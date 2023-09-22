Быть ли Сохану разыгрывающим
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Запуская в телеграм-канале голосование «По какому игроку хотите увидеть разбор? (без Вембы)» я ожидал увидеть выбор Васселла. Новый контракт и тот уровень игры, что он показывает, будучи здоровым, на мой взгляд, должны были привлечь к его кандидатуре куда больше внимания. Однако, общественность выбрала другой путь – путь объективности. Говорить о хорошем, когда команда бьет рекорд франшизы по поражениям подряд – попытка самообмана. Нужно смотреть правде в глаза и говорить о проблемах. И как ни крути, главным олицетворением нынешних проблем «Сперс» для многих стал Джереми Сохан.
Не знаю почему, но словосочетание «поинт-Сохан» меня отсылает к фильму «Стекло». Вот как в герое Джеймсе Макэвоя уживалось 24 личности, так и в Джереми уживается сразу несколько ролей. А Грегг Попович, в качестве злого гения, пытается вытащить на свет самую темную, и в то же время самую мощную личность Сохана. Получилось ли? И что стало с остальными? И самый важный вопрос – кто сыграет роль Брюса Уиллиса и остановит поляка? На последний вопрос ответить точно не смогу, а вот по первым двум – попробую.
Важное уточнение: анализ дается по первой четверти регулярного сезона-2023/24. И здесь это действительно важно: для «Сперс» окончание этого отрезка ознаменовалось окончанием эксперимента с Соханом и началом нового – Вемба в качестве центрового.
Дефенд-Сохан
Большую часть прошлогодней регулярки главной мотивацией держать Сохана на паркете была его защита – уж больно он был сырым в остальных аспектах. И логично было предположить, что и в этом сезоне Джереми продолжит нас радовать игрой на своей половине площадки. И тут спешу вас немного разочаровать:
Перед вами таблица защитных матчапов Сохана в текущей регулярке. Как видите – цифры здесь, мягко скажем, посредственные.
Впрочем, объяснить это довольно просто – именно Сохану выпадает участь персонально работать по лучшему игроку соперника. Выходит с переменным успехом. Но при это сложно его в чем-то обвинять – обороняться на стабильно высоком уровне каждый день против лучших могут единицы. Сохан в это число пока не входит, хотя некоторых звезд он остановить смог (Батлер, Дерозан, Ингрэм).
Здесь предлагаю разобрать примеры таких матчапов и наглядно продемонстрировать что сейчас умеет делать Джереми на своей половине.
Если очень грубо описывать концепт защиты «Сперс» в первой четверти сезона, то здесь все сводится к тому, чтобы загнать соперника под своих бигменов. Или же просто – оборона «Миннесоты» в ее нынешнем виде. Только там Гобер и Таунс, а у нас Вембаньяма и Коллинз. Наше нахождение на дне DefRTG наглядно подчеркивала «успешность» концепции, но сейчас не об этом.
На указанном выше примере вы наглядно видите как Сохан, в качестве загоняющего, идет сквозь заслон, дабы вынудить Батлера идти в краску на выдвинувшегося Коллинза. Джереми, при этом, не идет размениваться, а стремится вернуть позицию и законтестить Джимми. В этом эпизоде сделать это не совсем получилось, уж больно Зак оставил много места.
Второй распространенный вариант матчапа для Сохана – пост-ап. В таком Джереми чувствует себя комфортно – хорошие габариты и сила позволяют ему потолкаться с соперником и не дать совершить легкий бросок. Батлера назвать слабым игроком язык не повернется, но здесь он вытолкать нашего разыгрывающего/форварда (нужное подчеркнуть) не смог.
Примерно похожая ситуация возникла в игре с «Чикаго». Против Демара идти сквозь заслон смысла мало (да и Вуч тут сплоховал), потому Сохан встречает его ближе к кольцу. Ну а попытка Дерозона придумать бросок с отклонением заканчивается промахом.
Снова игнорирование заслона и почти моментальное возвращение позиции. Здесь Демар уже полез в краску, и Джереми без фола помешал ему набрать очки.
Еще один момент с участием Сохана, где он демонстрирует нам свой последний оборонительный плюс – скорость. Начинается эпизод вновь с заслона, через который поляк идет в попытках вернуть позицию. Из-за небольшого замешательства Эдвардса атака превращается в изоляцию. Ант пытается за счет фейк-мувов раскачать Джереми, но у того достаточно ловкости и скорости, чтобы этому противостоять. Как итог – неудобный бросок от баскетболиста «Миннесоты».
Затрагивая ошибки игрока «Сперс», самой распространенной, на мой взгляд, является его реакция на фейки. Два момента выше вам это наглядно продемонстрируют. Казалось бы, в обеих ситуациях преимущество за Джереми, однако желание накрыть соперника превращается в открытые попытки. Найти такой момент можно почти в каждом матче, потому с интересом следим как поляк будет разбираться с этой проблемой.
Если оценивать всю ситуацию глобально – Сохан делает абсолютно те же вещи. Просто раньше его бросали на условного Морриса, Барнса или Граймса. Не подумайте, серьезные матчапы он и раньше получал. Например, Леброн через Сохана попал лишь 4 из 15 и совершил 4 потери на 7 передач. Но теперь подобные сражения у него происходят в каждом матче, и он должен к ним адаптироваться.
Шутер-Сохан
Навыки Сохана как шутера легко раскрыть в одном предложении – по проценту попаданий открытых бросков из-за дуги в прошлом сезоне Джереми был вторым игроком лиги с конца (из тех, кто сделал больше 100 попыток) – 25,5%. Что забавно, хуже был лишь Тре Джонс – еще один баскетболист «Сан-Антонио». Такая реализация не только ограничивала игрока, но и не позволяла команде генерировать достаточно пространства. В прошлой регулярке «Сперс» заняли 29-е место по реализации открытых трех из-за дуги. Это не вина одного Джереми (тем более сыграл он 55 игр и не мог так повлиять на цифры). Но с этим нужно было что-то делать. И Джереми сделал. Упорная работа в межсезонье принесла плоды – 41,0% с открытых трехочковых. При этом бросать он стал лишь немногим меньше – 1,6 попытки за матч против 1,9 в прошлой регулярке. Среди всех баскетболистов лиги, которые бросают минимум столько же и успели сыграть в 10 и более встречах (а таких набралось 208), Сохан занимает 87 место. Вроде как ничего выдающегося, но учитывая что он был одним из худших – прогресс колоссальный.
Но ложку дегтя добавить все-таки придется. Несмотря на прогресс в броске, Джереми все еще боится брать открытые попытки. Ниже несколько примеров:
Уайт, который в этом эпизоде эпизоде защищается по Джереми, не имеет желания проходить заслон и дал достаточно пространства для броска. Сохан успел оценить ситуацию, не решился на дальнюю попытку и бросил со средней дистанции.
В этом эпизоде Сохан получает передачу, находясь один в углу. Наз Рид бежит в сторону игрока, но не успевает законтестить попытку. Вместо броска Сохан пытается на фейке убрать бигмена «Миннесоты», а тот читает это и превращает ситуацию в изоляцию, которую баскетболист «Сперс» не реализует.
Я не говорю, что Джереми должен любую свою атаку превращать в трехочковый – речь идет только об открытых попытках. Я не верю, что в такой сезон, где Попович экспериментирует со всем чем можно, игроку запретили бросать. Потому проблема здесь в голове баскетболиста, и над ней стоит поработать. Вряд ли мы получим в его лице классного шутера. Но если он хочет быть полезным на чужой половине – ему нужно стать угрозой с дальней дистанции и тем самым вынуждать соперника плотно опекать его на периметре.
Всего Сохан берет 2,3 трехочковых попытки за матч, реализуя их с точностью 35,1%. Потому о бросках, где есть хоть какое-то сопротивление, сейчас говорить бессмысленно.
Рим-раннер Сохан
Для игрока, который не обладает стабильным броском, логичная история искать свои очки в районе трехсекундной. Этот рецепт работал для Джереми в прошлом сезоне, остался основным вариантом и в этом. Однако, если за что и ругать Сохана сейчас, то как раз за его проходы в краску.
Мы делаем скидку на то, что Джереми выступал в новой для себя роли, и в первую очередь старался искать возможности для партнеров. Однако, свои попытки набрать очки он получал, и к их реализации есть вопросы.
Основная проблема Сохана в том, что он любит лезть в краску когда это не нужно. Один из наглядных примеров:
Вокруг Джереми достаточно пространства, времени на атаку еще 20 секунд, при этом защитники не выдернуты со своих позиции. Вместо того чтобы осмотреться и оценить варианты, Сохан видит цель в лице Валанчунаса и пытается набрать очки в краске через него. Заканчивается это ничем. К сожалению, поляк не так хорош в дриблинге, да и на чистой скорости обойти с мячом соперника он в такой ситуации не может.
Всего за матч Джереми предпринимает 9,3 попытки пройти в краску, которые превращаются в 3,7 броска. Их реализация – 37,5%. Из игроков НБА, которые чаще идут в проход (а таких набралось 62 человека) лишь у двоих этот показатель ниже (если что, передаем приветы Монку и ВанВлиту). Сохан умеет находить моменты для врыва в краску, но делать он это должен без мяча. Если короче – используем его как каттера.
Поинт-Сохан
Собственно, ради чего мы здесь сегодня собрались. Смог ли Сохан себя показать как достойный разыгрывающий? Ответ: нет. Можем расходиться.
Скажу честно, я был одним из тех, кто видел в этом эксперименте смысл. Называйте это как хотите: безумной любовью к «Сперс», помешательством на тренерском гении Поповича или просто отходняком после несколько бутылок вина, который я вместе с Греггом и распивал, когда он придумывал эту идею. Однако, для меня этот пазл складывался довольно четко. Фраза «Поинт-Сохан» не означает, что теперь Джереми aka праймовый Крис Пол должен управлять всем на паркете и организовывать нападение. От него в роли разыгрывающего здесь требуется две вещи: перевести мяч на чужую половину и начать комбинацию. Все. Дальше все пойдет само, так как единственное, что не разучились делать в «Сперс» за все годы ребилда – двигать мяч.
У Джереми были хорошие игры. Достаточно вспомнить матчи против «Санз». В первой встрече – 8 очков и 5 ассистов на 0 потерь. Во второй – 14 очков и 9 ассистов на 1 потерю. Еще были матчи с «Никс», с «Кингз», с «Клипперс», где разыгрывающий также не потерялся. Однако, весь этот рассказ о том, что Сохан не так плох как кажется, перечеркивается двумя скринами:
Чтобы вы понимали – если сейчас зайти в лайнапы Сохана в этом сезоне, единственное сочетание, в котором у него положительный NetRTG (при 100+ минутах) – как раз таки Тре Джонс.
На самом деле я даже здесь могу попытаться оправдать Сохана, хотя где накопать на это цифры я не знаю, потому – верьте на слово. Сочетание Сохан-Вембаньяма преимущественно играло против стартовых пятерок, в то время как Джонс-Вембаньяма обычно выступало против запасных. Попович хотел добавить креатива нашему второму юниту и потому давал там минуты Вембе, где его уже ждал Джонс с парой заготовленных передач. Отсюда и преимущество в OffRTG, и что более важно – в DefRTG.
Ну и для порядка также пару нарезок, которые могут показать почему Сохан мог рассматриваться как плеймейкер.
Пусть это хайлайт с данком Вембы, я хочу обратить внимание именно на действия Сохана. Джереми начинает движение в сторону кольца, где его уже готовы встречать два баскетболиста «Санз». Вариант передачи на Зака плохой – рядом КД, который и помешает принять мяч, и даст контест на бросок. Доставить мяч до свободного Васселла в такой ситуации невозможно. Однако, Джереми замечает Вембаньяму, который имеет миссматч и сейчас находится в интересной позиции. Итог: резкая остановка и передача в сторону открывшегося Виктора. Главное – скорость принятия решения. Сам пас может и не тянет на хайлайт, но увидеть что-то подобное не получится и от половины игроков НБА.
Здесь ситуация проще. Сохан и Коллинз разыгрывают пик-н-ролл, во время которого Джереми видит набегающего Васселла. Пространства для передачи не особо много, но его хватило для качественной передачи от паркета ровно в руки Девину.
Почему же у Сохана не получилось хотя бы частично адаптироваться на новой позиции? На мой взгляд, вопрос в ментальной составляющей. Джереми не раз говорил, что переход дается ему тяжело, но не с точки зрения умений, а именно из-за смены подхода к игре. Каким бы талантливым ты не был, резко сменить свою роль на паркете по щелчку пальцев не выйдет. Добавьте к этому давление со стороны, которые сильно выросло с приходом в «Сперс» Вембаньямы, а также непрекращающиеся поражения. Парню всего 20 лет, и каким бы крепким характером он не обладал, такое все равно сказывается. Во многом, из-за этого эксперимент и был свернут. Закончен ли он до конца – не уверен. Но определенный опыт Сохан получил, и в контексте его развития как разностороннего игрока это точно полезно.
Бонус: Фэшн-Сохан
Есть ощущение, что остальные 20 личностей Сохана спрятаны где-то здесь. Их отличительный признак – цвет волос. На фото – лишь четверо. По остальным недостаточно данных.
Просто Сохан
Соединяя все вышеизложенные мысли, лично мне сложно прийти к какой-то однозначной оценке. Для большинства Сохан уже записан в категорию бастов и не должен выходить в основе команды НБА. И на такие мысли есть основания – первую четверть дистанции регулярки баскетболист практически полностью провалил. Но если разобраться, выходит что к Джереми за одно межсезонье резко повысились требования по всем аспектам:
- В защите – получать самые сложные матчапы среди всех гардов лиги;
- В шутинге – повысить точность с худших показателей до солидных значений;
- В розыгрыше – взять на себя роль основного плеймейкера.
А мы говорим про второгодку, который в прошлом году мучался с травмами. При этом все это требуется делать в «Сперс» – в франшизе, которая только запускает свой процесс перестройки и не имеет четкой игровой системы. Вы точно уверены, что не перегибаете в своей критике?
Сейчас вопрос по Сохану должен строиться так: «Выдержит ли он всю критику и справится с теми требованиями, которые ему поставят?». Неважно в какой роли: разыгрывающий, форвард или вообще центровой. Если нет – игрок будет потерян. Но говорить об этом сейчас слишком рано.
Завершить это все словами Патрика Беверли, которого на одном из подкастов спросили о его мнении про Джереми. К сожалению, местный редактор не дает встроить shorts напрямую, потому вот вам ссылка. Как бы мы не относились к Патрику как игроку и тому, что он может вытворять на площадке, про его прямолинейность известно многим. Потому его оценка Сохана выглядит не пустым звуком.
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Фото: Gettyimages.ru/Mike Christy, Steph Chambers, Manuel Velasquez, Arturo Holmes
Реальный пример: Шпоры убегают в быструю атаку 3 в 1, Виктор под кольцом, мяч в руках у Сохана. Джереми явно видит француза, но боится оборвать атаку и предпочитает отдать мяч бегущему рядом Тре Джонсу.
В целом есть надежда, что когда/если техника владения мячом улучшится, то и количество интересных нестандартных действий со стороны Сохана увеличится.
Если подытоживая мой немного сумбурный, но все же по моим личным ощущениям рассказ. Сохан будет прогрессировать ,в каких именно аспектах уже указано в статье, некоторые задачи думаю с него снимется по ходу перестройки. Но новые также добавятся. Так что пока есть время экспериментов это здорово. Но всему как говорится свое время.
Не кажется ли вам, что этот парень слегка «тугой», в плане сообразительности, на фоне других молодых игроков.?
Ок, я немного перефразирую.
На фоне всех остальных игроков, кроме Уэсли, ибо там совсем всё плохо.
Я вам больше скажу, читая чаты болельщиков Спёрс (американцев), частенько наталкиваюсь на комментарии, где люди его подозревают в саботировании игры Вембы, т.к. он частенько игнорит его, когда тот находится в открытой позиции. А ведь некоторые из них смотрят матчи не по телевизору и много чего видят совсем в другом ракурсе.
Вот вы сами, как думаете?
Для чего Попович это сделал? Почему нельзя было роль разыгрывающего, временно отдать тому же Грэму, если уж решили оставить его? Ну какой нафиг Сохан то!? Ну не тянет его процессор эту роль. Он форвард, до мозга костей.