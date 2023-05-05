Sportsdaily
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🫣😱😱 Страшный эпизод из матча между «Филадельфией» и «Бостоном». Эмбиид чуть не раздавил голову Уильямсу

Бостон Бостон
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Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
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Баскетбол Баскетбол

«Безобидный баскетбол».

Совершенно жуткий эпизод произошел в матче плей-офф НБА между «Филадельфией» и «Бостоном».

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид прыгнул на голову форварду «Селтикс» Гранту Уильямсу.

Ужасные кадры. Удивительно, что Уильямс отделался лишь парой царапин.

После инцидента между баскетболистами состоялся разговор:

Эмбиид: Моя вина. Я прыгнул тебе на голову?

Уильямс: Эй, это плей-офф, брат.

Эмбиид: Вы все лежали. Я пытался упасть.

Уильямс: Я знал, что ты прыгаешь за мячом.

Эмбиид: Я пытался перепрыгнуть вас.

Уильямс: Это то, за что мы боремся, братан.

Фанаты оценили момент.

💭 «Чувак лежащий слева: «Вот так я надел маску».

💭 «Жесть... Он выжил и вернулся в игру».

💭 «Bruh wtf».

💭 «Его ждет успех в рестлинге».

1 комментарий

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alex27
Бостону очень сильно повезло, что Эмбида не закрыли на 1 матч.
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