Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять

Структура олимпийского турнира, конечно, делает из людей тех еще идиотов. Первые два матча в Пекине Россия играла просто так, а третий – ну совсем-совсем просто так (мы обеспечили себе первое место в группе, которое дает возможность переживать, что у нашего соперника по 1/4 на одну игру больше и, соответственно, лучше тонус); при этом чехи, в частности Давид Крейчи, грозились отобрать у нас ненужные нам очки.

Игра получилась вот где-то наравне с этим обещанием. Бодалово, терпилово, вязалово, в котором чехи были чуть собраннее, а наши — чуть быстрее. Где-то ближе к третьему периоду у чехов сгорел вратарь Грубец, зато взлетело большинство (действительно классное); соответственно, у нас развалилось меньшинство и в целом защита. По сути такой же кошмарный, как и первые два наших, матч получил бойкое развитие – 5 заброшенных шайб исправили впечатление от команды, и мы идем в плей-офф вроде как ожившими.

Хотя если разбирать с холодной головой, проблемы космические. Хорошо, что думать об этом не нам с вами; мы с вами просто смотрим хоккей – причем, как справедливо заметил Андрей Николишин, если хотите смотреть яркий хоккей, шоу, включайте НХЛ. А на Олимпиаде люди борются за золото. Да, он вот прямо так и сказал.

Ну, к хайлайтам!

Результативный матч вроде бы снял напряжение

Это не факт, а скорее надежда – перед началом ничего не значащего (совсем-совсем) матча улыбался только Шипачев; к концу игры улыбки проскользнули еще на нескольких лицах, Грицюк вообще забил ковбойский гол, от таких настроение всегда улучшается. Впереди четыре дня жесткой психологической накачки, и улыбки будут тщательно стирать, но вдруг что-то останется. Согласитесь, когда сборная играет вот так, весело, с ней как-то интереснее, чем когда она сурово терпит в матче против датчан.

Перестановки в нападении не дали никаких результатов

Ну, если результатами считать что-то положительное. После игры с Данией мы писали, что у сборной не то чтобы прям есть простор для работы с составом и передвижений игроков по звеньям – точнее, передвигать можно, но от этого существенно ничего не поменяется; можно только разрушить единственное «креативное» (немного тошнит от этого слова применительно к сборной в Пекине, правда?) звено и сделать четыре рабочих.

На чехов пошли другие тройки – ну и ведь правда. Больше нет первого звена, нацеленного на контроль и творчество, есть отдельные четыре тройки, в которых игроки более-менее сами по себе.

На самом деле, перестановки – это вообще очень нужное и правильное дело, особенно в ситуации, когда изначальный план не работает, и тренеры сборной максимально разумно пошевелили состав. Прикол же перестановок в том, что их всегда можно откатить, в хоккее это работает отлично и состав звеньев можно менять по ходу игры.

Но сегодня ничего не взлетело. Осознанного контроля у сборной не прибавилось, осмысленных атак больше не стало: все свои голы мы забили на основе моторного движения нападающих. Чехи в этом смысле нас практически разбомбили и сыграли более зрело.

То есть: наша проблема не то чтобы в составе звеньев, и перестановками ее не решить. Химию Гусева и Шипачева было видно, было видно, что они вот-вот рванут, у Гусева с Ткачевым и у Шипачева с Галиевым не было видно ничего. Нормальные такие получились четыре упертые рабочие тройки. Осталось забыть о том, что мы Россия, понять, что мы по стилю игры, скорее, уже Дания (Норвегия?), и тупо урабатывать соперников мускулами. Как это делает звено Карнаухова – вполне, кстати, успешно.

Вывод? Жаль, что пауза перед плей-офф Олимпиады всего четыре дня, а не месяц. Вот бы мы тогда натренировались! Мы бы точно наиграли все связки.

Мы оглушительно завалили меньшинство

Тут тоже вопрос оптики: выглядит так, что чехи просто отлично сыграли в своем большинстве. У тех, кто разыгрывает лишнего есть очевидное преимущество и на определенном уровне исполнения гол практически гарантирован – вот у чехов сегодня было как раз что-то такое.

Возможно вопрос к фолам – но при всей жесткости нарушения Воронкова, сложно представить, что он в той ситуации мог сделать, чтобы этого нарушения избежать. Может, схлопнуться до размеров котенка, а потом обратно? Ну только если так.

С другой стороны, это ведь все равно был товарняк, а значит получилась тренировка. Теперь, когда в плей-офф наши защитники будут перехватывать поперечные переводы в меньшинстве, мы будем знать, кто именно нас этому научил. Чехи! А то после датчан и швейцарцев мы размечтались и подумали, что в защите можем все.

Нет, не все.

К защите и Федотову вопросов почти нет

Проблемы в меньшинстве, кстати, не дают особенного повода перелопачивать защиту и переживать за Федотова – 4 шайбы мы получили играя без одного хоккеиста, из-за того, что прохлопали ту самую поперечную передачу. Иван и вообще нас несколько раз подтащил; с этим все не то чтобы хорошо, но так, нормально.

С лета-2021 в овертайме не стало лучше

Признаемся: мы все думали, что наши тренеры в овертайме снимут вратаря. Они и сами грозились, и ситуация вроде как располагала, но нет. Причина очевидна: чехи гораздо лучше контролировали шайбу весь матч – сними Жамнов вратаря, мы бы пропустили еще до того, как Федотов успел бы доехать. А проигрывать, понятно, никому не хотелось: вы же помните, дело какой важности происходит у хоккеистов в Пекине.

Но тут тоже есть интересный момент: на что мы рассчитываем, выпуская первой парой нападающих Карнаухова и Слепышева? На какой такой контроль шайбы мы рассчитываем, выпуская эту связку? Ни на какой: ну вот его и не было. Шайба была у чехов, мы были в своей зоне, а потом еще и Никишин сфолил.

Если это и был план – вряд ли же Карнаухов и Слепышев вышли сами, правда? – то это плохой план. А если это импровизация, то в следующий раз лучше попробовать что-то другое.

Таблица Олимпиады

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett; РИА Новости/Алексей Филиппов