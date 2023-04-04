Обожает футбол и Окона.

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон известен своим хорошим вкусом.

Пилот команды «Рено» обожает не только модные очки и быструю езду, но и красивых женщин. А точнее одну - Елену Берри.

Отношения итальянской модели и французского автогонщика длятся уже более пяти лет. Познакомились они в Париже, где девушка училась в университете.

Чем Елена зацепила Окона?

Кхм, серьезно?

Берри сопровождала Окона на церемонии вручения «Золотого мяча» и, разумеется, воспользовалась возможностью.

Ну и раскроем тему окончательно.

Красотка владеет английским, французским и испанским, а сейчас изучает менеджмент в университете Женевы.