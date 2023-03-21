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«Он гениален». Марк Уэббер рассказал, в чем особенно хорош Фернандо Алонсо

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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Марк Уэббер Марк Уэббер
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер рассказал, что думает о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Уэббер считает, что испанец прекрасно сочетает в себе темп и гоночный интеллект, всегда думая о том, как усложнить жизнь своим соперникам во время гонки.

Алонсо и Уэббер соперничали друг с другом больше десяти лет.

«Он всегда старается быть непредсказуемым, в хорошем смысле этого слова. Кроме того, он пытается использовать ваши гоночные траектории, посылая грязный воздух на ваш автомобиль. Фернандо - это тот, кто постоянно думает: «Как я могу усложнить вам гонку?». Независимо от того, атакует он или защищается, он гениален в этом! Я смог многому научиться у него, благодаря этому соперничеству.

Алонсо феноменален, что касается сохранения темпа и непредсказуемости. Он был настоящим зверем. Хотя меня бы он никогда не напугал, но я думаю, что он был силен в этом», - сказал Марк Уэббер.

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