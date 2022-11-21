Угадаете по лицу Роналду, что произошло? Тест по эмоциям самого красивого футболиста

Что написано на лице?

Криштиану Роналду переживает не самый простой этап в карьере: скандальный уход из «МЮ», непокоренный рекорд Эйсебиу и скамейка запасных в сборной Португалии. Зато нападающий радует нас эмоциями – самыми разными реакциями на рядовые и не очень события.

Угадаете, что произошло в матче, по лицу Криштиану? 11 вопросов, по 3 варианта ответа в каждом. Отвечайте правильно и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani