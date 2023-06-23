Не помогло 😢

Сегодня 28-летний нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов объявил о завершении карьеры из-за состояния здоровья — сказались последствия коронавируса и старые травмы.

Хоккеист на протяжении всего сезона искал способы, как избавиться от боли и вернуться в форму, прибегая практически ко всем возможным способам. В интервью Sport24 Богдан рассказал, на что он был готов ради избавления от боли.

— Как ваши проблемы со здоровьем отражались на быте? В обычной жизни это мешало?

— Когда я был в Питере и переболел коронавирусом, то грыжа в спине настолько передавила нерв, что отдавало в стопу. Вплоть до того, что было трудно ходить.

— Когда людей преследует череда проблем, они нередко обращаются к экстрасенсам, разным бабушкам, идут ставить свечки в церковь. Как было у вас?

— Я верующий человек, так что посещаю церковь регулярно, а не только когда у меня травмы. Это не зависит от моих жизненных обстоятельств и состояния здоровья. А так много чего перепробовал. И тибетские практики, и различных костоправов. До шаманов, если вам это интересно, дело не дошло.