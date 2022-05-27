Два отрыва – и 2-3 в серии.

Шутки кончились: мне все больше нравятся «Рейнджерс». Да, у нас были кое-какие проблемы в первом раунде (почитать об этом можно вот тут), но сейчас они очевидно прибавили, и, главное, каждый следующий матч подтверждает, что успехи в предыдущем не случайны.

Ну например: в третьем и четвертом матче серии ньюйоркцы отлично отзащищались и вообще не дали «Каролине» пространства в своей зоне.

То же самое они сделали и в пятом – позиционная атака «Харрикейнс» в основном превращалась или в перепасовку по периметру, или в борьбу троих нападающих против целой пятерки.

И пятый матч глобально шел по сценарию Галлана и прошел по нему до самого конца – на самом деле «Рейнджерс» были максимально близки к тому, чтобы взять третью игру подряд и подвинуть «Харрикейнс» (болельщики которых косплеят фанатов «Питтсбурга» и скандируют «IGO-O-O-O-O-OR» после пропущенных Шестеркиным голов) куда-то в сторону пропасти.

У связки Зибанежад / Панарин снова получился гол в большинстве – Артемий сделал перевод, Мика пальнул с левого края. «Рейнджерс» даже почти вышли вперед – в начале второго периода Строум внезапно развернулся и сильно бросил в ближний угол.

Помешали штуки, которые сценарий никак не может учитывать. Ну, для начала, гол Строума отменили – на повторе выяснилось, что «Рейнджерс» накосячили на входе в зону и забрались в офсайд.

Кроме этого, были две очень серьезные ошибки – по сути, они и перечеркнули усилия «рейнджеров» в обороне. Сначала Труба решил сам организовать вход в чужую зону в большинстве, допустил дикий обрез и запустил летучую контратаку Стаал / Трочек на свои ворота; Стаал отдал довольно гениальную подкидку – и у Шестеркина не было шансов.

Ближе к концу матча Адам Фокс неловко упустил шайбу, и Андрей Свечников лихо разобрался с выходом 1-в-0.

Так бывает: три эпизода перекрыли эффект качества, которое команда показывала на дистанции матча. Да, продвинутые цифры не показывают никакого преимущества «Рейнджерс», но это совершенно нормально – играют две равные команды, и у Нью-Йорка нет ресурсов, чтобы закрыть «Каролину» в ее зоне и стереть в порошок.

Панарину и компании в этой серии сложно рассчитывать на кучу заброшенных шайб – в том числе потому, что против них очень круто обороняются. Их план – отобороняться самим, забить в большинстве и поймать что-нибудь в чужой зоне по ситуации; и неважно, что там в итоге будет по xG. Сегодня этот план должен был сработать, но сбили обидные косяки и мелочи.

Хорошая новость: это не делает план Галлана ущербным. Плохая: больше шансов на ошибку у его команды не осталось.

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports