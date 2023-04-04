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😍😍😍 Елена Берри - бесконечно красивая девушка Эстебана Окона. Итальянка, модель, знает три языка, учится в Женевском университете

Эстебан Окон Эстебан Окон
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Обожает футбол и Окона.

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон известен своим хорошим вкусом.

Пилот команды «Рено» обожает не только модные очки и быструю езду, но и красивых женщин. А точнее одну - Елену Берри.

Отношения итальянской модели и французского автогонщика длятся уже более пяти лет. Познакомились они в Париже, где девушка училась в университете.

Чем Елена зацепила Окона?

Кхм, серьезно?

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Esteban Ocon : qui est Elena Berri, la compagne du pilote de Formule 1 ? - Télé 2 Semaines
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Берри сопровождала Окона на церемонии вручения «Золотого мяча» и, разумеется, воспользовалась возможностью.

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Ну и раскроем тему окончательно.

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Елена Берри — девушка экс-пилота «Форс Индия» Эстебана Окона - Чемпионат
Elena Berri - Esteban Ocon's Girlfriend : r/PaddockWomen

Красотка владеет английским, французским и испанским, а сейчас изучает менеджмент в университете Женевы.

Elena Berri & Formula king Esteban Ocon in Monaco » Gerda Carina Photography
Esteban Ocon : qui est Elena Berri, la compagne du pilote de Formule 1 ? - Télé 2 Semaines
Elena Berri | Scrolller
elena berri by TRINITYFatu2022 on DeviantArt

3 комментария

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Кайрат Кырбасов
Девушку без тату видишь, глазу непривычно))))
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NEK
Настолько идеальна, что на некоторых фото похожа фигурой на манекен в магазинах одежды.
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Александр Кудрявцев
Очень даже Хорошенькая
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