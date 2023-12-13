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Комиссонер НХЛ отреагировал на возможный переезд «Вашингтона». Новый штат уже готов выделить землю

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Гэри Беттмэн Гэри Беттмэн
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о возможном переезде «Вашингтон Кэпиталс»: владелец франшизы Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния.

Леонсис не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции домашней арены «Кэпс», где также выступают клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и команда женской НБА «Вашингтон Мистикс». Леонсис хочет, чтобы местные власти взяли на себя часть расходов, и просит выделить на ремонт арены $600 млн.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом команд в один из соседних штатов. Штат Вирджиния готов обеспечить землю для новой арены, однако Беттмэн пока не готов к переменам:

«Никто никуда не переезжает. Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, ходят слухи о том, что «Вашингтону» предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их действующей арены. Вот и все».

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