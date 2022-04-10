ЦСКА Федорова – не такая надежная машина, как было раньше. Провалили концовку пятой игры и оказались на грани

Неужели СКА в финале?

Не помню, было ли так в четвертой игре, но по ходу пятой заметил, что Михаила Воробьева в СКА перевели в центр первой бригады большинства – ну вот, наконец-то какие-то свежие решения. Раньше там выходили Лео Комаров (вы бы это видели) и Захар Бардаков, старательный парень, просто немного для других целей – и получалось ну такое.

С Воробьевым не то чтобы все сразу взлетело, но стало чуть-чуть интереснее: все-таки он единственный после Гусева нападающий Санкт-Петербурга, который хоть на каком-то уровне способен играть в пас, и его лучше держать где-то рядом с тем самым Гусевым, чтобы вызревала, образовывалась, наигрывалась связка.

Собственно, единственное звено СКА, которое играет во что-то похожее на хоккей, это как раз второе, где в центре Воробьев, слева Гусев, а справа моторит неугомонный Данила Моисеев; когда я увидел, что СКА перенес эту механику в большинство, стало интереснее.

Поэтому когда эта бригада вышла дожимать ЦСКА в самой-самой концовке, после зряшного фола Светлакова, было ощущение, что забьют.

И забили, и впервые в серии вышли вперед, и остались на расстоянии шага от небывалого для истории последних лет события – победы над ЦСКА в финале Запада. Жаль: если это случится, то от Романа Ротенберга как тренера мы все не отделаемся еще много-много лет, и до сборной он, конечно, в какой-то момент доберется.

Может быть, даже в этом мае. Проиграет Беларуси, чтобы отомстить через год. Ну, вы знаете эту его фирменную схему.

С другой стороны, мы знаем, кто в этом виноват. ЦСКА Сергея Федорова не производит ощущения такой уж машины – а это ощущение от игры армейцев Москвы всегда было руководящим. Мы всегда знали: если эти роботы повели 1:0, то ищи-свищи свою победу.

Теперь все совсем не так, и ЦСКА стал мягче, хоть и остался примерно таким же быстрым. Нет ощущения, что против них прямо невозможно играть. Вспомните финал-2019, такое ощущение было. А теперь? Да все нормально, даже как-то просторно. Моисеев продирается сквозь двух игроков как субатомная частица – и на тебе, опасный, вполне голевой выход на Федотова. С другой стороны – подозрительно мало у ЦСКА происходит впереди. Звено Светлакова выглядит как новенький «Порше Бокстер», и забивает, и забивает, но что еще? Где какие-нибудь лидеры? Где какие-нибудь фирменные способы забивать? В прошлом году была тройка Окулов – Мамин – Шалунов, а теперь что? Понятно, что ЦСКА хочет продалбливать пятак агрессией очень похожих по стилю бойцов – Плотникова, Андронова, Слепышева и Карнаухова – но этого же не происходит. Моменты есть, но это не ощущается как поставленная на поток агрессия. Напряжения мало.

СКА не делает ничего такого, чтобы это невозможно было задавить – но ЦСКА не давит. И поэтому СКА чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году. И гораздо лучше, чем чувствовал бы себя против ЦСКА Никитина.

Ну, вы поняли на что я намекаю.

Финал Запада

Счет в серии – 3-2

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов