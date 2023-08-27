Бывший британский автогонщик Дженсон Баттон выставил на продажу свой «дом на колесах».

Пилот Формулы-1 хочет 85 000 фунтов за своего железного друга, получившего название «Икона» и изначально принадлежавшего другой легенде Формулы-1 - Жаку Вильнёву.

Автомобиль был спроектирован и построен специально для канадца в 1998 году, через год после того, как он стал чемпионом мира.

«Икона» - первым домом на колесах стоимостью более 1 миллиона долларов.

Легендарный красный дом вмещает до четырех человек, там есть кондиционер, отопление и пол с подогревом. В салоне установлена двуспальная кровать, есть кухня с микроволновой печью и холодильником с морозильной камерой, а также обеденный стол.

В гостиной установлен 42-дюймовый плазменный телевизор, есть гардеробная, стиральная и сушильная машины и, разумеется, ванная комната.

Несмотря на то, что дом был построен в 1998 году, сейчас он полностью оснащен Wi-Fi.

43-летний Баттон ушел из Формулы-1 в 2017 году, выиграв чемпионат мира в 2009 году.

Бывший чемпион Формулы-1 трижды участвовал в гонках Nascar, в том числе в начале этого месяца в Индианаполисе.