Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?

V – значит вендетта.

Когда стало известно, что в финале Пекина-2022 встретятся Россия и Финляндия, у Владислава Третьяка сразу же спросили:

«Можно ли сказать, что финал с Финляндией – это матч, в котором наша сборная должна отомстить за Олимпиаду-2014?».

Месть финнам – это наша старая традиция.

В 2008-м перед полуфиналом чемпионата мира Алексей Морозов, капитан сборной России, подогрел предстоящий матч фразой «Мы хотим взять реванш у финнов».

На ЧМ-2014 мы играли с финнами в группе – и потом в финале. Виктор Тихонов-старший точно знал цену победы в той игре: «Теперь хочется отомстить финнам за Евротур и особенно за Олимпиаду в Сочи».

Предложение отомстить финнам прилетало из совсем неожиданных мест – перед финалом МЧМ-2016 депутаты фракции ЛДПР в Госдуме максимально фактурно поддержали сборную России: «Финны участвовали в свержении царской монархии, 100 лет назад именно финский спецназ помог большевикам захватить власть в октябре 17-го года... сделайте все, что от вас зависит и обеспечьте нам победу над финнами. Это победа будет иметь еще и военно-политическое значение», – разумеется, тот финал мы проиграли.

Кроме шуток, некоторые встречи с финнами заканчивались так, что вызывали у зрителей совершенно реальное желание отомстить. Финляндия долго считалась не самым главным и не самым сильным нашим соперником, к ней мы относились прохладнее, чем к Канаде – поражения от финнов были неприятными еще и потому, что были неожиданными. Нас будто заставали врасплох – и так реально было несколько раз, а не один или два.

У России и Финляндии было несколько эффектных встреч и в 1990-е, но по-настоящему вендетта началась на Олимпиаде-2006. У России юные Малкин и Овечкин, безумно техничный Ковалев, молодые Ковальчук и Дацюк. В плотном четвертьфинале мы с большим трудом валим канадцев 2:0 – и в полуфинале внезапно получаем 0:4 от финнов. Ауч.

Через год в Москву привезли чемпионат мира – у нас снова собрались лучшие, Малкин и Дацюк творят волшебство в одном звене, мы идем на финал с Канадой, но в полуфинале нас неожиданно тормозят финны – 1:2 ОТ. Ауч номер два.

Перед полуфиналом ЧМ-2008 было понятно, что имеет в виду Алексей Морозов, говоря про реванш. Он состоялся – и вот тогда началось.

Самые эффектные точки этой истории:

1. Полуфинал ЧМ-2008 и выход тройки Овечкин – Федоров – Семин на одного защитника.

2. ЧМ-2011 – жесткие 0:3 в полуфинале (было ощущение дежа вю, будто бы вернулся 2006-й) и лакросс Гранлунда.

3. Безнадежные 1:3 нашей дримтим в Сочи-2014.

4. Лихая победа 5:3 нового поколения наших звезд (Кузнецов, Панарин, Кучеров) в игре за бронзу ЧМ-2017.

5. Поражение очередной нашей дримтим на ЧМ-2019 – мы провели отличный турнир и были сильнейшей командой ЧМ, но финны засушили Кучерова, 0:1.

По факту получается, что финал ОИ-2022 – это возможность отомстить как раз за Братиславу-2019. Получится ли?

Фото: globallookpress.com/Vit Simanek/CTK; Gettyimages.ru/Martin Rose, Elsa; East News/AFP/EAST NEWS