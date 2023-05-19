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Новак Джокович сыграет против звезд Формулы-1 в благотворительном футбольном матче

Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Новак Джокович Новак Джокович
Шарль Леклер Шарль Леклер
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Новак Джокович сыграет в матче World Stars Football Match 2023 против звезды Формулы-1 Шарля Леклера

Футбольный благотворительный матч World Stars с участием знаменитостей и звезд спорта пройдет 23 мая, незадолго до Гран-при Формулы-1 в Монако.

Новак Джокович будет играть за команду звезд вместе с чемпионкой мира по водным лыжам Лизой Баттальей и бывшими футболистами Флавио Ромой, Фредериком Дею, Клодом Пюэлем, Себастьеном Пересом, Грегом Кампи.

 

Серб сразится со звездой Формулы-1 Шарлем Леклером (Феррари), к которому присоединятся его друзья Пьер Гасли (Альпин), Карлос Сайнс (Феррари), Фернандо Алонсо (Астон Мартин) и многие другие.

Мауро Серра, организатор мероприятия, выразил благодарность всем звездам за участие и помощь в сборе средств для поддержки детей из малообеспеченных семей.

«Мы хотим поблагодарить участников, игроков, знаменитостей, публику и спонсоров, которые помогали нам на протяжении многих лет. Благодаря им мы можем продолжать наши спортивные и благотворительные мероприятия по сбору средств в помощь детям из неблагополучных семей», — сказал Серра.

1 комментарий

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Боримир
Молодцы!
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