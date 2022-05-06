Петухов рассматривает главного фаворита плей-офф.

«Колорадо» играет в самом конце двухдневного цикла Кубка Стэнли, и в этом есть что-то символичное. Как музыкальный фестиваль заканчивается выступлением хедлайнера при соответствующих декорациях (спускается вечер, на небе появляются звезды), так и в конце каждого тура плей-офф на лед выходит самая зрелищная, самая мощная команда современности. Болельщики из города Денвера неистовствуют и требуют расправы; почти так же громко, как болельщики из Торонто, кстати.

Команда выходит, чтобы эффектно закончить свой матч за две минуты (примерно так и было в первой игре с «Нэшвиллом»). Игра начинается с грозной позиционной атаки звена Маккиннона, в котором неоценима роль нашего Валерия Ничушкина. С синей линии то молниями, то ускорениями сопернику угрожает Кэйл Макар – самый динамичный защитник в истории. Потом выходит второе звено, с Ландескугом – то же самое.

Потом третье, c Бураковски. Если за первый круг смен соперник еще не растоптан, то на второй все тройки заходят с новой энергией, но делают ровно то же самое. Кажется, что вот-вот – и они устанут, но этого не происходит.

Вообще это выглядит грандиозно, и я не раз об этом говорил. Игры «Колорадо» – чистое хоккейное удовольствие. Садишься в кресло, берешь подходящий настроению напиток и забываешь обо всем. Если вы хотели бы смотреть НХЛ, но не знаете за кого болеть, то вот вам отличный вариант. Я просто удивляюсь, как у Джо Сакика получилось собрать такого гармоничного монстра. Он ведь даже не атакующий, этот монстр.

Он создан, чтобы вытирать об соперников ноги. После 7:2 в первой игре с «Нэшвиллом» Нэтан Маккиннон сказал, что это и есть тот хоккей, в который он хочет играть. И правда похоже на то, что «Эвс» совершенно искренне хотят выиграть все 16 матчей плей-офф со счетом 7:2, растоптав соперника за один период, просто уничтожив его в позиционном нападении и приправив это уничтожение несколькими скоростными отрывами Кэйла Макара.

Очень похоже на то, что именно таким эта команда представляет свой путь. Похоже, что ее создатели задумывали именно что-то такое.

Мне очень нравится «Колорадо» как зрелище, но когда я задумываюсь об этой цели этой команды, меня одолевают сомнения. Плюсы становятся не такими уж и плюсами. Эта постоянная игра на максимуме напряжения. Эта игра в один – пусть и максимально быстрый – темп. Эти максимальные усилия в каждом игровом действии. Посмотрите на позиционки «Колорадо» – это же какой-то «Street Fighter». Кто-то с остервенением долбит по одной и той же кнопке, желая нанести сопернику максимально возможный в данную секунду урон.

Маккиннон бросает с ползоны – максимально сильно. Макар получает шайбу в своей зоне в ситуации 3-на-5 – и, не задумываясь, на всех парах несется в скоростной отрыв.

И я вижу конкретные минусы этого подхода.

Во-первых, соперники к этому привыкают. Когда ты всегда на максимуме, ты одинаковый. Ты предсказуемый. Проблемы «Колорадо» в плей-офф-2020 и плей-офф-2021 объяснялись кучей вещей, но начинались с того, что соперники – «Даллас» и «Вегас» – просто привыкали к этому давлению. Да, тяжело, но вчера было так же. Да, практически нечем дышать, но ничего, мы это уже проходили.

А выходя из-под привычного давления, игроки «Далласа»-2020 обнаруживали те самые минусы – не такую уж и старательную защиту и, будем честны, посредственного вратаря. И жизнь соперников «Колорадо» сразу становилась проще.

Во-вторых, выкладываясь в каждом эпизоде до предела, ты упускаешь нить игры. Каждое событие, которое происходит вопреки твоему сценарию, выбивает тебя из матча. Опыт последних плей-офф показывает, что побеждают не те, кто тупо мощнее. А те, кто пластичнее. Кто может использовать сильные стороны соперника против него же самого.

Если у тебя только педаль газа, то что ты сделаешь на повороте, который надо пройти на дрифте? Ты просто врежешься в борт и разобьешься.

Второй матч плей-офф «Колорадо» начал так же, как и первый – с явным желанием закончить все в первые две минуты. «Нэшвилл» был к этому готов и не развалился, пропустил только одну и ответил шайбой Яши Тренина. В итоге «Колорадо» все-таки дожал соперника в овертайме, но никакого овертайма могло бы и не быть, реализуй «Предаторс» 5-на-3 в начале третьего периода.

Что будет против чуть более прокачанного соперника?

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Jack Dempsey