21 комментарий

Тест: назовите всех тренеров-чемпионов топ-5 лиг в XXI веке
Во Франции будет непросто.
В этом сезоне чемпионат Германии точно возьмет тренер, который еще не был чемпионом – среди претендентов на титул просто нет коуча, который уже выигрывал салатницу. В Италии и Испании лидируют команды Саллетти и Хави – для них тоже чемпионство будет первым. В Англии к трофею близок новичок Артета.
Чем не повод вспомнить, кто из тренеров выигрывал топ-лиги в XXI веке. Не пугайтесь числу 110 – на самом деле менеджеров-чемпионов всего 48, ведь многие выигрывали не по разу. Вписывайте фамилии, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили.
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Максим Полтавец, почему твоим тестам нельзя донатить?
У «Ювентуса» в сезоне-2004/05 отняли чемпионство, но тренера той команды в тесте все-таки оставил
У «Баварии» два раза чемпионство брали тренеры, которые пришли по ходу сезона. В этом случае чемпионами считаются именно те, которые взяли трофей. Ни одному другому клубу в топ-5 лигах смена тренера по ходу сезона не принесла чемпионство (подробнее об этом читайте здесь – тест вырос из подсчетов к этому посту https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/3125510.html)