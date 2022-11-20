Жиру и Анри – лучшие бомбардиры в истории сборной Франции. В топ-11 только легенды – назовете?

Большие имена большой команды.

Оливье Жиру в первом же туре ЧМ-2022 сделал дубль в ворота сборной Австралии. Этого хватило, чтобы догнать Тьерри Анри в топе бомбардиров сборной – у обоих нападающих по 51 голу (управились за 115 матчей).

А вспомните всех лучших бомбардиров сборной Франции? Хотя бы 11 лучших (включая Жиру). Вписывайте фамилии – там только легендарные футболисты. Удачи!

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Фото: REUTERS/Molly Darlington