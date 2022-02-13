Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?

Праздновали победу в Пхенхчане – порвали два баяна. В 2018-м Россия взяла самое, пожалуй, странное золото в своей истории. НХЛ отказалась от поездки на Олимпиаду, в Пхенхчан приехали 2-3-4 составы сборных – и наш оказался сильнее.

Это, наверное, был первый случай в истории, когда победителям пришлось объяснять, что их золото чего-то стоит – объяснять не кому-то на стороне, а самим себе. Некоторые журналисты еще год выясняли – настоящая ли это была Олимпиада? Стоит ли чего-то это золото? Отдельные хоккеисты – в том числе действующие игроки сборной – сомневаются в этом до сих пор.

Что это был за турнир? Почему с ним все так сложно? Чего стоит то золото? Почему Дацюк, Гусев, Капризов и Ковальчук так мучились в финале с Германией? На эти вопросы я отвечаю в новом обворожительном, бойком (немного занудном, но вы же уже привыкли) видеоролике.

Как всегда, обязательно подписывайтесь на канал, документалка про Батрака уже даже в процессе.