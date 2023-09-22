Быть ли Сохану разыгрывающим

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Запуская в телеграм-канале голосование «По какому игроку хотите увидеть разбор? (без Вембы)» я ожидал увидеть выбор Васселла. Новый контракт и тот уровень игры, что он показывает, будучи здоровым, на мой взгляд, должны были привлечь к его кандидатуре куда больше внимания. Однако, общественность выбрала другой путь – путь объективности. Говорить о хорошем, когда команда бьет рекорд франшизы по поражениям подряд – попытка самообмана. Нужно смотреть правде в глаза и говорить о проблемах. И как ни крути, главным олицетворением нынешних проблем «Сперс» для многих стал Джереми Сохан .

Не знаю почему, но словосочетание «поинт-Сохан» меня отсылает к фильму «Стекло». Вот как в герое Джеймсе Макэвоя уживалось 24 личности, так и в Джереми уживается сразу несколько ролей. А Грегг Попович, в качестве злого гения, пытается вытащить на свет самую темную, и в то же время самую мощную личность Сохана. Получилось ли? И что стало с остальными? И самый важный вопрос – кто сыграет роль Брюса Уиллиса и остановит поляка? На последний вопрос ответить точно не смогу, а вот по первым двум – попробую.

Важное уточнение: анализ дается по первой четверти регулярного сезона-2023/24. И здесь это действительно важно: для «Сперс» окончание этого отрезка ознаменовалось окончанием эксперимента с Соханом и началом нового – Вемба в качестве центрового.

Дефенд-Сохан

Большую часть прошлогодней регулярки главной мотивацией держать Сохана на паркете была его защита – уж больно он был сырым в остальных аспектах. И логично было предположить, что и в этом сезоне Джереми продолжит нас радовать игрой на своей половине площадки. И тут спешу вас немного разочаровать:

Перед вами таблица защитных матчапов Сохана в текущей регулярке. Как видите – цифры здесь, мягко скажем, посредственные.

Впрочем, объяснить это довольно просто – именно Сохану выпадает участь персонально работать по лучшему игроку соперника . Выходит с переменным успехом. Но при это сложно его в чем-то обвинять – обороняться на стабильно высоком уровне каждый день против лучших могут единицы. Сохан в это число пока не входит, хотя некоторых звезд он остановить смог (Батлер, Дерозан, Ингрэм).

Инфографика с BBal-Index. Чем выше игрок расположен – тем сложнее ему достаются матчапы. Чем правее – тем выше универсальность игрока в плане опекаемых позиций.

Здесь предлагаю разобрать примеры таких матчапов и наглядно продемонстрировать что сейчас умеет делать Джереми на своей половине.

Если очень грубо описывать концепт защиты «Сперс» в первой четверти сезона, то здесь все сводится к тому, чтобы загнать соперника под своих бигменов. Или же просто – оборона «Миннесоты» в ее нынешнем виде. Только там Гобер и Таунс, а у нас Вембаньяма и Коллинз. Наше нахождение на дне DefRTG наглядно подчеркивала «успешность» концепции, но сейчас не об этом.

На указанном выше примере вы наглядно видите как Сохан, в качестве загоняющего, идет сквозь заслон, дабы вынудить Батлера идти в краску на выдвинувшегося Коллинза. Джереми, при этом, не идет размениваться, а стремится вернуть позицию и законтестить Джимми . В этом эпизоде сделать это не совсем получилось, уж больно Зак оставил много места.

Второй распространенный вариант матчапа для Сохана – пост-ап. В таком Джереми чувствует себя комфортно – хорошие габариты и сила позволяют ему потолкаться с соперником и не дать совершить легкий бросок. Батлера назвать слабым игроком язык не повернется, но здесь он вытолкать нашего разыгрывающего/форварда (нужное подчеркнуть) не смог.

Примерно похожая ситуация возникла в игре с «Чикаго». Против Демара идти сквозь заслон смысла мало (да и Вуч тут сплоховал), потому Сохан встречает его ближе к кольцу. Ну а попытка Дерозона придумать бросок с отклонением заканчивается промахом.

Снова игнорирование заслона и почти моментальное возвращение позиции. Здесь Демар уже полез в краску, и Джереми без фола помешал ему набрать очки.

Еще один момент с участием Сохана, где он демонстрирует нам свой последний оборонительный плюс – скорость. Начинается эпизод вновь с заслона, через который поляк идет в попытках вернуть позицию. Из-за небольшого замешательства Эдвардса атака превращается в изоляцию. Ант пытается за счет фейк-мувов раскачать Джереми, но у того достаточно ловкости и скорости, чтобы этому противостоять. Как итог – неудобный бросок от баскетболиста «Миннесоты».

Затрагивая ошибки игрока «Сперс», самой распространенной, на мой взгляд, является его реакция на фейки. Два момента выше вам это наглядно продемонстрируют. Казалось бы, в обеих ситуациях преимущество за Джереми, однако желание накрыть соперника превращается в открытые попытки. Найти такой момент можно почти в каждом матче, потому с интересом следим как поляк будет разбираться с этой проблемой.

