Красивая свадьба теннисистов Анастасии Потаповой и Александра Шевченко💒

5 декабря красивая пара теннисистов Анастасия Потапова и Александр Шевченко связала себя узами брака. Спортсмены поженились в Санкт-Петербурге.

В сети уже появились красивые кадры праздника молодых.

Интересно, что теннисисты уже успели одержать победу на корте после свадьбы. На выставочном турнире в Питере Анастасия обыграла Веронику Кудерметову, а в паре со своим супругом Александром они были сильнее, чем Юлия Путинцева/ Роберто Баутиста-Агут.