😍😍😍 Елена Берри - бесконечно красивая девушка Эстебана Окона. Итальянка, модель, знает три языка, учится в Женевском университете
Обожает футбол и Окона.
Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон известен своим хорошим вкусом.
Пилот команды «Рено» обожает не только модные очки и быструю езду, но и красивых женщин. А точнее одну - Елену Берри.
Отношения итальянской модели и французского автогонщика длятся уже более пяти лет. Познакомились они в Париже, где девушка училась в университете.
Чем Елена зацепила Окона?
Кхм, серьезно?
Берри сопровождала Окона на церемонии вручения «Золотого мяча» и, разумеется, воспользовалась возможностью.
Ну и раскроем тему окончательно.
Красотка владеет английским, французским и испанским, а сейчас изучает менеджмент в университете Женевы.
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