Вспомните рекордные покупки клубов? От «Барселоны» до «Спартака»

Выбить 15 из 18 – уже достижение!

Неделю назад у нас был тест про рекордные покупки английских клубов. На очереди – европейские и российские гранды.

Угадаете, за кого каждая из этих команд заплатила больше всего? За основу мы брали цифры, указанные на сайте transfermarkt.

Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.