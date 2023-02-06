Вспомните рекордные покупки клубов? От «Барселоны» до «Спартака»
Выбить 15 из 18 – уже достижение!
Неделю назад у нас был тест про рекордные покупки английских клубов. На очереди – европейские и российские гранды.
Угадаете, за кого каждая из этих команд заплатила больше всего? За основу мы брали цифры, указанные на сайте transfermarkt.
Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
Бонуччи, Креспо, Шик, Дембеле, Кейта, Буссуфа
не, думаю, такое мне не отгадать, на ком сумели столько распилить. ответ подтвердил идею. :)
А у Баварии самый дорогой трансфер - защитник. Неожиданно. Как и то, что рекорд Милана меньше, чем даже у Лацио.
Я и не претендовал на 18/18.
Удивительно, что именно Бонуччи и Лукаку обошлись дороже всего миланским клубам. Креспо и Шика я бы никогда не угадал
Валенся
А опечатка в названии Валенсии так и задумана или это просто пофигизм редакторов?
Хамеса не вспомнил, дембеле в боруссию д не вспомнил, буссуфу тоже