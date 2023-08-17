Комментатор и спортивный обозреватель Скип Бэйлесс раскритиковал отсутствие Леброна Джеймса на церемонии Зала славы 2023 года, где его хороший друг Дуэйн Уэйд стал главным героем вечера.

Бэйлесс известен частой критикой Джеймса, поэтому его слова мало кого удивили.

«Почему об этом никто ничего не говорит? Ах да, верно, Леброн Джеймс - самый защищенный спортсмен в истории спорта. Так что, думаю, мне нужно подмести это под ковер и двигаться дальше, чтобы ничего не было видно и слышно. Извините, но я собираюсь задать вопрос: «Где был Леброн?»

Бэйлесс расстроен отсутствием Леброна сразу по нескольким причинам. Он считает, что Уэйд и Джеймс несут связь «старшего и младшего брата». Они были «товарищами» по драфту, по команде, выиграли чемпионат с «Майами», а также часто мелькают вместе на разных торжествах и мероприятиях.

Попадание в Зал славы стало большим событием для Дуэйна Уэйда. Скип сообщает, что Леброн не только пропустил саму церемонию, но даже не добрался до вечеринки, посвященной этому событию. Об этом ему сказал рэпер Лил Уэйн, выступавший на мероприятии, и с которым у журналиста отличные отношения.

Еще одна причина, по которой Бэйлесс разочарован отсутствием Леброна, состоит в том, что он выложил в соцсетях видео, где путешествует по Акрону, подпевая песню Майкла Джексона «Heartbreak Hotel». Хотя мог бы поддержать друга в такой важный момент.