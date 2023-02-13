овечкин и седины
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СКА Ротенберга – абсолютный топ в регулярке. Что там за система? Кто сможет обыграть эту машину?

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Главное о лидерах сезона.

В январе-2022 Роман Ротенберг официально стал главным тренером СКА. В сентябре-2022 стартовал его первый полноценный сезон в этом качестве.

За десять предыдущих лет работы у него сложилась такая репутация – Роман щедро поддерживал ее репликами, ну, спорного содержания – что со стороны выглядело, будто высокопоставленный сотрудник офиса чуть-чуть переоценил себя. Слегка превысил полномочия. Немножко потерял берега.

Со стороны казалось, что тренер – это когда прям тренер. Тренер-тренер. Знарок. Быков. Квартальнов, если совсем нет выхода. Это быстрые интуитивные решения, коннект с игроками и понимание – пускай и временами своеобразное – игры. Ротенберг на этой позиции выглядел как Тай Долла Сайн на семинаре по воздержанию.

В соответствии с этим представлением СКА должен был развалиться за пару недель чемпионата.

За пару недель чемпионата СКА выбрался на вершину таблицы КХЛ – не только Западной, но и сводной.

За пару месяцев – нажил кое-какой отрыв.

Сейчас, за считанные недели до финиша регулярки, СКА в 9 очках от второго места (его занимает ЦСКА). Клуб настолько в себе уверен, что отпускает Никиту Гусева домой поиграть в приставку (на режим индивидуальных тренировок).

Хотя ЦСКА с Антоном «Эль Овертаймо» Слепышевым никуда не делся. «Локомотив» Никитина – участвует. «Ак Барс» нанимал Знарка, теперь Билялетдинова.

Ротенберг возвышается над ними грозным коршуном.

В этом сезоне случилась еще менее ожидаемая штука – Роман дал мне интервью, в котором рассказал о своей картине хоккейного мира (правда, после Sports.ru он прошел по целой куче других площадок – но не будем заострять на этом внимание); я это к тому, что теперь ход мысли скамейки СКА мне чуть понятнее, чем раньше.

Что из себя представляет СКА версия RR.81 – одним этажом ниже. А прямо сейчас подписывайтесь на мой телеграм - там я подсвечиваю красоту хоккея вообще и там вы узнаете, кто такой Тай Долла Сайн.

Небольшое вступление: что такое анализ регулярки

Мне кажется, что гид по СКА-2023 – отличное место для небольшого расширения темы хоккейной тактики. Уверен, что кто-то из вас знаком с творчеством Саши и Вадима (Дорского и Лукомского), и, кликая на сочные заголовки к моим текстам, ждет чего-то аналогичного. Не всегда простого, но – нашел подходящее слово – наглядного.

Я бы и сам рад, но есть два обстоятельства. Первое – разумеется, аналитический талант, в котором я с ними ни в коем случае не сравнюсь.

Второе – чисто техническая разница между футболом и хоккеем. Я посмотрел несколько секунд интервью Слуцкого с Карпиным и подумал, что у футболистов есть эта роскошь – обсуждать один элемент тактики с разных углов, как вот архитекторы обсуждают какое-нибудь решение при проектировании здания.

Вот, сравнение с архитектурой довольно удачное: в футболе командная игра – это такой комплекс из неслучайных элементов, каждый из которых поддерживает тот, что выше. Основополагающие элементы, которые мы видим в игре, довольно долго и осознанно выстраиваются, и их нельзя быстро поменять в следующем матче. Точнее можно, но это само по себе будет экстремальной ситуацией, которую несложно подсветить.

Роли игроков на поле складываются и развиваются годами.

В хоккее план на эпизод может полететь тупо из-за проигранного вбрасывания. В хоккее радикальное влияние на игру оказывает силовая борьба и возможность корпусом въезжать в соперников. В хоккейном регулярном чемпионате команды играют по 60-80 матчей, иногда через день – и могут выглядеть радикально по-разному в двух соседних играх. А иногда и в двух соседних периодах одной игры.

Это я не жалуюсь, я, наоборот, кайфую. Я поэтому и люблю хоккей – он постоянно ставит знак вопроса над любыми твоими знаниями о нем. Но все же разбор хоккейной команды (просто команды, а не отдельного матча) по ходу регулярки – это штука, которая пока не укладывается у меня в голове. Я не до конца понимаю, каким он должен быть. Я об этом постоянно думаю. Я знаю, что более-менее достоверную информацию можно получить, если видишь все матчи команды (у меня был и такой опыт); но я не представляю как можно посмотреть все матчи двух регулярных чемпионатов – КХЛ и НХЛ.

И мне странно делать вид, будто я их все видел. Мне не хочется вас обманывать и развивать иллюзию, будто я видел их все. Нет – любой болельщик СКА видел больше матчей, чем я; больше того, моя мечта, чтобы продвинутые болельщики всех команд завели блоги и писали забористую аналитику по каждой игре – буду читать с тем же удовольствием, что на «Атлетике» читаю обзоры «Баффало». Это будет крайне полезно. Так что, болельщики, вперед.

А сегодня расскажу вам, что понял про СКА сам.

СКА-2023 – лучший в истории?

Для начала легкая такая провокация. Глядя на отрыв СКА от конкурентов – очень приличный, – я в какой-то момент подумал: «А не с лучшим ли СКА в истории мы имеем дело?».

У команды богатая история, в ней на моей памяти работали несколько тренеров разной степени легендарности, и у многих на стадии регулярки получалось прям хорошо. А что если Роман с наскока обошел всех?

Вот это была бы хохма.

Я поднял результаты регулярки двух предыдущих чемпионских команд СКА – Быкова-2015 и Знарка-2017, и приложил к ним очки, которые к этому моменту набрали армейцы Ротенберга. Получилось, кстати, очень наглядно – у СКА сейчас чуть больше 60 матчей, а прежде в регулярках играли как раз по 60 матчей. Так что кто лучше – в принципе видно и без средних значений, хотя их я тоже приложил.

И да, очки команд прошлого я перевел в двухочковый эквивалент (и Знарок, и Быков играли в трехочковой системе).

Вывод довольно простой – СКА Ротенберга уже обошел Быкова, но до монструозной формы команды сезона-2016/17, в которой играли Дацюк, Дадонов, Гусев помоложе, Ковальчук, Шипачев и так далее – далековато.

Быков отработал в СКА один сезон, Знарок – два. Подозреваю, Роман задержится подольше.

Состав: классика Ротенберга

Следующий пункт – это, конечно, состав, и тут я вижу узнаваемый почерк мастера. В отличие от «Торпедо», о котором мы говорили в прошлом выпуске нашего вестника КХЛ, СКА комплектуется самым элитным образом, за счет нескольких фирменных приемов – спустя годы у нас есть, думаю, основания признать эти приемы ротенберговскими.

Прием первый – взять элитного возвращенца из НХЛ. Прошлым летом это был Дмитрий Яшкин. Который в КХЛ пару лет играл за «Динамо» (и образовывал связку с Шипачевым, уровень – легендарити), потом попробовал силы в «Аризоне», вышло так себе – и вернулся в КХЛ. На возврате его перехватили армейцы Невы, хотя казалось бы (но «Динамо» сейчас не потянуло бы и по деньгам).

Яшкин мне видится чрезвычайно важным элементом системы (могу повторить 19 раз) СКА, об этом ниже. Сейчас важно, что с 34 голами он полностью оправдывает и контракт, и статус, и усилия по его переходу. «Вот бы нам так же с Тарасенко», – думают сейчас в «Рейнджерс».

(сюда же можно вписать Дамира Жафярова, который выбрался из «Торпедо» ради высокой цели, но до НХЛ осязаемо не добрался»)

Прием второй – выдрать (если надо – зубами) топовых игроков КХЛ из нетоповых клубов КХЛ. В истории примеров столько, что не разгребешь за целый текст. В этом сезоне важных примера, пожалуй, два.

Марат Хайруллин постепенно шел к выдающемуся сезону в «Нефтехимике», выдал его (54 очка в 59 играх) и переехал на левый край атаки СКА – где держится настолько здорово, что идет в топе бомбардиров наравне с Яшкиным.

Марат для меня абсолютное открытие, присмотрюсь к нему внимательнее, вот только не говорите, что теперь надо следить за «Нефтехимиком».

Другой пример – Александр Никишин, защитник, участник знаменитого перехода, в котором со стороны «Спартака» он участвовал один, а со стороны СКА было 9 человек (часть из них – виртуально, в виде прав). Человеку 21 год, он в десятке бомбардиров лиги. Не защитников-бомбардиров, а просто – бомбардиров. Вау – и очень советую посмотреть просто на его игру, она эффектнее числа очков; такого защитника у нас не было давно, и я не помню, когда вообще был.

И вот чтобы вы понимали: это я сейчас перечислил топ-3 бомбардиров СКА. Да-да – трех лучших игроков СКА заполучил летом. Сказать бы «С – селекция», но у СКА всегда были эксклюзивные возможности по примагничиванию игроков, удивляться нечему. Остается только вздыхать – насколько круче бы было для лиги, если б тот же Никишин остался в родном клубе.

А еще это два лучших бомбардира и лучший защитник лиги – ну, вы поняли.

