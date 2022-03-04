«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым

Два гола в меньшинстве!
Не знаю, коллеги, какое мнение у вас (наши комментарии открыты), а для меня все, что происходит в первом раунде плей-офф КХЛ – это такая вариация летнего хоккея. Предсезонный турнир с максимальной мотивацией. Игроки явно приходят в себя после паузы страшно вспоминать какого размера.
И технологии, тактика, мысль в принципе уходит куда-то на второй-третий-четвертый план.
Лучшую иллюстрацию смотрите в серии ЦСКА – «Локомотив», но сегодня в первом казанском периоде тоже было оно. Тонны желания, горящие глаза, запредельная мотивация (с), ноги включены на все сто – но тут же постоянные ошибки, сходящие с крюков шайбы, неточности, потери, суета.
В начале второй игры «Ак Барса» и «Авангарда» это превратилось в дождик из шайб – безусловно, лучше так, чем то, что было на Олимпиаде в исполнении сборной России, но и у сборной России в Пекине был такой же хаотичный матч с Чехией.
В таких условиях побеждает тот, чьи игроки чуть лучше ориентируются в эпизодах – не обязательно выкашивать все, речь про какие-то интуитивные решения, броски (см. гол Прохоркина из первой игры), передачи.
Во втором периоде это сделал «Авангард»: два выигранных единоборства в меньшинстве, два рывка и две шайбы.
И еще в таких условиях важно, кто быстрее вернется к своим базовым настройкам. На третий период команды выходили с очевидным раскладом: Казань давит, Омск отбрасывается, но почему-то у «Авангарда» так ловко получалось отбрасываться, что они смотрелись опаснее. Омичи откатывались чуть ли не 1-4, проводили простейшие вертикальные атаки, нацеленные куда-то в район ворот, делали дежурные, для галочки, броски – и смотрелись в два-три раза опаснее «Ак Барса».
Что это? Как это случилось? Это идеально спланированный период в исполнении Боба Хартли? Это казанцы играли под нагрузками? Ну ни одного явного момента. Ни одного акцентированного броска от атаки, которая обычно утюжит чужую зону корпусами.
КХЛ ждет от серии битвы – вместо этого в третьем периоде просто катастрофа в атаке у Казани: вместо боевика получили вялую сдачу.
Кошмар, «Ак Барс», приходи в себя, ты нужен нам на этой вечеринке.
1-й раунд
- Дата проведения
- 4 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
- 0:1 – 2 Сошников (Каски, Цегларик)
- 1:1 – 4 Фер (Дыняк)
- 1:2 – 6 Найт (Грицюк, Покка)
- 2:2 – 9 Глухов (Лукоянов, Кэмпфер)
- 2:3 – 24 Телегин (Найт, Шарипзянов)
- 2:4 – 37 Дедунов (Семенов)
- 2:5 – 60 Сошников (Семенов)
Счет в серии – 0-2
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Фото: hawk.ru; РИА Новости/Максим Богодвид
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