Okko компенсирует пропажу АПЛ: либо мегаподписка на кино, либо возврат денег (но есть нюанс)

Два способа.

Английская Премьер-лига 8 марта официально разорвала отношения с Okko – этот сезон АПЛ в России легально не досмотреть. Онлайн-кинотеатр назвал это нарушением контракта и политически-мотивированным решением.

Вариант №1 – максимальная подписка на кино

Okko официально ответил на запрос «РБК» по поводу компенсации подписчикам, лишившимся английского футбола.

• Пользователи с подпиской «Оkko Футбол» и «Okko Спорт» получат доступ к подписке «Премиум» – 110 тысяч фильмов и сериалов. Это максимальный уровень доступа к контенту онлайн-кинотеатра – сюда входит подписка на сервисы Amediateka и Paramount+.

Те, у кого годичная подписка, получат «Премиум» до 31 мая. Люди с месячной спортивной подпиской – до конца действия их актуальной подписки.

Стоимость подписки «Премиум» на месяц – 799 рублей, на три месяца – 2190 рублей. Для подписчиков спортивных пакетов Okko она будет бесплатной.

• В службе поддержки Okko ответили, что компенсация активируется у всех подписчиков «Футбола» и «Спорта» автоматически в течение этой недели. Дополнительных действий для этого совершать не нужно.

Вариант №2 – возврат средств за период без АПЛ

Альтернативный вариант – получить денежную компенсацию. Для этого нужно сделать запрос в личном кабинете сервиса – через чат с поддержкой. В таком случае подписка «Премиум» не будет активирована.

Компенсация за неиспользованный период подписки вернется на личный счет в Okko. Потом сумму можно вывести на банковскую карту – тоже через беседу со службой поддержки.

Точную сумму компенсации в поддержке кинотеатра не назвали – она автоматически рассчитывается для каждого пользователя.

Важно: возможность получения денежной компенсации нужно использовать до активации подписки «Премиум» – она произойдет с просмотра любого видео, входящего в каталог подписки.

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У Okko еще остаются действующие соглашения по трансляциям других футбольных турниров: Ла Лиги и Сегунды, Кубка Италии, Лиги Конференций УЕФА, МЛС, чемпионата Аргентины. Они доступны для подписчиков «Okko Футбол» и «Okko Спорт».

АПЛ тоже ушла из России – единогласным решением клубов. Вдобавок к разрыву с Лигой 1, НБА и НХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; VK/okkomovies