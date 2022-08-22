Канада взяла домашний турнир на одном коньке? Разбираемся, каким получился МЧМ без России

Главное о турнире, который вы пропустили.

Последние несколько дней по утрам Москву затягивает дымом от жутких пожаров в Рязанской области – в таком же дыме прошел МЧМ-2022 для зрителей из России.

В декабре 2021-го турнир из-за ковида остановили и перенесли на август – получилась экзотика с большой буквы «Э». А потом до кучи еще и отстранили Россию. Для наших болельщиков самый трогательный турнир на свете потерял какой-либо смысл – и на «Матч ТВ» летний молодежный хоккей не показывали, и даже страница турнира на русскоязычной Википедии на его проведение, кажется, забила (по крайней мере, на момент написания текста там не было никаких результатов).

«Для наших болельщиков этот турнир, думаю, не так интересен, – справедливо отметил вечный президент ФХР Владислав Третьяк. – А профессионалы, которые живут хоккеем и смотрят мировой хоккей, все равно обязательно смотрят».

Не представляю, кого имел в виду президент, когда говорил о профессионалах, но я все-таки следил за турниром и в нескольких пойнтах (брэйденах!) расскажу о нем самое важное. Подписывайтесь на мой телеграм, там есть еще кое-какие детали по МЧМ-2022.

Кажется, канадцы реально с запасом были сильнее всех. Это правда?

Похоже на то. Об этом говорят самые простые цифры. Вот, допустим, Канада закончила турнир с разницей шайб 41-14 (+27). У Финляндии, которая стала второй – 30-18 (всего +12).

Команда Дэйва Кэмерона (это второй его турнир на посту главного в канадской молодежке – первый был в Баффало-2011) действительно выглядела мощнее и, я бы сказал, подготовленнее всех соперников. В разной степени, конечно, но преимущество было видно во всем: у Канады была и структура, и целая пачка звезд этого уровня (от Мактавиша до Зельвегера). Там, где не хватало звезд, помогала структура – вот, посмотрите, как ловко сработал канадский форчекинг в первой шайбе финала с Финляндией.

Там, где не хватало структуры – включался талант отдельных исполнителей (например – Кента Джонсона).

МЧМ вообще делятся на два вида – те, на которых Канада очевидно доминирует, и те, где Канада не доминирует. Турнир-2022 – представитель первого вида.

Хотя финал получился интересным – и это заслуга сборной Финляндии.

Но в финале был равный бой. Получается, Финляндия не хуже?

Тут вот какой момент. Финны были очень хороши на всей дистанции – и нравились мне чуть ли не больше Канады (точно больше шведов и немного больше США). У команды тоже хватает своих звезд (звено Хирвонен – Рятю – Кемелл), а системно она по традиции одна из сильнейших. Причем сейчас, если вы упустили, финны играют не только и не строго от контратак – показывают очень разнообразный, обволакивающий соперника, уравновешенный хоккей. Они умели и перекрывать пространство в своей зоне, и контролировать шайбу.

Мой любимый эпизод турнира – как сборная Финляндии держала шайбу под давлением канадцев при счете 1:4 в матче группового турнира.

В итоге закончилось поражением 3:6, но так как групповая стадия на турнирах ИИХФ нужна тупо для галочки, финны ничего не потеряли, зато приобрели кучу опыта, который пригодился в финале против той же Канады.

Да, по ожидаемым голам Финляндия уступила в два раза и больше времени провела в защите, но пропустила всего две шайбы и без особых проблем нашла способ их отыграть. И гол при 1:2 – это не какой-то отскок или случайность, это прям массированная позиционная атака, в рамках которой канадская защита была просто разобрана.

В овертайме финны вообще наиграли на победу, но Мактавиш совершил сэйв для истории всех МЧМ и спас свою команду. Чуть ли не в следующей атаке Канада забила победный гол.

Ну то есть канадцы-2022 – действительно сильнейшие в мире, но Финляндия-2022 тоже очень хороша и была вполне способна украсть у хозяев победу.

Кто еще был хорош?

Мой личный, не привязанный к результатам, топ этого турнира выглядит так:

1. Финляндия – она понравилась мне больше Канады: да у канадцев погуще с талантом и мастерством, но финны показали какую-то удивительную зрелость.

