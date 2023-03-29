21 комментарий

Во Франции будет непросто.

В этом сезоне чемпионат Германии точно возьмет тренер, который еще не был чемпионом – среди претендентов на титул просто нет коуча, который уже выигрывал салатницу. В Италии и Испании лидируют команды Саллетти и Хави – для них тоже чемпионство будет первым. В Англии к трофею близок новичок Артета.

Чем не повод вспомнить, кто из тренеров выигрывал топ-лиги в XXI веке. Не пугайтесь числу 110 – на самом деле менеджеров-чемпионов всего 48, ведь многие выигрывали не по разу. Вписывайте фамилии, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили.

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