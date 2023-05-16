В начале марта Джа Морэнт влип в громкую историю. В соцсетях завирусилось видео из ночного клуба, где разыгрывающий защитник «Мемфиса» размахивал пистолетом. После расследования игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, а заодно прошел курсы по управлению стрессом.

Похоже, баскетболисту нужно было научиться управлять не стрессом, а своей головой. Всего через пару месяцев после столь громкого инцидента Морэнт вновь тряс оружием в прямом эфире, который из машины вел друг спортсмена.

Увидев, что Джа достал пистолет, товарищ игрока оперативно отвел от него камеру.

В истории НБА есть особо громкие истории, связанные с ношением оружия.

В 2009 году в раздевалке «Вашингтона» Гилберт Аренас начал угрожать незаряженным пистолетом своему партнеру по команде Джаварису Криттентону. В ответ тот достал свой пистолет, но уже заряженный, и направил на Гилберта.

Оба игрока были арестованы. Аренас был дисквалифицирован до конца сезона и провел месяц в исправительной колонии. А Криттентон был отстранен лигой до конца сезона. В 2015 году Джаварис получил 23 года тюрьмы за убийство. В содеянном игрок признался сам.

У НБА есть однозначное правило, касающееся баскетболистов и оружия. Лига четко заявила: даже те игроки, у которых есть разрешение на ношение оружия, не могут приносить огнестрелы в самолеты команд, на стадионы или арены, а также на тренировочные площадки.

Пока «Мемфис» отстранил Морэнта на неопределенный срок. Инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания заявил, что расследование НБА займет примерно неделю. Журналист предположил, что на этот раз Джа заработает серьезное отстранение.