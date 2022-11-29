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Кто-нибудь помнит бронзовых призеров ЧМ? Этот тест проверит ценность матчей за 3-е место

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Марокко и Хорватия сегодня сыграют в матче за третье место чемпионата мира по футболу или, как его еще называют, – утешительном финале. Проверим, как хорошо вы запомнили бронзовых призеров предыдущих лет. 

Чтобы немного вас запутать, мы добавили в варианты ответов сборную, которая не участвовала в утешительном финале.

Справитесь? Отвечайте на вопросы и хвастайтесь потрясающими результатами в комментариях. Удачи!

Из ваших результатов будет ясно, а нужны ли вообще на ЧМ матчи за третье место? Помнит ли их хоть кто-нибудь?

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Был ли футболист чемпионом мира или нет?

Топовое фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com

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