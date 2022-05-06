Панарину в «Рейнджерс» не с кем запускать комбинации. Поэтому он перешел на одиночные передачи – под бросок или отрыв

Новая роль звезды.

Продолжается Кубок Стэнли – а значит, продолжает работу и наш информационно-развлекательный вестник. После четырех игровых дней в 6 сериях из 8 счет 1-1 (как тебе такое, КХЛ?) и почти все наши звезды уже сделали за свои команды что-то хорошее.

Например – Артемий Панарин. Сегодня ночью его «Рейнджерс» показали очень хороший процент реализации, добыли важную победу с «Питтсбургом» и сравнялись в серии.

У самого Артемия – 1+2 и статус первой звезды матча. Идеальный момент чтобы осмыслить роль хоккеиста в современных «Рейнджерс» и вообще его путь. Это важно, потому что путь привел Панарина в довольно уникальное место: он лидер (как бы) топ-клуба НХЛ и сам ждет от себя не просто хорошей игры, а побед.

Я думаю, что люди, которые наблюдали за Артемием в СКА-2015, а потом по хайлайтам в «Чикаго», представляют себе его игру за «Рейнджерс» как-то вот так.

Мы все помним Панарина именно вот таким: заводным игроком последней трети площадки, который находит взаимопонимание с творческими партнерами и превращает позиционную атаку (а так же атаки с ходу) в такую веселую карусель.

В этой карусели – с Кэйном или с Шипачевым / Дадоновым – он мог и бросить, и отдать, и обыграть; и делал все это примерно в равных пропорциях. В СКА-2015 у него было 26 голов и 36 передач за сезон. В «Чикаго»-2016 – 30 голов и 47 передач.

В Нью-Йорке его результативность устроена другим образом. В 42 матчах прошлой регулярки Артемий забросил 17 шайб и отдал аж 41 передачу – это совсем другая пропорция.

В этом сезоне у него 22 гола и 74 передачи, он входит в топ-5 ассистентов регулярного чемпионата. Это можно было бы объяснить случайностью – типа «ну вот просто так получилось», но получилось, конечно же, не просто так.

Сразу после перехода в «Рейнджерс», еще в первом сезоне, Артемий обнаружил, что такую же продуктивную творческую связку ему образовывать просто не с кем. Обычно в качестве его помощника выступала главная звезда команды – а теперь главная звезда команды это он сам.

Таких креативщиков типа Шипачева и Кэйна в «Рейнджерс» просто нет. Есть отличные скоростные и силовые нападающие типа Строума и Крайдера. Есть Зибанежад, но он не особо стремится играть в пас и вообще представляет из себя форварда не шведского, а скорее американского формата.

Понимая это, Артемий форматировал свою игру и постепенно пришел к новой роли. Сейчас он намного больше играет из глубины и не ищет, с кем из партнеров организовать связку (например, с ним в звене играют Строум и Копп – о креативной тройке говорить вообще не приходится), а скорее пытается решить все одной своей остроумной передачей. Будь то длинный перевод, или короткий пас на ход, или прострел на завершение – своей передачей Панарин не вызывает партнеров на дальнейший поиск вариантов. Он хочет решить сразу все их проблемы и открыть единственный верный вариант атаки – неважно, прорыв или сразу бросок.

В этом его роль в «Рейнджерс» очень похожа на то, что в «Тампе» делает Кучеров. Только есть разница – Кучеров находится в очень благоприятной среде, ему активно подыгрывают тренеры, и получается, что он раздает вай-фай, подключаясь к которому его партнеры – от Пойнта до Сирелли – начинают играть немного как Кучеров.

К Панарину же никто, кроме Фокса, особо не подключается, поэтому он старается сделать за партнеров всю творческую работу: пройти туда, куда надо, выждать момент, подсказать передачей правильное направление атаки, чтобы дальше эта атака работала без его участия (потому что шайбу ему – с большой вероятностью – не вернут).

Хоккей Артемия в «Рейнджерс» – это серия изобретательных, выверенных, точных передач, часть их которых, разумеется, не проходит, часть заканчивается хорошим моментом, но не голом, и только часть заходит в чужие ворота.

Второй матч с «Питтсбургом» – просто идеальная иллюстрация новой роли Панарина. Вот только три момента:

Артемии проходит среднюю зону и коротко отдает Строуму сразу под бросок.

Панарин делает паузу, прячет намерения и дожидается, пока Копп выйдет из укрытия – а потом идеально отдает ему опять же под бросок.

Его гол «Питтсбургу» тоже ведь передача – после игры Артемий сказал, что отдавал игроку, который подключался в атаку.

У этой роли есть конкретные издержки. Например, людям, которые ориентируются только на продвинутые цифры, кажется, что Панарин играет хуже, чем должен. Если вы глянете на сайт NaturalStatTrick, то вы увидите, что по индивидуальному xG в ситуациях 5-на-5 Артемий в своей команде аж 11-й (!). Во всех ситуациях – только пятый.

Я уже видел на The Athletic разбор о том, почему у Панарина такие неубедительные продвинутые цифры – ну, конечно, надо смотреть на то, что происходит на льду и к этому впечатлению прикладывать цифры. Человек, отдающий столько передач, явно бросает меньше своих партнеров и явно его xG будет меньше, чем у игрока, который идет на пятак и получает там передачу.

Вторая, более серьезная издержка – мне кажется, в этой конфигурации своего состава «Рейнджерс» выжимают из Панарина всего процентов 75 от того, на что вообще он способен. Менеджеры захотели быстрого роста, поэтому собрали такого Франкенштейна – лучшие доступные игроки + лучший доступный тренер – отдельные части которого не очень здорово сходятся с другими. Таланты того же Панарина и Шестеркина (а так же Крайдера, Зибанежада и других игроков) позволили команде выйти в плей-офф, но одержать 16 побед в таком режиме?

Не знаю, это мне кажется нереальным; хотя Артемию и Игорю, безусловно, удачи в плей-офф.

Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports