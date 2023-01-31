«Сибирь» – удивительное явление в КХЛ. Тренер с простыми схемами раскрывает игроков

Разбирает парень из Барнаула.

Кадры, которые потрясли мир: 5 января 2011 года, Баффало, финал МЧМ, Россия – Канада. Начинается третий период, мы проигрываем сами знаете сколько. Валерий Брагин идет на перестановки и к связке Панарин – Голубев (парни представляли четвертое звено) добавляет главную звезду команды – Володю Тарасенко.

Период начинается с канадского большинства, и новая тройка появляется не сразу, только на третьей минуте. Появляется – и моментально забивает: Голубев подбирает отскок от борта, кидает шайбу на пятак под тычок Тарасенко, тот промахивается, но сзади – наш Панарин.

Кадры, которые чуть-чуть потрясли мир: 10 февраля 2023 года, Нью-Йорк. За «Рейнджерс» впервые выходит Владимир Тарасенко – на днях его сенсационно выменяли из «Сент-Луиса». Все ждут его в первом звене команды: в центре – швед Зибанежад, слева старый знакомый Тарасенко – Артемий Панарин.

Так и происходит – три звезды выходят с первых минут. И во второй смене – гол: Тарасенко неудачно принимает пас в средней зоне, но 9-й номер «Сиэтла» ошибается еще страшнее, Панарин взрезает правый край и отдает простейший пас на крюк Владимиру, который опередил всех.

Разница между этими голами не только во времени (12 с небольшим лет) и капитализации (сейчас Панарин и Тарасенко стоят прям подороже, чем в 2011-м), но и в составе. На видео из 2023-го остро не хватает другого праворукого игрока – он уступает Зибанежаду в мастерстве, но превосходит по показателю «Харизма».

Этого игрока зовут Денис Голубев. К 2023 году он не добрался до «Рейнджерс», но играет в «Сибири», которая стала одной из главных сенсаций всего нашего сезона.

Не уверен, что на сто процентов прав, но думаю, что из нецентровых клубов КХЛ у «Сибири» чуть ли не самая фактурная биография – трудно вспомнить, чтобы с другой небогатой командой (кстати, с акцентом на своей бедности там в какой-то момент точно переборщили) происходило столько интересного.

Может быть, вы забыли, но там воспитали Тарасенко. Там на ноги вставал Никита Зайцев (если вы помните такого хоккеиста). Там вспыхнул Шумаков (хоть и ненадолго). Там полноценно запустился Шалунов – его вернули из недр североамериканского хоккея, где он уже вроде бы угас. Это «Сибирь» ввела в большой хоккей тренеров Квартальнова и Скабелку (кажется, помощником там же начинал Петерис Скудра).

В 2015-м Новосибирск был в финале Восточной конференции и спустя год хотел туда же, когда бился с «Магниткой» насмерть – в момент спорно засчитанного гола Мозякина я находился в трубе, которая ведет ото льда в подтрибунку, и отлично помню, как Александр Салак чуть не разбил какой-то прожектор в паре метров от меня.

Это «Сибирь» воспитала Окулова – получается, что для ЦСКА, но уж что есть. Вообще именно на примере хоккейного Новосибирска удобно объяснять, какой великой могла быть КХЛ, если бы ей руководили не так инертно. Если б лига хоть чуть-чуть работала над механиками выравнивания возможностей клубов, «Сибирь» первой бы собрала мощный состав – и уже наверняка взяла Кубок Гагарина. А может и не один.

А так ей приходится чуть ли не каждый год начинать заново – и биться за выход в плей-офф.

В сезоне-2022/23 битва более чем удалась: средняя, с какого ракурса ни посмотри, команда взвилась в топ Востока – и продержалась там до самого финиша регулярки, пускай и не на первом месте. Пока более мощные команды трясло, Новосибирск с Мартемьяновым на скамейке и Шаровым на льду набирал очки – и набрал столько, что, возможно, хватит для топ-3.

Сейчас, когда я пишу этот текст, у «Сибири» 65 игр и 81 очко – меньше, чем у «Ак Барса», но больше, чем у «Магнитки» и «Салавата Юлаева».

О том, как устроена эта команда, сегодня вам расскажет, по иронии, многолетний житель Барнаула. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм, там я пишу не только про «Сибирь».

«Сибирь» как команда знакомых лиц

В мини-разборах «Ак Барса», СКА и «Торпедо» я начинал с составов, а здесь планировал обойтись без этого пункта (важными выглядят другие), но:

1) такое ностальгическое начало требует небольшого продолжения; 2) я думаю, на примере «Сибири» будет полезно еще раз посмотреть, что такое состав клуба КХЛ, который формируется не то что по остаточному принципу, а по остаточному-остаточному.

Ведь как устроен наш рынок игроков: самых горячих разбирают СКА и ЦСКА. Вторая волна – это топы в диапазоне от «Салавата» до «Динамо». И только потом в дело вступают небольшие команды, в число которых входит и новосибирская.

Мы с вами видели довольно удивительный нижегородский микс – в «Сибири» что-то похожее.

Легионеры, которых смотрели в больших клубах (может быть, даже не в одном) – Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и Михал Чайковски.

Молодежь, которая пока не готова разрывать, но к которой присматриваются – Дмитрий Овчинников (проспект «Торонто»!), Никита Шашков.

И целая группа игроков в расцвете сил, которых помотало – у людей, которые следят за хоккеем давно, перечисление этих фамилий вызывает приступ ностальгии.

Тот же Александр Шаров был в молодежке-2015 – той, что чуть-чуть не забодала в монреальском финале Канаду Макдэвида. Там же был вратарь Костин – правда, он сидел в глубоком запасе, за спинами Шестеркина и Сорокина.

Валентин Пьянов – в какой-то момент надежда Омска.

Слава Основин – надежда Челябинска и всей России (на волне ничушкинско-кузнецовского хайпа на каждого таланта из Челябы смотрели под микроскопом), бронзовый призер МЧМ-2014.

Денис Голубев, о котором было в начале и которого несколько раз пытались вписать в казанскую систему, но все-таки не вышло.

Здесь начинал сезон Антон Шенфельд (но в декабре с ним расторгли контракт). Не знаю, зачем я храню эту информацию в голове: Антон был кандидатом в сборную на МЧМ-2013 в Уфе, в команду не попал, но играл на суперсерии-2012 и положил там неплохой голешник. Где еще его показать, как не в тексте про бывшую команду Антона?

Впрочем, это небольшой штрих, а дальше поговорим о существенном.

Три составляющих успеха этой «Сибири» – легионеры Мерфи и Бек, сезон Александра Шарова и система (назовем это так) Андрея Мартемьянова.

Бек и Мерфи: легионеры, какими они должны быть

Я посмотрел несколько матчей команды и поначалу не заметил ничего особо фактурного, выделяющегося – но оказалось, что это просто мне попались игры без удалений.

В игре с ЦСКА от 6 октября большинство случилось на шестой минуте, причем оно быстро превратилось в двойное – и за один розыгрыш я понял очень многое. Бек и Мерфи включились на таком уровне, что лед заметно наэлектризовался.

Статистика только подтверждает это впечатление. Бек входит в десятку лучших бомбардиров лиги. Мерфи – в двадцатку; при этом Тревор – второй после Никишина бомбардир-защитник.

И большинство – это прям их стихия, в «Сибири» они оккупировали его безальтернативно. В первой бригаде с ними играют еще Шаров, Бутузов и Пьянов, и этот состав сделал 30 шайб команды в большинстве из 43 (еще штук пять забила, по сути, та же бригада с каким-нибудь одним другим игроком).

Бек – идеальный для КХЛ правый край: наглый, настойчивый распасовщик, который использует всю длину фланга и находит, находит, находит варианты для передач.

А Мерфи – просто отличный для нашего уровня защитник, с блистательным катанием, техникой и вообще всем, чем нужно. Вместе они образуют связку, которая делает разницу и изобретает остроумные передачи на партнеров.

В диалоге с тренером «Сибири» по большинству Сергеем Кривокрасовым («Когда он пришел к нам на предсезонку, сразу начал с нами общаться, – рассказывал Александр Шаров «Скользкому льду», – он спрашивал у нас, что и как мы видим») допилили остальное: борьбу на пятаке и под воротами (Шаров, Пьянов) и позицию на левом краю (в играх, которые я посмотрел, там находился праворукий Бутузов, которому удобно бросать в касание после перевода Бека).

По сезону команда стала настолько уверенной в своих схемах, что их распространили и на другой важный отрезок матчей – овертайм. И вот пример.

15 января у «Сибири» был овертайм с «Ак Барсом», и она уверенно играла 4-на-3, сняв вратаря. И в этой четвертке был Бек. «Ак Барс» сфолил – и Бек потребовал шайбу, а потом что-то выразительно, по-хозяйски, показал партнерам. Шайбу ему дали на чужой синей — он зашел, встал справа и просто пробурил взглядом линию паса на Шарова – и тот подставил в пустые ворота.

Это был матерый, какой-то очень лидерский отрезок в исполнении канадца.

Так «Сибирь» выиграла у «Ак Барса», который уже был с Билялетдиновым и шел к итоговому первому месту на Востоке. Понятно, почему команда с такой охотой добирается до овертаймов.

Сезон Шарова с рекордом «Сибири» по голам

Индивидуальный взлет игрока – это интересная и очень сложная тема для разбора. Достоверного метода выяснить, какую работу над собой провел игрок и насколько он контролирует свой взлет, более-менее не существует.

И вопреки стереотипам, продвинутая статистика типа ожидаемых голов в этом смысле не помогает что-то объяснить, она тупо иллюстрирует этот взлет как самые банальные голы и очки. Вот именно к ним и обратимся.

Особенно впечатляют 29 голов Шарова – и тут важно понимать, что 15 он забил в большинстве – это первый результат в команде и второй в лиге. В прошлом году таких голов у Саши было 4, то есть очень помогла командная работа с розыгрышем лишнего.

Ну и сам Шаров поймал какой-то кураж – в этом сезоне у него есть покер в ворота «Витязя» и четвертый гол получился вот таким.

«Когда три забил, там уже уверенности столько, что на одном коньке мог кататься», – комментировал этот момент сам Шаров.

В общем, я выдвину вот такую версию – среди прочего, Шарову помогла работа главного тренера, который с одной стороны требует от игроков простоты, с другой – не давит на них системой, а раскрепощает.

В этом смысле Мартемьянов – действительно явление в тренерском цеху КХЛ.

Система Мартемьянова: довольно удивительный баланс между крайностями

Мартемьянов запомнился вдумчивой работой с «Автомобилистом», и поэтому поток мемных видосов со скамейки «Сибири» в этом сезоне смотрелся немного неожиданно. Зато – мы гораздо лучше поняли, с кем имеем дело.

Но для начала – тактический портрет «Сибири».

Я бы сказал так: это команда, которая за пределами связки Бек/Мерфи и их взаимодействий с партнерами определенно стремится к простоте – и не только в современном понимании этого слова. Новосибирцы очень любят атаки с ходу, контратаки – и на начальных стадиях игры охотно включаются в отрывы третьим и даже четвертым игроком, и это вполне могут делать защитники.

Есть и такой момент. Вот был ноябрьский домашний матч против СКА. «Сибирь» повела в счете и на третий период вышла с аккуратным таким откатиком в 1-2-2 с первым игроком на красной линии – хотя до этого вполне неплохо летела на Самонова в три игрока и подключала давление на чужих защитников. Понятный и вполне консервативный ход в духе игры «Сибири» в целом – не усложнять на стадиях матча, на которых может сказываться уровень игроков и уровень их сыгранности.

У этого глобального упрощения есть две особенности. Первую я обнаружил, когда сделал тотальное статистическое сравнение «Сибири» и СКА по всем играм на данный момент.

«Сибирь» просто чуть-чуть активнее. В моей картине мира СКА этого сезона достаточно активная команда, но у Новосибирска побольше ТТД (хотя у СКА на один матч меньше). Хоккеисты «Сибири» на льду делают очень много всего и делают это быстро, наращивая темп игры – и поэтому их матчи так здорово смотрятся.

Артем Батрак говорит, что игры «Сибири» всегда интересно комментировать – и я думаю, что во многом благодаря темпу.

Вторая особенность: при всей простоте хоккей «Сибири» не выглядит зажатым. И это феномен, который лучше понимаешь, когда смотришь интервью с Мартемьяновым. Да, у него простые установки о том, что при близком счете лучше не рисковать и очки дороже красоты, но даже вот его подача этих базовых истин отличается от подачи Зинэтулы Билялетдинова – когда тренер «Ак Барса» говорит про правильный хоккей, то сразу понятно, что это скорее про терпение, труд и так далее.

«Сибирь» в этом смысле мне больше напоминает сборную Финляндии-2019 Ялонена, которая играла осторожно и тоже просто – но исходя из собственных возможностей и максимально разумно; в то же время не зажимая игроков, а раскрывая их возможности в рамках простой системы.

Не очень понимаю, в какой момент общения тренера с игроками закладывается эта разница, но на льду она чувствуется. И «Сибирь» – из тех простых команд, которые производят жизнерадостное впечатление (НХЛ почти наполовину состоит из таких).

И да, к ее хоккею прикручены всякие вкусности от Бека и Мерфи – и вот мы получаем вполне интересную команду.

А понятная и простая система Мартемьянова дала команде стабильность, которая дико помогла на фоне шторма у «Ак Барса», «Авангарда» и «Магнитки». В итоге команда и оказалась так высоко.

И понятно, откуда столько овертаймов и побед в них (у «Сибири» в сумме 17 побед в буллитах и дополнительное время – больше всех в КХЛ): чем важнее время матча, тем проще и эффективнее установки – и игроки с ними справляются.

Что будет в плей-офф?

Такая регулярка и четко отработанные схемы вроде бы обещают поздние раунды, но тут я бы не стал торопиться – очень много зависит от конкретных соперников по раундам и того, как они будут к этой «Сибири» готовиться.

Я на самом деле не уверен, что много шансов зайти далеко, потому что уровень игроков в мире КХЛ – довольно важная штука, и он будет сказываться.

Но для меня «Сибирь» будет одной из самых интересных команд в плей-офф и каждый ее даже промежуточный успех будет очень классным шагом для развития КХЛ – потому что это по-прежнему сделано очень по средствам, а на выходе дает даже больше, чем изначально вкладывали. Всем бы в КХЛ так.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Александр Кряжев