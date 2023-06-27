Sportsdaily
Блог

Знакомьтесь, Варвара Субботина - чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию и девушка одного из самых перспективных хоккеистов России😍😍😍

Клубы Клубы
Варвара Субботина Варвара Субботина
Александр Никишин Александр Никишин
синхронное плавание синхронное плавание
СКА СКА
Хоккей Хоккей

Красивая спортивная пара.

Варвара родилась в Москве в 2001 году.

Синхронным плаванием Субботина начала заниматься у олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Сама Варвара олимпийское золото пока завоевать не успела, зато трижды становилась чемпионкой Европы и четырежды - мира.

Субботина встречается с защитником питерского СКА Александром Никишиным - в мае они официально объявили о своих отношениях.

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счету. И Саша был не обделен женским вниманием. Вот и решили заявить, что я дама несвободная, да и к нему не стоит подкатывать.

Решение мы приняли совместно.

После того, как выложили совместные фотографии, желающие познакомиться и со мной, и с Сашей активность сбавили», – сказала четырехкратная чемпионка мира.

Девушка защитника СКА Александра Никишина, Варвара Субботина — чемпионка мира в синхронном плавании - 13 сентября 2022 - Sport24
Субботина жестко ответила на вопрос о своей личной жизни: «Вы в себе?»
Российская синхронистка Субботина оседлала водопад, прикрыв интимное место лишь одной рукой (фото)

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DemoniT
Ответ Alex Losev
думаю, фильм Идиократия скоро перестанет быть просто фильмом, а станет реальностью...спортсмены встречаются со спортсменами и у их детей просто даже нет шансов хотя бы 2+2 складывать в уме. будут красивые и тупенькие. Собственно, данная пара это и подтверждает...
Ну, у тебя-то гены отборные
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Стес
не стала Олимпийской чемпионкой, потому что не может долго под водой находиться, всплывает- поплавки большие 🤭
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Losev
думаю, фильм Идиократия скоро перестанет быть просто фильмом, а станет реальностью...спортсмены встречаются со спортсменами и у их детей просто даже нет шансов хотя бы 2+2 складывать в уме. будут красивые и тупенькие. Собственно, данная пара это и подтверждает...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ей такие буйки плавать не мешают?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ValmontZ
это хирурги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий