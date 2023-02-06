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Вспомните рекордные покупки клубов? От «Барселоны» до «Спартака»

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Выбить 15 из 18 – уже достижение!

Неделю назад у нас был тест про рекордные покупки английских клубов. На очереди – европейские и российские гранды.

Угадаете, за кого каждая из этих команд заплатила больше всего? За основу мы брали цифры, указанные на сайте transfermarkt.

Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

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32 комментария

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универсал78
мне казалось Фалькао дороже Хамеса обошёлся, для Монако
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#Allegryout
У Юве этот самый дорогой трансфер еще и самый провальный. Даже развальный)
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Vadim Balashov
Гризманн
0
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Roy Keane
А Зенит не тратил сотку на Халка и Витцеля? Почему мальком самое дорогое приобретение?
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Christian Cage
Ответ Поцелуй Оздоева
А разве у Дортмунда не Аллер рекордный трансфер?
У дембеле был прописан процент от будущей продажи, из-за того что Бартомеу так развели, то и сумма изначального трансфера выросла
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Dinar Ibragimov
11 как Лилль тоже неплохо, с учётом того что никогда в жизни не следил за РПЛ
0
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Shuller18
12/18
Бонуччи, Креспо, Шик, Дембеле, Кейта, Буссуфа
+1
0
+1
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Шагри
Ответ Aleksey001
Я, конечно, Валенсия со своими 9/18, но подумать, что Интер больше всего потратил на Лукаку - никак не мог. Почему-то копался в звездах нулевых, начиная с Роналдо.
В нулевые такие бабки не тратили. Разве что Реал пыжил.
+1
0
+1
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Zatvornick
по спартаку начал перебирать чемпионский состав, и такая мысль - а ведь тогда всех купили не за бешеные деньги. луис адриано вообще бесплатно.
не, думаю, такое мне не отгадать, на ком сумели столько распилить. ответ подтвердил идею. :)
0
-1
-1
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Орёл-Решка
Сегодня я узнал, что Осимхена аж за 75 лямов купили. Я почему-то думал, что его Наполи из какого-нибудь Труа привёз за копейки

А у Баварии самый дорогой трансфер - защитник. Неожиданно. Как и то, что рекорд Милана меньше, чем даже у Лацио.
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neadekvat100pudov
9из 18. Вы Валенсия.ваши золотые дни в прошлом.
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Кавабунга Шреддоголовый
9 из 18. Вы – «Валенсия». Ваши золотые дни в прошлом.
Я и не претендовал на 18/18.
Удивительно, что именно Бонуччи и Лукаку обошлись дороже всего миланским клубам. Креспо и Шика я бы никогда не угадал
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Ruscello
18/18 на Спартак я потратил 8 попыток...
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gerudes
Ответ Поцелуй Оздоева
А разве у Дортмунда не Аллер рекордный трансфер?
Я тоже упорно вписывал его. Но больше смутил Дембеле.
0
0
0
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Уся Ваткин
Ответ Александр Шевченко
Ага,семья, дети, ипотека, а ведь было время золотое раньше))
На Большом Каретном
0
0
0
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Амир Габидуллин
9 из 18.
Валенся
0
0
0
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karlsson27
Бенфика)
+1
0
+1
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Поцелуй Оздоева
А разве у Дортмунда не Аллер рекордный трансфер?
+4
0
+4
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Александр Шевченко
Ответ Уся Ваткин
Ваши золотые дни в прошлом
Ага,семья, дети, ипотека, а ведь было время золотое раньше))
0
0
0
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Уся Ваткин
Ответ Александр Шевченко
Валенсия))
Ваши золотые дни в прошлом
0
0
0
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A.L.F.
9 из 18. Вы – «Валенся». Ваши золотые дни в прошлом

А опечатка в названии Валенсии так и задумана или это просто пофигизм редакторов?
+1
0
+1
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
11/18-лилль
0
0
0
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Alexander Marakhovsky
Разве Коутиньо не обошёлся дороже Усмана?
+18
0
+18
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Aleksey001
Я, конечно, Валенсия со своими 9/18, но подумать, что Интер больше всего потратил на Лукаку - никак не мог. Почему-то копался в звездах нулевых, начиная с Роналдо.
+2
0
+2
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Лирой Дженкинс
15 из 18
Хамеса не вспомнил, дембеле в боруссию д не вспомнил, буссуфу тоже
0
0
0
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