🫣😱😱 Страшный эпизод из матча между «Филадельфией» и «Бостоном». Эмбиид чуть не раздавил голову Уильямсу
«Безобидный баскетбол».
Совершенно жуткий эпизод произошел в матче плей-офф НБА между «Филадельфией» и «Бостоном».
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид прыгнул на голову форварду «Селтикс» Гранту Уильямсу.
Ужасные кадры. Удивительно, что Уильямс отделался лишь парой царапин.
После инцидента между баскетболистами состоялся разговор:
Эмбиид: Моя вина. Я прыгнул тебе на голову?
Уильямс: Эй, это плей-офф, брат.
Эмбиид: Вы все лежали. Я пытался упасть.
Уильямс: Я знал, что ты прыгаешь за мячом.
Эмбиид: Я пытался перепрыгнуть вас.
Уильямс: Это то, за что мы боремся, братан.
Фанаты оценили момент.
💭 «Чувак лежащий слева: «Вот так я надел маску».
💭 «Жесть... Он выжил и вернулся в игру».
💭 «Bruh wtf».
💭 «Его ждет успех в рестлинге».
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