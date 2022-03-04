«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым

Два гола в меньшинстве!

Не знаю, коллеги, какое мнение у вас (наши комментарии открыты), а для меня все, что происходит в первом раунде плей-офф КХЛ – это такая вариация летнего хоккея. Предсезонный турнир с максимальной мотивацией. Игроки явно приходят в себя после паузы страшно вспоминать какого размера.

И технологии, тактика, мысль в принципе уходит куда-то на второй-третий-четвертый план.

Лучшую иллюстрацию смотрите в серии ЦСКА – «Локомотив», но сегодня в первом казанском периоде тоже было оно. Тонны желания, горящие глаза, запредельная мотивация (с), ноги включены на все сто – но тут же постоянные ошибки, сходящие с крюков шайбы, неточности, потери, суета.

В начале второй игры «Ак Барса» и «Авангарда» это превратилось в дождик из шайб – безусловно, лучше так, чем то, что было на Олимпиаде в исполнении сборной России, но и у сборной России в Пекине был такой же хаотичный матч с Чехией.

В таких условиях побеждает тот, чьи игроки чуть лучше ориентируются в эпизодах – не обязательно выкашивать все, речь про какие-то интуитивные решения, броски (см. гол Прохоркина из первой игры), передачи.

Во втором периоде это сделал «Авангард»: два выигранных единоборства в меньшинстве, два рывка и две шайбы.

И еще в таких условиях важно, кто быстрее вернется к своим базовым настройкам. На третий период команды выходили с очевидным раскладом: Казань давит, Омск отбрасывается, но почему-то у «Авангарда» так ловко получалось отбрасываться, что они смотрелись опаснее. Омичи откатывались чуть ли не 1-4, проводили простейшие вертикальные атаки, нацеленные куда-то в район ворот, делали дежурные, для галочки, броски – и смотрелись в два-три раза опаснее «Ак Барса».

Что это? Как это случилось? Это идеально спланированный период в исполнении Боба Хартли? Это казанцы играли под нагрузками? Ну ни одного явного момента. Ни одного акцентированного броска от атаки, которая обычно утюжит чужую зону корпусами.

КХЛ ждет от серии битвы – вместо этого в третьем периоде просто катастрофа в атаке у Казани: вместо боевика получили вялую сдачу.

Кошмар, «Ак Барс», приходи в себя, ты нужен нам на этой вечеринке.

1-й раунд

Счет в серии – 0-2

Фото: hawk.ru; РИА Новости/Максим Богодвид