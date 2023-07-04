Килиан Мбаппе дебютировал на легендарной «белой вечеринке». О таком списке гостей можно только мечтать 😱😱😱
Суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе был замечен на вечеринке с невероятным списком гостей.
Нет сомнений, что француз не пропадет в любой компании, учитывая его послужной список и безумную зарплату, но, все же, такое увидишь редко.
На этой неделе в США прошла «белая вечеринка», организованная американским бизнесменом Майклом Рубином для празднования Дня независимости.
Разумеется мероприятие прошло в огромном особняке стоимостью $50 млн.
Среди гостей были замечены Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Бейонсе, Джей Зи, Кендалл Дженнер и Джастин Бибер.
А в список приглашенных спортсменов попали: Том Брэди, Джеймс Харден, Майка Парсонс и Джо Барроу.
Рубин даже нанял целую команду медицинского персонала, чтобы избежать неприятных инцидентов на вечеринке.
«В этом году нам не понадобилась медицинская палатка - никаких серьезных травм. Но может понадобиться целый год, чтобы моя печень восстановилась... невероятная ночь с невероятными людьми!» - пошутил бизнесмен.
Мбаппе решил воспользоваться случаем, чтобы сфотографироваться с легендарным рэпером.
Ага.
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