2. Канада

3. США – чехи нашли способ обыграть американцев в четвертьфинале, но это была равная игра, а впечатление от США все равно было ярче.

4. Чехия

5. Швеция.

Разочаровали шведы – обычно они задавали определенную планку комбинационного мышления, а в этот раз играли просто как заметно менее талантливая Канада.

Удивили чехи – с момента победы над Россией на МЧМ-2021 они прокачали свою оборонительную модель и были не просто разнообразны, но и в этом разнообразии довольно эффективны. То есть победа над США в четверти была вообще не случайной.

Как сыграла Латвия, которую взяли вместо России?

Латвия не была худшей командой турнира – для команды это очевидное достижение. Еще более очевидное достижение – выход в четвертьфинал, который случился благодаря сенсационной победе над чехами в последней игре группового турнира. Латыши спокойно проигрывали себе все подряд матчи в группе, уступили в том числе и прямым конкурентам за выход – словакам – 2:3. Но в последней игре взяли и бахнули Чехию 5:2 – и вместо пятого места оказались на третьем, даже выше тех самых чехов.

Правда, на дистанции Латвии это не особенно помогло. В четвертьфинале, в близком матче против Швеции она проиграла 1:2, а чехи в своей четверти обыграли американцев и прошли дальше.

Кто из звезд запомнился?

Конечно группа канадцев. Мактавиш выглядел очень опытным бойцом – каким по сути и является.

Кент Джонсон – главный технарь турнира, обладатель приза за лучший лакросс МЧМ-2022. Коннор Бедард – юный паренек с броском и вообще инстинктами, причем не только в завершении.

Группа американцев во главе с Логаном Кули – эталонным технарем американской системы подготовки игроков. У финнов – Йоаким Кемелл, больше похожий на шведского игрока, чем на финского.

У Чехии выделялся Ян Мышак, опытный боец МЧМ, прошедший уже третий, кажется, турнир, и в этом году игравший прям настоящего лидера.

И вот только у шведов со звездами было прям плохо. По сути, как-то выделялся только Фабиан Лиселль – небольшой и очень активный нападающий с дриблингом и резким броском, но он как-то ничего значимого для своей команды не сделал.

Но в целом же турнир провальный? На него совсем совсем не ходили зрители.

Есть такое – и мы об этом уже писали. Можно сказать «провал», но ИИХФ стояла перед непростым выбором: провести очевидно провальный турнир (лето, август, даже в Канаде болельщики скорее отдыхают от хоккея) или забрать мечту у целого поколения пацанов, для которых это был бы единственный МЧМ в жизни.

Мы знаем, какое решение в этой ситуации приняли бы КХЛ и ФХР (Кубок Гагарина-2020 так и остался просто не разыгранным), но вот ИИХФ приняли сторону игроков и все-таки турнир провели.

Так что у меня больше вопросов не к посещаемости, а к структуре турнира и смыслу его проведения. В этот раз Россия не играла и у меня была возможность смотреть только по-настоящему важные матчи – и ведь даже на стадии плей-офф таких матчей не очень много. Я в итоге насчитал пять крутых игр: Канада – Финляндия в группе и в финале плюс четверть США – Чехия плюс оба полуфинала. Блокбастера среди этих пяти матчей нет – это просто крепкий соревновательный хоккей.

Маловато для турнира лучших молодых игроков, правда?

К тому же, на МЧМ-2022 не случилось самого ожидаемого мной матча – США и Канады; в текущей конфигурации турнира это вообще постоянная история. Россия может не сыграть с Канадой. США могут не сыграть с Канадой. А это самые кассовые ивенты, в каком бы состоянии не приехали команды.

Вместо этого ИИХФ кормит зрителя пачкой игр типа Чехия – Австрия и Германия – Словакия. Зачем? Как это поможет развивать хоккей? Почему бы не попытаться на нем сделать действительно неплохие деньги?

Пока ленивые коты из ИИХФ не зададутся этим вопросом, МЧМ будет все скучнее и скучнее.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Devlin, Codie McLachlan; globallookpress.com/Joel Marklund; REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports