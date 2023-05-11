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🎥Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о романе Фернандо Алонсо и Тейлор Свифт

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Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
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Даниэль Риккардо (Red Bull) выдвинул свою теорию о том, почему Фернандо Алонсо (Aston Martin) не может встречаться с Тейлор Свифт, несмотря на большое количество слухов на эту тему.

 

На вопрос ESPN, о наиболее подходящей паре из автогонщиков для певицы, Риккардо ответил:

«Однозначно не Алонсо…я с самого начала думал, что эти слухи – фигня».

«Тут нужен кто-то, кто ценит искусство. Я думаю, что Алонсо уважает гонки, скорее всего только их. Каждый раз когда я его вижу – это единственное, чем он занимается. Так что я быстро убрал его из списка претендентов…чтобы быть вежливым, я скажу, что исключил его только из-за этого», – пошутил гонщик Red Bull.

4 комментария

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zloberry
мне одному кажется, что Даниэль Риккардо явно намекает на что-то...
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Андрес Бондаренко
Ответ zloberry
мне одному кажется, что Даниэль Риккардо явно намекает на что-то...
Сам с Тейлор встречается просто))
+1
0
+1
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Великий Алонсо
Алонсо развит во всех сферах, его IQ наверняка как минимум на 50-60 больше чем у Риккардо, пусть завидует дальше
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