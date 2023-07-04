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Килиан Мбаппе дебютировал на легендарной «белой вечеринке». О таком списке гостей можно только мечтать 😱😱😱

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Суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе был замечен на вечеринке с невероятным списком гостей.

Нет сомнений, что француз не пропадет в любой компании, учитывая его послужной список и безумную зарплату, но, все же, такое увидишь редко.

На этой неделе в США прошла «белая вечеринка», организованная американским бизнесменом Майклом Рубином для празднования Дня независимости.

Разумеется мероприятие прошло в огромном особняке стоимостью $50 млн.

Среди гостей были замечены Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Бейонсе, Джей Зи, Кендалл Дженнер и Джастин Бибер.

А в список приглашенных спортсменов попали: Том Брэди, Джеймс Харден, Майка Парсонс и Джо Барроу.

Рубин даже нанял целую команду медицинского персонала, чтобы избежать неприятных инцидентов на вечеринке.

«В этом году нам не понадобилась медицинская палатка - никаких серьезных травм. Но может понадобиться целый год, чтобы моя печень восстановилась... невероятная ночь с невероятными людьми!» - пошутил бизнесмен.

Мбаппе решил воспользоваться случаем, чтобы сфотографироваться с легендарным рэпером.

Ага.

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