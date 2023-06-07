Шарль Леклер недавно выпустил свой первый инструментальный сингл. Композиция, исполненная на фортепьяно, называется «AUS23 (1:1)», она создана под впечатлением от прошедшего Гран При Австралии Формулы 1 в Мельбурне.

Леклер объяснил свой выбор названия для композиции. Когда он пошел поужинать со своими инженерами, они предложили ему назвать ее в честь последней гонки, в которой он участвовал.

«Я просто не знал, как назвать свое музыкальное произведение. Однажды я пошел в ресторан со своими инженерами и попросил их совета. Я не хотел давать «нормальное» название, оно звучало слишком профессионально, а я не считаю себя профессионалом. Они сказали мне: «Ты должен назвать композицию в честь последнего Гран-при, в котором участвовал». Я так и сделал», - рассказал Леклер.

Сразу после того, как Шарль опубликовал трек, он быстро завоевал популярность и в настоящее время только на Spotify ее прослушали более 4 миллионов человек.