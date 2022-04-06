СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова

У Питера свои фишки и хитрости.

Бесконечно наблюдать можно за несколькими вещами. Как течет вода, как горит огонь и как Роман Ротенберг светится в роли главного тренера СКА.

После кека с Йозе Марино его подкалывает даже «Матч ТВ» – вот, например, перед третьим матчем Роману задали вопрос на основе творчества Пепа Гвардьолы.

Роман заметно оживился.

И ответил:

«[У нас] есть какие-то фишки, какие-то хитрости. Понятно, что мы не можем об этом рассказывать всем».

И надо сказать, генеральный директор СКА не обманул. К третьему матчу финала Запада СКА приберег очень важную фишку. Хитрость, отточенную многими месяцами тренировок.

Вообще умение просто растворяться на площадке – это какая-то классическая примета хоккейной команды из России начала 2010-х. Лучше всего это практиковал «Авангард» той эпохи. Периодически это случалось со сборными России – разных уровней и возрастов.

Сегодня это произошло со СКА.

По ходу игры я делал пометки и размышлял – а с каким сюжетом сегодня прийти к вам? Например, очень интересно, как СКА работает с центральными нападающими. Есть проблема – вообще не идет в атаке. Какие-то голы есть, активность есть, но пинбола, как в 2018-м у Знарка, нет и в помине. Что делать?

То, что Лео Комаров не первый центр, было понятно еще в серии против «Спартака»; но его предпочитали не менять, создавая иллюзию глобального замысла.

На самом деле все проще: у СКА вообще нет центров, готовых закрыть эту позицию в первом звене. Был Кемппаинен, но он выбыл. Захар Бардаков – суперкрутой, но все-таки игрок другого плана. Марат Хуснутдинов – суперкрутой, но он скорее про скорость, чем про связь с крайними. Михаил Воробьев подходит по описаниям, но он – последняя надежда найти хоть сколько-нибудь подходящего партнера Гусеву. Иван Морозов – в «Сочи».

Комаров – плохой вариант, но другие технически не лучше; что делать? Конечно, надо идти тупо перебором – и в финале конференции СКА наконец-то этим занялся: с какого-то момента второй игры к Кузьменко-Бурдасову поднялся Бардаков, с какого-то момента третьей – Хуснутдинов. Лучше, конечно, не стало, но это хотя бы какой-то поиск; не забывайте, о тренере какого уровня мы говорим – для скамейки СКА это уже серьезный прогресс.

В общем, этот сюжет как-то сам отложился на будущее, потому что в игре пошли отрезки 4-на-4 – и они заканчивались голами в ворота СКА, который вроде бы неплохо начал игру и повел 2:0. Преимущество в счете превратилось в элегантные шорты, и игра была сделана за какие-то 5 минут.

Просто была команда – и не стало. Потерялась на освободившемся пространстве. Фальковский пошел в атаку, Робинсон его не подстраховал – раз. Потеря в средней зоне, три игрока разъехались по бортам – два. Фантенберг теряет шайбу на раскате в своей зоне – три.

Фишки и хитрости, фишки и хитрости.

Это же не рикошеты, как было в первой игре со «Спартаком», это просто коллективные действия: оставили ЦСКА пустой лед, отдали шайбу и решили посмотреть, что будет. В ЦСКА не то чтобы кучеровы, но попадать с метра в ворота там умеют.

Мой любимый момент – гол Попова, который просто приехал на свободное место и замкнул передачу и которого никто, конечно, не смог догнать. Смотрю на эту шайбу и представляю, какой оглушительный успех в игре против СКА имел бы 36-летний Кори Перри. Это было бы зрелище.

Мы в России измеряем мастерство тренера только по количеству и актуальности добытых им побед, но я вот, глядя на НХЛ, все больше понимаю, что работу штаба видно в деталях, в том, насколько твоя команда готова к каждой конкретной игровой ситуации. Насколько ее научили использовать игровое пространство, создавать свободные зоны, врываться в них, отклеиваться от бортов (обратите внимание, как здорово это делают нападающие в НХЛ, помогая друг другу и выбираясь сразу на пятак). Вы в курсе, что я думаю о ситуации на скамейке СКА, но сегодняшний матч просто ярчайший пример, что там с обработкой, объяснением (и пониманием) чисто технических игровых моментов не очень здорово.

Это не приговор для СКА в смысле итогов серии, потому что и на противоположной скамейке далеко не Пеп Гвардиола – собственно, в этом и интрига финала Запада.

Да-да, кто больше накосячит.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко