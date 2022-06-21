«Хоть меня ставьте – хуже не будет». Угадаете тренера по цитате Александра Мостового?

Царский тест.

Александр Мостовой закончил карьеру футболиста 17 лет назад – и с тех самых пор сокрушается, что так и не стал тренером. Вот так один из самых талантливых российских игроков рассуждал в интервью в 2015 году:

«Я без малого 30 лет футболу отдал, но сейчас, видимо, никому не нужен. Если поступит приглашение – конечно соглашусь. Другое дело, что у меня нет бумажки этой – тренерской лицензии.

В прошлом году пошел я на эти курсы. Если заканчиваешь карьеру в тридцать, то можно еще прийти и послушать, но когда тебе какой-то человек или женщина, к примеру, рассказывает о том, как строить игру и какой состав выбирать – это как-то не очень авторитетно».

Несмотря на непреодолимые препятствия, Мостовой стал одним из главных экспертов по тренерскому вопросу – вы наверняка слышали его эмоциональный спич после назначения Гильермо Абаскаля в «Спартак». За последние годы Александр прошелся почти по всем тренерам РПЛ.

Мы же собрали тест по мотивам рассуждений Мостового – 19 цитат про разных тренеров. Угадаете, какая фраза кому посвящена? Отвечайте на вопросы теста и хвастайтесь результатом в комментариях. Удачи!

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