овечкин и седины
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Три финала и два кубка с середняками, перезапуск СКА, последняя победа сборной России. Все это – грандиозная карьера Знарка

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От латвийской молодежки до сборной России.

Олег Знарок уволился из «Ак Барса» после победы над «Локомотивом». Обстоятельства этого сотрудничества получились такими, что теперь сложно представить, где и когда тренер будет работать в следующий раз. Есть ощущение, что его карьера близка к финишной прямой (если еще не там).   Даже если все это не так (и я надеюсь, что не так), стремительное увольнение из «Ак Барса» выглядит важной вехой в его карьере – и на фоне этого расставания хочется вспомнить, какой она вообще была.

А она была довольно грандиозной. Олег Знарок – один из мощнейших тренеров прошлого десятилетия, который начинал в молодежной команде рижского СК СЛПА в середине нулевых, а в середине 2010-х обнаружил себя главной тренерской надеждой России (вы могли забыть, а ведь буквально так и было).

Хайлайты этого большого пути – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там я пишу про разных тренеров и не только из России.

Добрался до кубка с суровыми парнями ХК МВД

В нулевых Знарок был где-то на периферии внимания – его Латвия на разных мировых форумах была живой и цепкой. В 2008-м, когда запустили КХЛ, он оказался в ХК МВД – клуба, образованного указом министра внутренних дел на базе тверского ТХК. На второй сезон лиги, весной-2010, Знарок уже играл в финале – против «Ак Барса», против Билялетдинова. Если вы пересмотрите ту серию, то вы никогда, уверяю, ее не забудете – на фоне заметной разницы в составах команда МВД добралась до седьмого матча и, в принципе, была близка к победе.

В ней играли Юрий Бабенко, Алексей Цветков, Денис Кокарев, Денис Мосалев, Максим Соловьев, Филип Новак и Роман Дерлюк – эта же шестерка будет праздновать второй подряд динамовский кубок в 2013-м. Летом-2010 все ХК МВД и «Динамо» слили в один ОХК, возглавил который, естественно, Знарок – и с которым взял два Кубка Гагарина за три следующих сезона. Получилось, что за четыре года Знарок трижды был в финале.

В «Динамо» вместе с Витолиньшем он провернул небольшую тактическую революцию – успех москвичей базировался не только на сплоченности и трудоспособности состава, но и на объеме движения, которым Знарок многих соперников просто вытаптывал. На фоне откатных схем Билялетдинова и Белоусова, которые доминировали в то время в лиге, стиль «Динамо» смотрелся свежо – когда Россия подбиралась к очевидному сочинскому провалу, замена Билелятдинова на активного Знарка была тихой такой журналистской мечтой.

Отомстил за Сочи-2014 – и подарил России надежду

Но ФХР поступила в своем стиле – она доверила важный турнир тренеру, который уже заметно устал от сборной и исчерпал идеи по управлению ей, а свежего, амбициозного и наглого Знарка поставила уже после того, как провал случился. Пик активности Россия выдала на минском чемпионате мира – можно многое сказать о том, что постолимпийский турнир был в среднем по составу хуже, чем последующие (это правда), и состав сборной России заметно сильнее составов главных соперников (это тоже правда). Но такая же правда заключается в том, что после осторожной игры в Сочи минская активность выглядела сбывшейся мечтой – ну ничего себе, наши нападающие активно идут в отбор! Мы сами навязываем борьбу! Что за будущее нас ждет?

На этом фоне угрозы в адрес тренера Швеции и дисквалификация на финал (решающую игру Знарок смотрел откуда-то с верхотуры и общался с Витолиньшем по радиосвязи) смотрелись как продолжение основного идеи командного хоккея – смелое, бескомпромиссное наступление.

После финальной сирены Знарок получил возможность выбежать на лед к остальной команде, чтобы потрогать главный приз – и разыграл с Овечкиным довольно милую пацанскую миниатюру под названием «Попробуй отбери».

Достойно проиграл супертоповой Канаде (и обыграл космическую Северную Америку) на турнире лучших

Больше побед на чемпионатах мира у Знарка не было – хотя чемпионатов мира он сыграл немало. Мешали топовые соперники – например, на домашнем ЧМ-2016 топовая Россия наткнулась на дико талантливое поколение Финляндии и получила обидные 1:3.

Но главным противником была Канада – с ее основным или полуосновным (почти таким же сильным) составом Знарку удалось сыграть аж несколько раз. Все началось с 1:6 в финале ЧМ-2015 и закончилось на 2:4 в полуфинале ЧМ-2017; но кроме этого была еще и вполне историческая встреча в полуфинале Кубка Мира-2016. Первая встреча России и Канады на топовом турнире в топовых составах со времен Ванкувера-2010 – где мы получили 3:7.

На пути к полуфиналу сборная России в жуткой перестрелке силами своей молодежи (у нас забили Наместников, Кузнецов, Кучеров и Тарасенко) обыграла сборную U-23 Северной Америки (Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс в одном составе) и не то чтобы обещала многое – но мы должны были не повторить хотя бы те 3:7.

И это получилось: в конце второго периода мы даже на минутку вышли вперед. Быстрый гол Бержерона и еще три в третьем периоде – и сказались уже наши проблемы в атаке; но глобально матч был совсем не безнадежным, вполне мог сложиться в нашу пользу и точно не был никаким унижением.

Нормальное поражение по делу от одной из сильнейших команд в истории – не то чтобы это прямо достижение Олега Знарка, но забывать о таком точно не стоит.

Его СКА-2017 – мощнейшая команда в истории КХЛ

К тому моменту, кстати, он уже работал главным тренером СКА. Он бы до сих пор работал с «Динамо», с которым становился чемпионом, но в 2014-м ФХР настояла: совмещать нельзя. Но для СКА сделали исключение – и главный тренер сборной России Олег Знарок возглавил питерский клуб.

Тот приходил в себя после странного сезона: главным назначали Андрея Назарова, из этого вышла сплошная катастрофа – потом обязанности исполнял Сергей Зубов и тоже получилось странно: например, на решающие матчи из команды отстраняли Ковальчука.

Знарок пришел почистить всю эту карму. При нем Ковальчук натурально засиял в связке с Дацюком, а СКА, который в смысле комплектации не просто сохранял инерцию, запущенную Быковым, а еще и прокачался – пришли, например, Прохоркин и Плотников – стал еще сильнее.

Это спорное утверждение, но я для себя запомнил СКА Знарка самым сильным СКА в истории, а СКА Быкова – самым симпатичным; хотя и состав Быкова был очень силен, а у СКА знарка было какое-то обаяние.

И если у великолепной команды Быкова момент на грани пропасти при 0-3 от ЦСКА в финале Запада, то Знарок в 2017-м соперников будто не заметил – всего два поражения за 4 раунда.

Собрал идеальную первую тройку сборной России (которая больше нигде так и не сыграла)

Это са-а-амое неочевидное достижение Знарка, но в хоккее я больше всего ценю красоту, а без решения тренера собрать в одно звено Панарина, Кузнецова и Кучерова, мы не получили бы вот этой красоты в полуфинале ЧМ-2017 – против, кстати, Канады.

Дальше все испортили нелучшие схемы неравных составов, но в момент гола все зрители того матча были на вершине мира – а это уже не мало.

Взял последнее международное золото России

Пройдут годы, а мы – те, кто смотрел матч Россия – Германия в прямом эфире – не перестанем спорить об уровне того турнира и какое влияние он оказал на наш хоккей (если честно, кажется, что о той победе уже никто толком и не помнит – и правильно). И победа в нем удивительным образом была настолько обязательной, что ее реальную ценность сложно высчитать даже сейчас. Эта победа могла бы получиться совсем проходной, и тогда б этого пункта тут не было; но обстоятельства сложились так, как сложились.

Россия проигрывала в финале бодрым немцам за пару минут до конца и схватила удаление. И вышла отыгрываться в меньшинстве – и Гусев с неудобной ткнул шайбу в ближний угол, и вратарю соперника было так же неудобно и он пропустил гол. Мы выбрались в овертайм, где, уже сами играя в большинстве, дожали Германию.

В момент гола Капризова самые осведомленные об уровне соперника зрители этого матча верещали как дети и матерились, и открывали шампанское – знание хоккея не мешало ощущению моментального счастья, которого накатило в момент того самого броска Капризова.

В такие моменты действия тренера приобретают какую-то мифическую славу, журналисты за последние годы сделали многое, чтобы распределить ее в пользу Алексея Жамнова (говорят, это он придумал выпустить лидеров на последние минуты), но главным тренером той команды был Олег Знарок – и на руках качали его, и такое, конечно, не забывается.

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Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится со звездами в составе

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Григорий Соколов, Алексей Куденко, Михаил Фомичев

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