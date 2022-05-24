Разгром «Флориды» доказывает, что регулярка и плей-офф – разные виды спорта. Накопленная статистика не поможет с конкретным соперником

Цифры – ничто.

Идет плей-офф, и я стараюсь не тратить время на очевидно бесполезные вещи (оно нужно мне, чтобы срезать гифки в телеграм) – и как-то вычеркнул из жизни все более-менее пустые источники информации о хоккее.

Но я представляю, что сейчас там началось. Как так? Сбылось проклятье чемпиона регулярки? Обладатель Президент Трофи снова облажался? Самая лучшая атаки НХЛ забила всего три гола в четырех матчах?! Что произошло? Почему? Почему самая результативная команда лиги не забивала?

По-моему, все довольно просто – люди, которые рассуждают подобным образом, просто дали ввести себя в заблуждение. Попали в плен цифр и статистики, которая по факту ничего не значит.

Статус «самая забивная команда лиги» «Флорида» заработала в регулярном чемпионате. Что такое регулярка? Это серия матчей против рандомных соперников, находящихся в рандомном состоянии. Сегодня «Нью-Джерси», завтра «Колорадо», послезавтра – «Коламбус». Что означают цифры, добытые в турнире такого формата? Что ты был лучше других команд, играющих в таком формате – против рандомных соперников, находящихся в рандомном состоянии.

Пролонгируются ли эти цифры на плей-офф? «Ну вообще-то да», – говорят нам классический подход к аналитике и букмекеры. «Колорадо» и «Флорида» – сильнейшие команды по итогам регулярки. Они очень много забивают – значит, они фавориты плей-офф.

Но давайте подумаем мы с вами. Плей-офф – это серия игр против конкретного соперника, победитель которой остается в игре, а проигравший – нет. Как могут цифры, набитые в абсолютной рандомности, конвертироваться в плей-офф? Разве у «Флориды» в плей-офф остается какое-то количество голов, забитых в регулярке? Разве ей дают +1 в каждом матче?

«Конечно, нет. У нее остаются талант нападающих и схемы, связки, способы забивать, которые показали себя на дистанции в 82 матча», – скажете вы и будете правы.

Окей. Но разве одни и те же схемы будут одинаково работать против «Вашингтона» и «Тампы»? Разве выборка в 82 матча против рандомных соперников с разными вратарями говорит о возможностях твоих связок в серии до 4 побед против Андрея Василевского?

В сущности, никто не мешает нам убедить себя в том, что да, будут работать и да, говорит – чем на самом деле и занимается классический подход к аналитике (так же этим занимаются букмекеры). Но какой бы сильной ни была убежденность, она не конвертируется в причинно-следственные связи и тем более в правоту.

Регулярка и плей-офф – это разные виды спорта. Как настольный теннис и большой. Если ты успешен на случайной выборке соперников в случайном состоянии, это не значит, что ты будешь успешен в серии до четырех побед против Андрея Василевского, Райана Макдоны и Виктора Хедмана.

Для того, чтобы стать первым на такой длинной дистанции, тебе нужны сильные игроки, талант и хорошее нападение. Но серия плей-офф в первую очередь протестирует тебя на слабости. В серии плей-офф соперник получит возможность изучать твои слабости, бороться конкретно против них и побеждать тебя. Это вообще несопоставимо с играми в регулярке, где при любом исходе каждого конкретного матча завтра всегда будет новый.

Это мы и видели в серии «Тампы» с «Флоридой». Да, у «пантер» прекрасная группа атаки, но она ничего не смогла сделать при максимальном сопротивлении защитников уровня Виктора Хедмана и того же Андрея Василевского. Да, у «пантер» отличный вратарь, но защита не способна играть на ноль – и поэтому в их ворота всегда будут залетать голы. Их будет немного, но они будут залетать постоянно – в последнем матче серии преимуществом владела «Флорида», а шайбы забрасывала «Тампа», и судьи эти голы постоянно отменяли.

Третий гол «молний» зашел чисто – и стал победным. Потому что нападение «Пантерс» было к тому моменту для «Лайтнинг» слишком предсказуемым.

«Флорида» преподала нам на самом деле отличный урок. Целую серию уроков.

Цифры из регулярки умирают вместе с регуляркой. Для успеха в плей-офф структура твоего хоккея должна быть прокачана вообще на другом уровне. Приемов, которые работают на дистанции, недостаточно, чтобы проходить лучшие команды лиги в серии игр на вылет. В плей-офф нужно уметь обороняться на ноль – и если ты не сумеешь, то рано или поздно вылетишь. В плей-офф нужно уметь удивлять: даже сильное нападение становится никаким, если соперник учится его читать и делает предсказуемым для себя.

После жесткого, значимого для себя вылета в 2019-м «Тампа» прокачалась так, что стала сильнейшей командой в лиге. Для «Пантер» главное ответить на вопрос: «Какими они хотят стать к следующей весне».

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports