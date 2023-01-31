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«Сибирь» – удивительное явление в КХЛ. Тренер с простыми схемами раскрывает игроков

Сибирь Сибирь
КХЛ КХЛ
Андрей Мартемьянов Андрей Мартемьянов
тактика тактика
Тэйлор Бек Тэйлор Бек
Денис Голубев Денис Голубев
Тревор Мерфи Тревор Мерфи
Александр Шаров Александр Шаров
Хоккей Хоккей

Разбирает парень из Барнаула.

Кадры, которые потрясли мир: 5 января 2011 года, Баффало, финал МЧМ, Россия – Канада. Начинается третий период, мы проигрываем сами знаете сколько. Валерий Брагин идет на перестановки и к связке Панарин – Голубев (парни представляли четвертое звено) добавляет главную звезду команды – Володю Тарасенко.

Период начинается с канадского большинства, и новая тройка появляется не сразу, только на третьей минуте. Появляется – и моментально забивает: Голубев подбирает отскок от борта, кидает шайбу на пятак под тычок Тарасенко, тот промахивается, но сзади – наш Панарин.

Кадры, которые чуть-чуть потрясли мир: 10 февраля 2023 года, Нью-Йорк. За «Рейнджерс» впервые выходит Владимир Тарасенко – на днях его сенсационно выменяли из «Сент-Луиса». Все ждут его в первом звене команды: в центре – швед Зибанежад, слева старый знакомый Тарасенко – Артемий Панарин.

Так и происходит – три звезды выходят с первых минут. И во второй смене – гол: Тарасенко неудачно принимает пас в средней зоне, но 9-й номер «Сиэтла» ошибается еще страшнее, Панарин взрезает правый край и отдает простейший пас на крюк Владимиру, который опередил всех.

Разница между этими голами не только во времени (12 с небольшим лет) и капитализации (сейчас Панарин и Тарасенко стоят прям подороже, чем в 2011-м), но и в составе. На видео из 2023-го остро не хватает другого праворукого игрока – он уступает Зибанежаду в мастерстве, но превосходит по показателю «Харизма».

Этого игрока зовут Денис Голубев. К 2023 году он не добрался до «Рейнджерс», но играет в «Сибири», которая стала одной из главных сенсаций всего нашего сезона.

Не уверен, что на сто процентов прав, но думаю, что из нецентровых клубов КХЛ у «Сибири» чуть ли не самая фактурная биография – трудно вспомнить, чтобы с другой небогатой командой (кстати, с акцентом на своей бедности там в какой-то момент точно переборщили) происходило столько интересного.

Может быть, вы забыли, но там воспитали Тарасенко. Там на ноги вставал Никита Зайцев (если вы помните такого хоккеиста). Там вспыхнул Шумаков (хоть и ненадолго). Там полноценно запустился Шалунов – его вернули из недр североамериканского хоккея, где он уже вроде бы угас. Это «Сибирь» ввела в большой хоккей тренеров Квартальнова и Скабелку (кажется, помощником там же начинал Петерис Скудра).

В 2015-м Новосибирск был в финале Восточной конференции и спустя год хотел туда же, когда бился с «Магниткой» насмерть – в момент спорно засчитанного гола Мозякина я находился в трубе, которая ведет ото льда в подтрибунку, и отлично помню, как Александр Салак чуть не разбил какой-то прожектор в паре метров от меня.

Это «Сибирь» воспитала Окулова – получается, что для ЦСКА, но уж что есть. Вообще именно на примере хоккейного Новосибирска удобно объяснять, какой великой могла быть КХЛ, если бы ей руководили не так инертно. Если б лига хоть чуть-чуть работала над механиками выравнивания возможностей клубов, «Сибирь» первой бы собрала мощный состав – и уже наверняка взяла Кубок Гагарина. А может и не один.

А так ей приходится чуть ли не каждый год начинать заново – и биться за выход в плей-офф.

В сезоне-2022/23 битва более чем удалась: средняя, с какого ракурса ни посмотри, команда взвилась в топ Востока – и продержалась там до самого финиша регулярки, пускай и не на первом месте. Пока более мощные команды трясло, Новосибирск с Мартемьяновым на скамейке и Шаровым на льду набирал очки – и набрал столько, что, возможно, хватит для топ-3.

Сейчас, когда я пишу этот текст, у «Сибири» 65 игр и 81 очко – меньше, чем у «Ак Барса», но больше, чем у «Магнитки» и «Салавата Юлаева».

О том, как устроена эта команда, сегодня вам расскажет, по иронии, многолетний житель Барнаула. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм, там я пишу не только про «Сибирь».

«Сибирь» как команда знакомых лиц

В мини-разборах «Ак Барса», СКА и «Торпедо» я начинал с составов, а здесь планировал обойтись без этого пункта (важными выглядят другие), но:

1) такое ностальгическое начало требует небольшого продолжения; 2) я думаю, на примере «Сибири» будет полезно еще раз посмотреть, что такое состав клуба КХЛ, который формируется не то что по остаточному принципу, а по остаточному-остаточному.

Ведь как устроен наш рынок игроков: самых горячих разбирают СКА и ЦСКА. Вторая волна – это топы в диапазоне от «Салавата» до «Динамо». И только потом в дело вступают небольшие команды, в число которых входит и новосибирская.

Мы с вами видели довольно удивительный нижегородский микс – в «Сибири» что-то похожее.

Легионеры, которых смотрели в больших клубах (может быть, даже не в одном) – Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и Михал Чайковски.

Молодежь, которая пока не готова разрывать, но к которой присматриваются – Дмитрий Овчинников (проспект «Торонто»!), Никита Шашков.

И целая группа игроков в расцвете сил, которых помотало – у людей, которые следят за хоккеем давно, перечисление этих фамилий вызывает приступ ностальгии.

Тот же Александр Шаров был в молодежке-2015 – той, что чуть-чуть не забодала в монреальском финале Канаду Макдэвида. Там же был вратарь Костин – правда, он сидел в глубоком запасе, за спинами Шестеркина и Сорокина.

Валентин Пьянов – в какой-то момент надежда Омска.

Слава Основин – надежда Челябинска и всей России (на волне ничушкинско-кузнецовского хайпа на каждого таланта из Челябы смотрели под микроскопом), бронзовый призер МЧМ-2014.

Денис Голубев, о котором было в начале и которого несколько раз пытались вписать в казанскую систему, но все-таки не вышло.

Здесь начинал сезон Антон Шенфельд (но в декабре с ним расторгли контракт). Не знаю, зачем я храню эту информацию в голове: Антон был кандидатом в сборную на МЧМ-2013 в Уфе, в команду не попал, но играл на суперсерии-2012 и положил там неплохой голешник. Где еще его показать, как не в тексте про бывшую команду Антона?

Впрочем, это небольшой штрих, а дальше поговорим о существенном.

Три составляющих успеха этой «Сибири» – легионеры Мерфи и Бек, сезон Александра Шарова и система (назовем это так) Андрея Мартемьянова.

Бек и Мерфи: легионеры, какими они должны быть

Я посмотрел несколько матчей команды и поначалу не заметил ничего особо фактурного, выделяющегося – но оказалось, что это просто мне попались игры без удалений.

В игре с ЦСКА от 6 октября большинство случилось на шестой минуте, причем оно быстро превратилось в двойное – и за один розыгрыш я понял очень многое. Бек и Мерфи включились на таком уровне, что лед заметно наэлектризовался.

Статистика только подтверждает это впечатление. Бек входит в десятку лучших бомбардиров лиги. Мерфи – в двадцатку; при этом Тревор – второй после Никишина бомбардир-защитник.

И большинство – это прям их стихия, в «Сибири» они оккупировали его безальтернативно. В первой бригаде с ними играют еще Шаров, Бутузов и Пьянов, и этот состав сделал 30 шайб команды в большинстве из 43 (еще штук пять забила, по сути, та же бригада с каким-нибудь одним другим игроком).

Бек – идеальный для КХЛ правый край: наглый, настойчивый распасовщик, который использует всю длину фланга и находит, находит, находит варианты для передач.

А Мерфи – просто отличный для нашего уровня защитник, с блистательным катанием, техникой и вообще всем, чем нужно. Вместе они образуют связку, которая делает разницу и изобретает остроумные передачи на партнеров.

В диалоге с тренером «Сибири» по большинству Сергеем Кривокрасовым («Когда он пришел к нам на предсезонку, сразу начал с нами общаться, – рассказывал Александр Шаров «Скользкому льду», – он спрашивал у нас, что и как мы видим») допилили остальное: борьбу на пятаке и под воротами (Шаров, Пьянов) и позицию на левом краю (в играх, которые я посмотрел, там находился праворукий Бутузов, которому удобно бросать в касание после перевода Бека).

По сезону команда стала настолько уверенной в своих схемах, что их распространили и на другой важный отрезок матчей – овертайм. И вот пример.

15 января у «Сибири» был овертайм с «Ак Барсом», и она уверенно играла 4-на-3, сняв вратаря. И в этой четвертке был Бек. «Ак Барс» сфолил – и Бек потребовал шайбу, а потом что-то выразительно, по-хозяйски, показал партнерам. Шайбу ему дали на чужой синей — он зашел, встал справа и просто пробурил взглядом линию паса на Шарова – и тот подставил в пустые ворота.

Это был матерый, какой-то очень лидерский отрезок в исполнении канадца.

Так «Сибирь» выиграла у «Ак Барса», который уже был с Билялетдиновым и шел к итоговому первому месту на Востоке. Понятно, почему команда с такой охотой добирается до овертаймов.

Сезон Шарова с рекордом «Сибири» по голам

Индивидуальный взлет игрока – это интересная и очень сложная тема для разбора. Достоверного метода выяснить, какую работу над собой провел игрок и насколько он контролирует свой взлет, более-менее не существует.

И вопреки стереотипам, продвинутая статистика типа ожидаемых голов в этом смысле не помогает что-то объяснить, она тупо иллюстрирует этот взлет как самые банальные голы и очки. Вот именно к ним и обратимся.

Особенно впечатляют 29 голов Шарова – и тут важно понимать, что 15 он забил в большинстве – это первый результат в команде и второй в лиге. В прошлом году таких голов у Саши было 4, то есть очень помогла командная работа с розыгрышем лишнего.

Ну и сам Шаров поймал какой-то кураж – в этом сезоне у него есть покер в ворота «Витязя» и четвертый гол получился вот таким.

«Когда три забил, там уже уверенности столько, что на одном коньке мог кататься», – комментировал этот момент сам Шаров.

В общем, я выдвину вот такую версию – среди прочего, Шарову помогла работа главного тренера, который с одной стороны требует от игроков простоты, с другой – не давит на них системой, а раскрепощает.

В этом смысле Мартемьянов – действительно явление в тренерском цеху КХЛ.

Система Мартемьянова: довольно удивительный баланс между крайностями

Мартемьянов запомнился вдумчивой работой с «Автомобилистом», и поэтому поток мемных видосов со скамейки «Сибири» в этом сезоне смотрелся немного неожиданно. Зато – мы гораздо лучше поняли, с кем имеем дело.

Но для начала – тактический портрет «Сибири».

Я бы сказал так: это команда, которая за пределами связки Бек/Мерфи и их взаимодействий с партнерами определенно стремится к простоте – и не только в современном понимании этого слова. Новосибирцы очень любят атаки с ходу, контратаки – и на начальных стадиях игры охотно включаются в отрывы третьим и даже четвертым игроком, и это вполне могут делать защитники.

Есть и такой момент. Вот был ноябрьский домашний матч против СКА. «Сибирь» повела в счете и на третий период вышла с аккуратным таким откатиком в 1-2-2 с первым игроком на красной линии – хотя до этого вполне неплохо летела на Самонова в три игрока и подключала давление на чужих защитников. Понятный и вполне консервативный ход в духе игры «Сибири» в целом – не усложнять на стадиях матча, на которых может сказываться уровень игроков и уровень их сыгранности.

У этого глобального упрощения есть две особенности. Первую я обнаружил, когда сделал тотальное статистическое сравнение «Сибири» и СКА по всем играм на данный момент.

«Сибирь» просто чуть-чуть активнее. В моей картине мира СКА этого сезона достаточно активная команда, но у Новосибирска побольше ТТД (хотя у СКА на один матч меньше). Хоккеисты «Сибири» на льду делают очень много всего и делают это быстро, наращивая темп игры – и поэтому их матчи так здорово смотрятся.

Артем Батрак говорит, что игры «Сибири» всегда интересно комментировать – и я думаю, что во многом благодаря темпу.

Вторая особенность: при всей простоте хоккей «Сибири» не выглядит зажатым. И это феномен, который лучше понимаешь, когда смотришь интервью с Мартемьяновым. Да, у него простые установки о том, что при близком счете лучше не рисковать и очки дороже красоты, но даже вот его подача этих базовых истин отличается от подачи Зинэтулы Билялетдинова – когда тренер «Ак Барса» говорит про правильный хоккей, то сразу понятно, что это скорее про терпение, труд и так далее.

«Сибирь» в этом смысле мне больше напоминает сборную Финляндии-2019 Ялонена, которая играла осторожно и тоже просто – но исходя из собственных возможностей и максимально разумно; в то же время не зажимая игроков, а раскрывая их возможности в рамках простой системы.

Не очень понимаю, в какой момент общения тренера с игроками закладывается эта разница, но на льду она чувствуется. И «Сибирь» – из тех простых команд, которые производят жизнерадостное впечатление (НХЛ почти наполовину состоит из таких).

И да, к ее хоккею прикручены всякие вкусности от Бека и Мерфи – и вот мы получаем вполне интересную команду.

А понятная и простая система Мартемьянова дала команде стабильность, которая дико помогла на фоне шторма у «Ак Барса», «Авангарда» и «Магнитки». В итоге команда и оказалась так высоко.

И понятно, откуда столько овертаймов и побед в них (у «Сибири» в сумме 17 побед в буллитах и дополнительное время – больше всех в КХЛ): чем важнее время матча, тем проще и эффективнее установки – и игроки с ними справляются.

Что будет в плей-офф?

Такая регулярка и четко отработанные схемы вроде бы обещают поздние раунды, но тут я бы не стал торопиться – очень много зависит от конкретных соперников по раундам и того, как они будут к этой «Сибири» готовиться.

Я на самом деле не уверен, что много шансов зайти далеко, потому что уровень игроков в мире КХЛ – довольно важная штука, и он будет сказываться.

Но для меня «Сибирь» будет одной из самых интересных команд в плей-офф и каждый ее даже промежуточный успех будет очень классным шагом для развития КХЛ – потому что это по-прежнему сделано очень по средствам, а на выходе дает даже больше, чем изначально вкладывали. Всем бы в КХЛ так.

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Александр Кряжев

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