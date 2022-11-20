Спортивные тесты
Блог

Жиру и Анри – лучшие бомбардиры в истории сборной Франции. В топ-11 только легенды – назовете?

Оливье Жиру Оливье Жиру
ЧМ-2022 ЧМ-2022
чемпионат мира чемпионат мира
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Футбол Футбол

Большие имена большой команды.

Оливье Жиру в первом же туре ЧМ-2022 сделал дубль в ворота сборной Австралии. Этого хватило, чтобы догнать Тьерри Анри в топе бомбардиров сборной – у обоих нападающих по 51 голу (управились за 115 матчей).

А вспомните всех лучших бомбардиров сборной Франции? Хотя бы 11 лучших (включая Жиру). Вписывайте фамилии – там только легендарные футболисты. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

А вспомните лучших бомбардиров каждой страны-участницы ЧМ-2022?

«Я боролся за выживание с рождения». В Жиру никто не верил: скамейка во второй лиге, свист фанатов Бензема на поле

Фото: REUTERS/Molly Darlington

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные