«Тампа» показала настоящий чемпионский дух. «Молнии» подставляются под жесткие броски, а потом изящно вскрывают соперника

Горячие сердца, холодные головы.

Кто-то из вас в курсе: я очень люблю делать нарезки из матчей в своем телеграм-канале (кто в курсе – вот, подпишитесь) и с их помощью подсвечивать что-то дико важное, что вы могли пропустить.

Но еще больше я люблю, когда это делают в эфире канала Sportsnet – это экономит время и позволяет вечером посмотреть новую серию «Атланты».

После второго матча серии «Тампа» – «Флорида» там выкатили как раз такую – не с голами, не с хитами, а… даже трудно объяснить с чем. Там была куча блокированных бросков, но началась она с с момента, как Кори Перри на раскатке словил шайбу виском – рассечение, забег в раздевалку, пара швов, профит.

Этот эпизод задал тон всему матчу: забегов в раздевалку за обезболиващими у «Тампы» сегодня было очень много – их и попытались показать в ролике на Sportsnet (полная версия – у меня в канале). Уже в матче шайба попадала в лицо Сергачеву и Чернаку – а потом много кому и не только в лицо.

Эта подборка моментов не должна сбивать вас с толку: на самом деле «Тампе» во втором раунде заметно проще, чем было против «Торонто». Хотя «проще» немного не то слово – ей понятнее. Понятнее чего ждать, понятнее к чему готовиться, понятнее что будет.

«Тампа» легко повела в счете в большинстве (забил, естественно, Кори Перри) и довольно легко сохраняла это преимущество – правда, в понятие «легко» в игре против «Флориды» входит нормальные такое количество героизма: тех самых блоков, ускорений назад, сейвов, отборов и всего прочего.

В это время, при 1:0, «Тампа» отрабатывала чисто, абсолютно самоотверженно, но все-таки довольно спокойно.

А потом Василевский пустил шайбочку где-то под блином, счет стал 1:1 и «Флорида», даром что за нее играют «пантеры», а не акулы, почувствовала запах крови и приступила к уничтожению обороны соперника. Пошла одна большая сплошная позиционная атака с огромным количеством (и неплохим качеством) бросков, попыток обыграть и пробраться на пятак.

С учетом того, как «Флорида» прокачала свое нападение, было бы не так удивительно, если бы жесткая защитная конструкция «Лайтнинг» под таким давлением все-таки бы развалилась. Это было реально страшно, мощно и дико качественно. Атаковали не Слепышев и Корнаухов, а Барков, Юбердо и Клод Жиру.

В этот момент стало очевидно, что есть у «Тампы» такого, чего не ни у одной другой хоккейной команды на целой планете. Это необъяснимая и плохо поддающаяся обсчету штука, которая, впрочем, сразу бросается в глаза, когда игра доходит до такой стадии. У этого может быть несколько названий, в том числе и самых банальных – типа «воля к победе».

Воля к победе, ха-ха, ну спасибо, аналитик, удивил.

Я понимаю, что вам смешно – но когда видишь, как Хэйгла утаскивают в подтрибунку, а оттуда возвращается подлатанный Стэмкос, а ты при этом знаешь, что «Тампа» играет в 11 нападающих, то это понятие перестает быть таким уж штампом. И тем более перестает быть смешным.

А когда видишь, как команда встречается в своей зоне с Дыханием Смерти (для краткости позиционную атаку «Флориды» на последних минутах я назову так), выживает и запускает шайбу в чужую зону, где Никита Кучеров дает вот такой пас на пятак – отпадают все вопросы.

Эта команда достойна чего угодно. Не факт, что она это получит (из 16 побед добыто всего 6, меньше половины), но хоккей в который сейчас играет «Тампа» – это чемпионский хоккей. Это тот самый хоккей, которому невозможно не проиграть, если ты сам не чемпион. Стена в воротах, перед стеной горячие сердца, которые под давлением только увеличиваются в размерах и ловят те шайбы, которые и поймать уже невозможно.

И тончайшее исполнение у чужих ворот – все-таки холодный разум – самый лучший помощник чемпиона.

Как справедливо заметил Эллиот Фридман, никто бы не обвинил «Тампу» в расслабленности, если бы она где-то допустила промах, а она бьется за третий кубок. И она точно его достойна – что не означает, что она его получит, правда. Ничего не ясно даже еще в этой серии, но эту Команду мы уже точно не забудем.

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports