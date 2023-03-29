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Тест: назовите всех тренеров-чемпионов топ-5 лиг в XXI веке

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Во Франции будет непросто.

В этом сезоне чемпионат Германии точно возьмет тренер, который еще не был чемпионом – среди претендентов на титул просто нет коуча, который уже выигрывал салатницу. В Италии и Испании лидируют команды Саллетти и Хави – для них тоже чемпионство будет первым. В Англии к трофею близок новичок Артета.

Чем не повод вспомнить, кто из тренеров выигрывал топ-лиги в XXI веке. Не пугайтесь числу 110 – на самом деле менеджеров-чемпионов всего 48, ведь многие выигрывали не по разу. Вписывайте фамилии, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили.  

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21 комментарий

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Ruscello
108/110 Францию, двоих не назвал
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Средний палец Кирана Тирни
случайно клацнул "ФЕ" после нажатия "старт" - у меня засчитан ответ Армин Фе - тренер чемпионского Штуттгарта 06/07 ))
+2
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+2
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Антон Князев
Помнил что в 2002 выиграл Дортмунд но так и не вспомнил что их тренировал Заммер. Это единственный прокол в лигах топ-4. И во Франции еще четырех тренеров не вспомнил)
+1
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Манчини
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kotero90
101. Французы подвели, хотя Жаридма,Гарсию и Дешама должен был вспомнить. Ну и в Германии, отчего-то казалось что в 2002 Шальке выиграл и их тренеров вспоминал, а оказывается Дортмунд + Шааф
+1
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Alex Serpen
Армин Фе, открывшийся на Фергюсоне - это спасибо, конечно 😂
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superfrankie
Пока писал Фергюсон, угадал Фе
+9
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Евгений Вырныгаев
104/110. Никто сознательно не вписывал Армина Же. Просто все сначала вписывали Сэра Алекса. Но почему-то после вписывания первых двух букв засчитывался правильный ответ)
+4
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+3
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Sergio19882007
99/110,не вспомнил Вальверде и французов)
+2
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Элмар
93/110
Максим Полтавец, почему твоим тестам нельзя донатить?
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Ar
93/110. Италия и Англия полностью. По Германии все кроме Шаафа и Заммера. Вообще не отложилось в памяти, что Заммер выигрывал Бундеслигу в качестве тренера. По Франции, очевидно, что больше всего пробелов. В конце уже начал тупо вписывать фамилии из старых французских фильмов и так попал в Перрена :-)))
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SpartMoscow1988
команды Саллетти))))
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SpartMoscow1988
You got 49% correct
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Non-Conformist
Сантини и Гарсию можно было докрутить, Жирар - без вариантов.
+2
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yakovlev.ptz@icloud.com
Зидан
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Алекс Мелкумян
108/110, Денуэкса никогда в жизни бы не назвал, т.к. думал что в тот сезон стал чемпионом Ланс, а оказалось Нант. Да и фамилия трудная)) А Жирара вспомнил, но зачем то писал "Жерар", не засчитывалось, написал "Рене" - тоже, и забил по итогу)
+2
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Максим Викторович
59 из 110.
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alex_fanat_cska
101. Обидно, что фамилию Улье не вспомнил. А так 3 лиги по 100%, -Заммер и пробелы по Франции
+1
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+1
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Кавабунга Шреддоголовый
100/110. Франция самой трудной оказалась и времени не хватило на нее
+10
-2
+8
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Кирилл Голивец
110/110
+2
-1
+1
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Максим Полтавец
Автор
Примечание:

У «Ювентуса» в сезоне-2004/05 отняли чемпионство, но тренера той команды в тесте все-таки оставил

У «Баварии» два раза чемпионство брали тренеры, которые пришли по ходу сезона. В этом случае чемпионами считаются именно те, которые взяли трофей. Ни одному другому клубу в топ-5 лигах смена тренера по ходу сезона не принесла чемпионство (подробнее об этом читайте здесь – тест вырос из подсчетов к этому посту https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/3125510.html)
+5
0
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