7 комментариев

Красивая спортивная пара.

Варвара родилась в Москве в 2001 году.

Синхронным плаванием Субботина начала заниматься у олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Сама Варвара олимпийское золото пока завоевать не успела, зато трижды становилась чемпионкой Европы и четырежды - мира.

Субботина встречается с защитником питерского СКА Александром Никишиным - в мае они официально объявили о своих отношениях.

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счету. И Саша был не обделен женским вниманием. Вот и решили заявить, что я дама несвободная, да и к нему не стоит подкатывать.

Решение мы приняли совместно.

После того, как выложили совместные фотографии, желающие познакомиться и со мной, и с Сашей активность сбавили», – сказала четырехкратная чемпионка мира.