Lisi Niesner