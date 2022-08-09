В гостях у «Телеги» – Ильдар Шиксатдаров.

Привет. В эфире подкаст «Телега, братан!» – и сегодня у нас в гостях легенда молодежки ЦСКА и «Нефтехимика» конца 2010-х.

Кто-то называл его любимчиком Андрея Назарова, кто-то кричал с трибун «пес» (и о том, и о другом есть в выпуске), а мы знаем просто как открытого общительного парня из сборной России на Subway Суперсерии-2013: совсем юный Макдэвид, Никита Задоров, Володя Ткачев-1995 и Ильдар, отдающий на пустые ворота из-под Экблада. Помните?

Последний сезон Шиксатдаров заканчивал в Словакии и там встретился с Яромиром Ягром. Если вам этого мало, чтобы броситься к прослушиванию выпуска, то я даже не знаю, что еще добавить.

Кроме этого поговорили о том, что такое хоккей 3-на-3, вспомнили лучший финал в истории МХЛ (по версии Шиксатдарова и Батрака), обсудили киберспорт и финал Лиги Чемпионов.

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