Если оценивать всю ситуацию глобально – Сохан делает абсолютно те же вещи. Просто раньше его бросали на условного Морриса, Барнса или Граймса. Не подумайте, серьезные матчапы он и раньше получал. Например, Леброн через Сохана попал лишь 4 из 15 и совершил 4 потери на 7 передач. Но теперь подобные сражения у него происходят в каждом матче, и он должен к ним адаптироваться.

Шутер-Сохан

Навыки Сохана как шутера легко раскрыть в одном предложении – по проценту попаданий открытых бросков из-за дуги в прошлом сезоне Джереми был вторым игроком лиги с конца (из тех, кто сделал больше 100 попыток) – 25,5% . Что забавно, хуже был лишь Тре Джонс – еще один баскетболист «Сан-Антонио». Такая реализация не только ограничивала игрока, но и не позволяла команде генерировать достаточно пространства. В прошлой регулярке «Сперс» заняли 29-е место по реализации открытых трех из-за дуги. Это не вина одного Джереми (тем более сыграл он 55 игр и не мог так повлиять на цифры). Но с этим нужно было что-то делать. И Джереми сделал. Упорная работа в межсезонье принесла плоды – 41,0% с открытых трехочковых. При этом бросать он стал лишь немногим меньше – 1,6 попытки за матч против 1,9 в прошлой регулярке. Среди всех баскетболистов лиги, которые бросают минимум столько же и успели сыграть в 10 и более встречах (а таких набралось 208), Сохан занимает 87 место. Вроде как ничего выдающегося, но учитывая что он был одним из худших – прогресс колоссальный.

Но ложку дегтя добавить все-таки придется. Несмотря на прогресс в броске, Джереми все еще боится брать открытые попытки . Ниже несколько примеров:

Уайт, который в этом эпизоде эпизоде защищается по Джереми, не имеет желания проходить заслон и дал достаточно пространства для броска. Сохан успел оценить ситуацию, не решился на дальнюю попытку и бросил со средней дистанции.

В этом эпизоде Сохан получает передачу, находясь один в углу. Наз Рид бежит в сторону игрока, но не успевает законтестить попытку. Вместо броска Сохан пытается на фейке убрать бигмена «Миннесоты», а тот читает это и превращает ситуацию в изоляцию, которую баскетболист «Сперс» не реализует.

Я не говорю, что Джереми должен любую свою атаку превращать в трехочковый – речь идет только об открытых попытках. Я не верю, что в такой сезон, где Попович экспериментирует со всем чем можно, игроку запретили бросать. Потому проблема здесь в голове баскетболиста, и над ней стоит поработать. Вряд ли мы получим в его лице классного шутера. Но если он хочет быть полезным на чужой половине – ему нужно стать угрозой с дальней дистанции и тем самым вынуждать соперника плотно опекать его на периметре .

Всего Сохан берет 2,3 трехочковых попытки за матч, реализуя их с точностью 35,1%. Потому о бросках, где есть хоть какое-то сопротивление, сейчас говорить бессмысленно.

Рим-раннер Сохан

Для игрока, который не обладает стабильным броском, логичная история искать свои очки в районе трехсекундной. Этот рецепт работал для Джереми в прошлом сезоне, остался основным вариантом и в этом. Однако, если за что и ругать Сохана сейчас, то как раз за его проходы в краску.

Мы делаем скидку на то, что Джереми выступал в новой для себя роли, и в первую очередь старался искать возможности для партнеров. Однако, свои попытки набрать очки он получал, и к их реализации есть вопросы.

Основная проблема Сохана в том, что он любит лезть в краску когда это не нужно . Один из наглядных примеров:

Вокруг Джереми достаточно пространства, времени на атаку еще 20 секунд, при этом защитники не выдернуты со своих позиции. Вместо того чтобы осмотреться и оценить варианты, Сохан видит цель в лице Валанчунаса и пытается набрать очки в краске через него. Заканчивается это ничем. К сожалению, поляк не так хорош в дриблинге, да и на чистой скорости обойти с мячом соперника он в такой ситуации не может.

Всего за матч Джереми предпринимает 9,3 попытки пройти в краску, которые превращаются в 3,7 броска. Их реализация – 37,5%. Из игроков НБА, которые чаще идут в проход (а таких набралось 62 человека) лишь у двоих этот показатель ниже (если что, передаем приветы Монку и ВанВлиту). Сохан умеет находить моменты для врыва в краску, но делать он это должен без мяча. Если короче – используем его как каттера.

Поинт-Сохан

Собственно, ради чего мы здесь сегодня собрались. Смог ли Сохан себя показать как достойный разыгрывающий? Ответ: нет. Можем расходиться.

Скажу честно, я был одним из тех, кто видел в этом эксперименте смысл. Называйте это как хотите: безумной любовью к «Сперс», помешательством на тренерском гении Поповича или просто отходняком после несколько бутылок вина, который я вместе с Греггом и распивал, когда он придумывал эту идею. Однако, для меня этот пазл складывался довольно четко. Фраза «Поинт-Сохан» не означает, что теперь Джереми aka праймовый Крис Пол должен управлять всем на паркете и организовывать нападение. От него в роли разыгрывающего здесь требуется две вещи: перевести мяч на чужую половину и начать комбинацию. Все. Дальше все пойдет само, так как единственное, что не разучились делать в «Сперс» за все годы ребилда – двигать мяч.

У Джереми были хорошие игры. Достаточно вспомнить матчи против «Санз». В первой встрече – 8 очков и 5 ассистов на 0 потерь. Во второй – 14 очков и 9 ассистов на 1 потерю. Еще были матчи с «Никс», с «Кингз», с «Клипперс», где разыгрывающий также не потерялся. Однако, весь этот рассказ о том, что Сохан не так плох как кажется, перечеркивается двумя скринами:

Чтобы вы понимали – если сейчас зайти в лайнапы Сохана в этом сезоне, единственное сочетание, в котором у него положительный NetRTG (при 100+ минутах) – как раз таки Тре Джонс.

На самом деле я даже здесь могу попытаться оправдать Сохана, хотя где накопать на это цифры я не знаю, потому – верьте на слово. Сочетание Сохан-Вембаньяма преимущественно играло против стартовых пятерок, в то время как Джонс-Вембаньяма обычно выступало против запасных. Попович хотел добавить креатива нашему второму юниту и потому давал там минуты Вембе, где его уже ждал Джонс с парой заготовленных передач. Отсюда и преимущество в OffRTG, и что более важно – в DefRTG.

Ну и для порядка также пару нарезок, которые могут показать почему Сохан мог рассматриваться как плеймейкер.

Пусть это хайлайт с данком Вембы, я хочу обратить внимание именно на действия Сохана. Джереми начинает движение в сторону кольца, где его уже готовы встречать два баскетболиста «Санз». Вариант передачи на Зака плохой – рядом КД, который и помешает принять мяч, и даст контест на бросок. Доставить мяч до свободного Васселла в такой ситуации невозможно. Однако, Джереми замечает Вембаньяму, который имеет миссматч и сейчас находится в интересной позиции. Итог: резкая остановка и передача в сторону открывшегося Виктора. Главное – скорость принятия решения. Сам пас может и не тянет на хайлайт, но увидеть что-то подобное не получится и от половины игроков НБА.

Здесь ситуация проще. Сохан и Коллинз разыгрывают пик-н-ролл, во время которого Джереми видит набегающего Васселла. Пространства для передачи не особо много, но его хватило для качественной передачи от паркета ровно в руки Девину.

Почему же у Сохана не получилось хотя бы частично адаптироваться на новой позиции? На мой взгляд, вопрос в ментальной составляющей. Джереми не раз говорил, что переход дается ему тяжело, но не с точки зрения умений, а именно из-за смены подхода к игре. Каким бы талантливым ты не был, резко сменить свою роль на паркете по щелчку пальцев не выйдет. Добавьте к этому давление со стороны, которые сильно выросло с приходом в «Сперс» Вембаньямы, а также непрекращающиеся поражения. Парню всего 20 лет, и каким бы крепким характером он не обладал, такое все равно сказывается. Во многом, из-за этого эксперимент и был свернут. Закончен ли он до конца – не уверен. Но определенный опыт Сохан получил, и в контексте его развития как разностороннего игрока это точно полезно.

Бонус: Фэшн-Сохан

Есть ощущение, что остальные 20 личностей Сохана спрятаны где-то здесь. Их отличительный признак – цвет волос. На фото – лишь четверо. По остальным недостаточно данных.

Просто Сохан

Соединяя все вышеизложенные мысли, лично мне сложно прийти к какой-то однозначной оценке. Для большинства Сохан уже записан в категорию бастов и не должен выходить в основе команды НБА. И на такие мысли есть основания – первую четверть дистанции регулярки баскетболист практически полностью провалил. Но если разобраться, выходит что к Джереми за одно межсезонье резко повысились требования по всем аспектам:

В защите – получать самые сложные матчапы среди всех гардов лиги;

В шутинге – повысить точность с худших показателей до солидных значений;

В розыгрыше – взять на себя роль основного плеймейкера.

А мы говорим про второгодку, который в прошлом году мучался с травмами. При этом все это требуется делать в «Сперс» – в франшизе, которая только запускает свой процесс перестройки и не имеет четкой игровой системы. Вы точно уверены, что не перегибаете в своей критике?

Сейчас вопрос по Сохану должен строиться так: «Выдержит ли он всю критику и справится с теми требованиями, которые ему поставят?». Неважно в какой роли: разыгрывающий, форвард или вообще центровой. Если нет – игрок будет потерян. Но говорить об этом сейчас слишком рано.

Завершить это все словами Патрика Беверли, которого на одном из подкастов спросили о его мнении про Джереми. К сожалению, местный редактор не дает встроить shorts напрямую, потому вот вам ссылка. Как бы мы не относились к Патрику как игроку и тому, что он может вытворять на площадке, про его прямолинейность известно многим. Потому его оценка Сохана выглядит не пустым звуком.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Christy, Steph Chambers, Manuel Velasquez, Arturo Holmes