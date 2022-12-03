В карьере Овечкина почти не было важных голов. Его наследие – только ретрогол из 2006-го, хит на Ягре и пас на Кузнецова

Петухов ностальгический.

Этой осенью я провел небольшую ревизию голов Овечкина – тех, что случились до счастливой двадцатки из сезона-2022/23. И, как было в старинной шутке Коляна из команды КВН «Парма», вернулся домой совершенно другим человеком.

За очень короткое время я просмотрел кучу шайб. Красивые, случайные, из офиса, из прохода (об этом уже писал), с пятака и даже из своей зоны. Сногсшибательные. Невообразимые. Будничные. Но даже будничных Овечкин забросил такое количество, что после их просмотра не остается сомнений: он действительно монстр, и его голы — это многогранное явление. Пожалуй, одно из самых значительных в истории хоккея.

Но. Когда Саша подбирался к отметке в 800, из той части редакции, где с трудом видят шайбу, прилетела куча запросов. Один из них был таким: «А что там с решающими или просто дико важными голами Овечкина?».

Эм-м-м.

Да, мы все знаем, что Овечкин – сверхчеловек и суперснайпер, но правда же нет ощущения, что их – дико важных шайб – прям много? Саша – машина, вопросов нет, но все эти восемь сотен будто бы размазаны ровным слоем по его грандиозной карьере – сложно вспомнить какой-то нереальный пик.

Правда же? Или я ошибаюсь?

По традиции разбираемся с вопросом ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм - он как раз называется в честь Овечкина.

Что вообще такое «эпический гол»?

За последние пару лет я очень полюбил Людвига Витгенштейна как явление в философии, и он меня научил: если хочешь в чем-то разобраться, то сначала договорись о значении терминов, которые используешь. Вот давайте это и сделаем.

Что такое «решающий / очень важный гол»? Что такое «Тот Самый Победный Гол»? Точнее – что под этими словами я имею в виду в рамках этого текста?

Существует, наверное, и формальное определение – это гол, который стал победным в важном матче.

И тут у Овечкина не то что бы плохо – из тех восьми сотен шайб, которые мы недавно отпраздновали, 124 были как раз победными. Он и здесь претендует на то, чтобы стать лучшим в истории.

Но-о-о-о те самые 800, как и 124 – это голы в регулярке. Всего лишь голы в регулярке – трудно представить, чтобы в регулярном чемпионате случился какой-то не просто красивый гол, а прям эпически важный.

Показательнее, скорее, цифры по плей-офф – и уже с ними у Овечкина не так красиво. Всего 10 голов – и 62-е место в истории.

Но это лишь цифры, а, мне кажется, Тот Самый Победный – скорее про ощущения. И мы в России неплохо знакомы с концепцией таких эпических голов – Илья Ковальчук в 2008-м одним взмахом пера не не только сделал себе имя на всю страну на долгие годы, но и задал ориентир. Тот Самый Победный Гол выглядит и ощущается примерно вот так.

Что же с подобным величием у Овечкина?

Голы легенды №8 – от регулярки НХЛ до сборной

Где нужно искать самые важные голы Ови? Вряд ли в регулярке – голов у него там и правда много, но максимум, который можно добыть важным голом – это просто выход в плей-офф. Попадание в 16 команд лиги. Класс, но не то чтобы прям жирно.

Важные голы рассыпаны где-то по плей-офф. В плей-офф НХЛ Овечкин побеждал только один раз – в 2018-м. Скорее всего, Тот Самый Гол нужно искать где-то там.

Но тогда результативным мотором «Кэпиталс» был не только Ови, но и Кузя – и я боюсь, что самое важное действие Овечкина в том плей-офф – не гол, а пас. Пас на Кузнецова. Пас на победный гол в серии с «Питтсбургом» – это действительно история. И если б это был гол, он был бы одним из самых заметных в дискографии Овечкина.

Но это пас – в целом, не менее эпический.

После этой победы у Саши спросили, о чем подумал в момент паса. «Кузя, пожалуйста, забей», – ответил он.

В этом есть какая-то ирония и символизм: лучший снайпер в истории в самый нужный момент отдал пас. Красиво.

Но вообще в плей-офф трудно забить гол, который проживет годы. В хоккее много голов и много матчей. Объективно эпический гол в этом контексте – гол в овертайме седьмого матча финала. Большая, просто огромная редкость. У Овечкина такого нет.

В его карьере в плей-офф есть не то чтобы эпический по важности, но очень красивый гол в ворота «Рейнджерс».

Но что тогда нам остается? Да, правильно подсказывает пользователь под ником «Владислав Т» – остается сборная. Мы все любим сборную, мы все смотрим ее матчи и мы все стенографируем каждый матч сборной – особенно, когда за нее играет Овечкин.

И список важного в его исполнении составить будет совсем нетрудно, ведь так?

Эмммм.

Ну давайте вспоминать.

Точно считается хит на Ягре-2010, ведь так? Да, это не гол, но он привел к голу – быстро разыграли Малкин и Семин (тогда еще никто не знал, что они не могут играть в одном звене). И по контексту все сходится: принципиальный матч против Чехии, очень памятного нашего соперника, которому мы проигрывали регулярно и неприятно; которому мы отдали бронзу Турина-2006. Ну и это был силовой прием против самого Ягра.

Но в 2010-м Овечкин больше ничего важного, кажется, не делал – это вообще была не то чтобы его Олимпиада.

Что еще? В моих чертогах памяти всплывает 2012-й. Полуфинал чемпионата мира Евгения Малкина, матч с финнами. Мы ведем 2:1, но игра идет тяжело. Монструозный Малкин получает травму и уходит в подтрибунку. У нас большинство – и вместо легенды номер 11 (под которым Джино играл в сборной) в его бригаде выходит легенда номер 8. Выходит – и кладет не глядя в ближний угол. 3:1 – преимущество сборной России становится стратегическим, она получает моральный пуш в самый нужный момент.

И этот гол в результате стал победным – мы взяли матч со счетом 6:2. Забытый, но очень важный гол, без которого, как любит выражаться Олег Знарок, все могло пойти по-другому.

Нереально важным в моменте ощущался первый гол на Олимпиаде в Сочи-2014 – в первом же матче, в первой же своей смене. Семин ткнул на отрыв 2-в-1, Малкин отдал Ови – и тот неотразимо бросил под дальнюю штангу. Тогда все еще не было известно, что Малкин, Семин и Овечкин не могут играть в одном звене.

В тот миг показалось, что все – историческая победа на домашнем льду, месть канадцам за Ванкувер-2010, первое российское олимпийское золото и много-много шампанского – реально. Что турнир получится именно таким, каким мы его себе представляли эти долгие четыре года. Он так и начался: Овечкин с Малкиным вышли на лед и сразу же забили.

Этот гол стал последним для Овечкина на домашней Олимпиаде, Россия вылетела в четвертьфинале. Финал, очередную победу канадцев, Саша смотрел из вип-ложи – кажется, даже попался на камеру со стаканом пива – и тот первый гол перестал быть важным. Получился такой гол-фантом, символ несбывшейся мечты, которая, как выяснилось, была даже не близко.

Кажется, что больше важных голов у Овечкина не было – ЧМ-2014 уже по ходу ощущался проходным, а после него Россия даже с Овечкиным нигде не побеждала и не обыгрывала топовую Канаду (с которой встречалась, впрочем, не то чтобы часто).

И вообще у Овечкина довольно грустная статистика в играх против топовой сборной Канады – ну, той, в которой собирались более-менее лучшие. Только один завершился победой – и в нем Овечкин не забивал. Вот где были эти шесть матчей: на Кубке мира-2016, в финале ЧМ-2015, в Ванкувере-2010, в финале Квебека-2008, в Турине-2006 и на ЧМ-2005 в Вене.

Кстати говоря!

Тот Самый Победный Гол (почти забытый)

На самом деле Овечкин в смысле игр против топовой Канады отлично начинал – у него по голу в первых двух таких матчах (а потом пришли Кросби, Перри, Гецлаф, Бержерон – и голы Овечкина закончились). В Вене-2005 сборная России проиграла – и гол Саши ничем не помог.

Но через год был Турин. Олимпиада-2006. И там – четвертьфинал против Канады. Тяжелая, какая-то даже угрюмая игра – у нас Дацюк + Ковалев + молодая группа поддержки в виде Ковальчука, Овечкина и Малкина. У Канады – Сакик, Игинла, Лекавалье, Сен-Луи, Ричардс, Пронгер.

В начале третьего периода у звена Овечкин – Яшин – Козлов получилась вязкая позиционная атака, Саша прыжком выцарапал шайбу для Козлова – и ткнул в ворота с ответной передачи партнера.

Это было легендарно.

И сборная взяла тот четвертьфинал 2:0 – и в тот момент, как обычно, многое казалось. Но после этого Россия с Овечкиным проиграла и полуфинал, и игру за третье место, и четвертьфинал Ванкувера, в принципе все, что могла – кроме Квебека-2008, на котором главным героем, конечно, был не Ови.

Но даже когда пересматриваешь тот момент сейчас – он действительно выглядит эпически. Молодой, скорее даже юный, Овечкин (представьте себе сейчас 20-летнего игрока в топовой сборной России) в прыжке спасает атаку, а потом тыркает шайбу с пятака – в ворота Канады – в третьем периоде четвертьфинала Олимпиады.

Да, золота не было, но это был момент абсолютного хоккейного счастья – и за 16 лет таким быть не перестал.

***

Кажется, одна по-настоящему эпическая шайба за такую долгую карьеру суперснайпера – маловато, правда?

У меня, впрочем, есть объяснение: хоккей сам по себе так устроен, что забить в нем что-то эпическое – сложно. Тут в принципе больше матчей. В принципе больше голов. В принципе меньше турниров, на которых сфокусирована вся планета. Я не изучал карьеру Кросби под микроскопом, но так навскидку его эпический гол мне тоже вспоминается только один – в овертайме финала Ванкувера.

Я помню турнир, который Евгений Малкин выиграл практически в одиночку, но я не помню его Того Самого Победного гола.

Бросок Ковальчука в 2008-м эпическим сделали обстоятельства – 15 лет без медалей, -2 по ходу финала и так далее. Уже через год Радулов забросил даже, пожалуй, красивее, в таком же финале чемпионата мира, но об этом будто бы вообще никто сейчас не помнит.

Так что эпически важные голы – слишком редкий зверь даже для легендарных игроков: поймал одного – и уже хорошо. У Овечкина есть и такой гол, и несколько чуть менее статусных – в этом смысле все логично.

И все равно есть какое-то неловкое ощущение – авторы старой школы называют такое «недосказанностью». Гол Овечкина Канаде в Турине-2006 закончился победой в матче, но не победой в турнире. И после этого Саша несколько раз был в обстоятельствах, когда его гол дико помог бы сборной и, скорее всего, остался бы в веках. Но он не забил.

Возможно, поэтому он и приезжает в сборную всякий раз, когда есть хоть малейшая возможность – в погоне за Тем Самым Победным голом.

Фото: East News/Chris Young/The Canadian Press via AP, AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV; a href=»http://gettyimages.ru»>Gettyimages.ru/Al Bello; globallookpress.com/CanWest/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports