Комиссонер НХЛ отреагировал на возможный переезд «Вашингтона». Новый штат уже готов выделить землю

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о возможном переезде «Вашингтон Кэпиталс»: владелец франшизы Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния.

Леонсис не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции домашней арены «Кэпс», где также выступают клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и команда женской НБА «Вашингтон Мистикс». Леонсис хочет, чтобы местные власти взяли на себя часть расходов, и просит выделить на ремонт арены $600 млн.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом команд в один из соседних штатов. Штат Вирджиния готов обеспечить землю для новой арены, однако Беттмэн пока не готов к переменам:

«Никто никуда не переезжает. Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, ходят слухи о том, что «Вашингтону» предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их действующей арены. Вот и все».