У третьего трансферного приема сложное название – «Дождаться, пока у Никиты Гусева не получится в НХЛ, и подписать его». Вернулся, подписали.

Важный факт про Никиту – он, конечно, низковато в топе бомбардиров (поздно начал турнир), но он редкий игрок КХЛ, у которого в среднем больше очка за игру. Я посмотрел топ-20 – еще больше очка только у Стефана Да Косты. Но у Стефана меньше, чем у Гусева.

Четвертый трансферный прием (заметьте, что пока нет пункта «Вырастить своего игрока», хотя СКА на это так напирает) – это транзит Санкт-Петербург-Сочи. Сколько бы Алексей Морозов ни делал вид, что петтинг между СКА и «Сочи» – это не отношения «первая команда – фарм» и что юридически все чисто, поток не ослабевает.

Набрали воздуха? А теперь загибаем пальцы:

Из Сочи в СКА проследовали Вася Глотов, Артем Алтыбармакян и Никита Попугаев – это была не одна волна, а три отдельных; просто вот как-то здорово у них в «Сочи» пошло.

Обратно уехали Артем Федоров и Матвей Мичков; аренда Мичкова – это классический спуск в фарм, каким мы его знаем из опыта НХЛ, но конечно же юридические лица разные, мы помним.

Проще говоря, мы имеем дело с одним из сильнейших составов в лиге, которому создали еще и довольно приличную глубину – и внутри которого постоянно ищут слабые звенья, чтобы их заменить на условного Попугаева.

Этот состав слабее некоторых предыдущих версий СКА, но в контексте современной КХЛ он хорош.

Стиль: система, система, система, система

Важный пункт для любой версии СКА – где-то с момента появления на скамейке Милоша Ржиги (может быть, и раньше) от всех тренеров там требовали не только результата, но и хоккейного шоу. Ялонен, Быков и даже Знарок выстраивали не только команду-победителя. Эта команда должна была побеждать красиво.

В 2015 и 2017 годах это получалось. СКА эпохи Знарка запомнился мне гиператакующей, доминирующей командой, которая начинала матчи будто бы не со вбрасывания в средней зоне, а сразу с позиционной атаки, и некоторые из них заканчивала за первые 10 минут, забрасывая 2-3 шайбы. В единственной проигранной серии плей-офф, в финале Запада-2018 СКА имел такое преимущество, что поражение казалось невозможным.

Что с этим сейчас?

История с пресс-конференции после поражения от «Торпедо» (Роман 19 раз произнес слово «система»), а также другие его колоритные выступления формата «яйца в кулак» многих посмешили. Но кроме забавного спортивного жаргона в них есть определенный смысл, и сейчас я попробую вам объяснить.

Возьмем центральную линию СКА. В 2017-м ее составляли такие игроки, как: Павел Дацюк (образца Пхенчхана), Вадим Шипачев, Николай Прохоркин, Ярно Коскиранта и Илья Каблуков. Понятно, откуда такое доминирование и такие позиционные атаки, правда?

Сегодня фамилии совсем другие.

Под таблицей нужно отметить – еще в команде числится Николай Прохоркин, который мог бы быть лучшим в этом списке, если бы не травмы (из-за них у Николая всего три игры в этом сезоне).

Кроме того, этот список разбит на основе числа вбрасываний – так вот четвертым в нем должен идти Дмитрий Яшкин, который 265 раз выходил на точку и взял больше 65% (!!!). Но Яшкин – не центр, он просто выходит на вбрасывания, они ему удаются. А мне хочется рассмотреть именно центральную линию.

Какие возможности она открывает? Довольно скудные. Понятно почему Роман решил вернуть Прохоркина – после отъезда Кемппаинена очевидного первого центра у команды нет. Но Николай застрял в списке травмированных.

В одном из матчей, которые я посмотрел, против «Торпедо», в первом звене Гусева и Яшкина связывал Захар Бардаков. И он даже отдал эффектный результативный пас на Дмитрия.

При всей моей любви Бардаков не первый центр в том смысле, каким мы все себе представляем первого центра. Захар – хороший игрок, бойкий, цепкий, очень-очень честный (почему-то мне кажется, что именно это качество его и привело в первое звено СКА), но связывать крайних на уровне, на котором это делал Шипачев-2017, он не будет. Это просто не его игра. Но его ставят первым – потому что другие или хуже, или примерно такие же.

У Михаила Воробьева светлая голова, но почему-то он не становится доминирующим связующим центром.

Марат Хуснутдинов нашел определенную гармонию с Хайруллиным и Жафяровым, но это гармония простых взаимодействий – в одно-два владения с последующим броском.

Вот! В этом суть успешного хоккея СКА сейчас и крылатых фраз Романа Ротенберга. У команды не очень хорошие возможности в смысле организации такого экшн-хоккея на сочных позиционных атаках. Ее перестроили на простоту и количество действий. СКА играет просто, но очень активно во всю глубину состава и настойчиво заполняет собой пространство площадки.

СКА не играет в длинные розыгрыши и сложные передачи (исключения – Никишин и Гусев, которые могут и хотят) и ставит на кучу простых, но правильных решений. Правильных и, смотрите пункт «состав», качественных.

Это не тот СКА Знарка, который играл в пинбол, комбинировал на сравнение с «МанСити». СКА Ротенберга без особых затей дает динамику и число ТТД. В тексте по «Торпедо» я сравнивал нижегородцев со СКА по количеству и качеству передач, и оно показывало особенности стиля Ларионова.

Сейчас давайте посмотрим на две других метрики – число позиционных атак и бросков.

Да-да, вас смущает словосочетание «позиционная атака», но я все объясню.

Роман с фразами типа «яйца в кулак» не особенно выдумывает. Это реальный хоккей СКА. Его система – это простота и эффективность. Большое количество атак, быстро долетевших до броска. Атаки стали проще, но до них быстрее доводят игру (вбросы, пас на подставление в средней зоне, упрощенный вход – все это СКА с удовольствием практикует), и их быстрее доводят до броска, поэтому выросло их число и качество – вы помните, исполняют Яшкин и Никишин, не последние игроки лиги.

В этой системе Яшкин – просто важнейший игрок, потому что этот простой хоккей – прямо его стихия. Встать на пятаке на подправление, выкрутить руки и бросить в упор из сложной ситуации – это все он умеет лучше всех в КХЛ.

Поэтому СКА создает совершенно реальное и, что отлично иллюстрирует таблица, постоянное напряжение. От матча к матчу. Заброс, борьба, бросок, подбор, атака продолжается. Роман не случайно говорит про физическую форму – для хоккея, который сейчас показывает СКА, это чуть ли не самый важный компонент.

Это примерно как ЦСКА Квартальнова, только без перегибов в смысле установок – у СКА побольше осознанного владения, осознанного контроля ситуации. Но команда нацелена на простоту и скорость в завершении – перестрелка с «Ак Барсом» получилась такой яркой, как раз в результате числа атак СКА. Оно в общем было обычно высоким, просто в этот раз скакнула реализация.

Архитектурная композиция этой игры в целом не так привлекательна, как было в СКА Быкова или Знарка, но интенсивность не ниже, а может и повыше – если сравнивать с уровнем современной КХЛ.

Чтобы это обыграть, нужно предложить или новый уровень контроля шайбы, или другой уровень интенсивности. И то, и другое очень сложно (с учетом дефицита таланта в КХЛ) – вот СКА и создал себе такой запас.

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Фото: Хоккейный клуб СКА; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Гальперин

8 комментариев

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Darkhan Darkhan
Сколько платят спортсу за pr этого недоразумения?
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Paha Harosh
Никита такой Никита…
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vvl
Ротенберг обласкан медалями и орденами.другом отца, и кучей денег Газпрома. Рулят в СКА, Корешков и Шафранов. Посмотрим плей-оф, где ЦСКА будет без КОРЕШКОВА. Естественно и кубка не будет. Фёдоров ещё очень молодой тренер. Кубка не будет и у СКА, так как Ротенберг начнёт брать руль себе от Помошников. И естественно мимо кубка.
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AF
Ты сам открыто пишешь что 0 матчех КХЛ до ПО смотришь, а тут заказные разборчики.
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AF
Никитос Тебя в редакции вообще не во что не ставят если заказуху от Твоего имени просят публиковать.
Уходи на спорт24
Местный либеральнo-фигурный портальчик уже умер.
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Tungus85
Да кто кто. Те же Ак барс, Авангард...
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RusselAlexAbrams
Никто, Никита…никто не сможет эту машину остановить. И имя этой машине - Газпром. ( «народное» достояние)
А что касается СКА ( при всем к ним уважении) - когда КХЛ будет лигой РАВНЫХ ( действительно равных) возможностей, будет больше команд, будет много матчей в регулярке 78-86 , будет потолок зарплат , отсутствие лимита, внятная процедура драфта, плюс минус равные составы команд , тогда вот можно будет говорить о тренерском гении Аркадьевича и называть СКА машиной , если они катком будут проходить соперников в вышеописанных условиях.
А пока что - это фарс.
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Ryan T.
Достаточно было прочитать заголовок, чтобы сразу понять кто сие "творение" произвёл.
Только Петухов способен на такое г#вно.
+2
-6
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