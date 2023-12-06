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Красивая свадьба теннисистов Анастасии Потаповой и Александра Шевченко💒

Анастасия Потапова Анастасия Потапова
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5 декабря красивая пара теннисистов Анастасия Потапова и Александр Шевченко связала себя узами брака. Спортсмены поженились в Санкт-Петербурге.

В сети уже появились красивые кадры праздника молодых.

Интересно, что теннисисты уже успели одержать победу на корте после свадьбы. На выставочном турнире в Питере Анастасия обыграла Веронику Кудерметову, а в паре со своим супругом Александром они были сильнее, чем Юлия Путинцева/ Роберто Баутиста-Агут.

1 комментарий
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хорошо в Питере в декабре. Пальмы, солнце...
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